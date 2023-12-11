В этом году Даугавпилс встречает Рождество, укутавшись в пушистое снежное одеяло. На улицах города, в парках и скверах царит праздничное настроение. На площади Виенибас торжественно сияет огоньками главная городская елка, а в Даугавпилсской крепости свои двери для детей и взрослых распахнула резиденция Деда Мороза.

Даугавпилс: здесь живет радость

В этом году Даугавпилс превратился в настоящую зимнюю сказку о рождественском поезде, из которого на пути от Даугавпилсского вокзала в центр по улице Ригас высыпались подарки и сладости. На площади Виенибас сияет украшенная роскошными бантами главная рождественская елка города, а рядом с ней раскинулся парк аттракционов.

В сквере возле костёла Святого Петра в веригах установлен большой городской венок Адвента. Улицы, здания, парки и скверы города также украшены чудесными праздничными декорами.

В парке Дубровина на протяжении нескольких вечеров в декабре и январе даугавпилчане и гости города смогут увидеть прогуливающихся персонажей в исторических костюмах. А сквер А. Пумпура на время праздников превратится в загадочный лес, где вечерами иногда встречаются настоящие сказочные персонажи.

Резиденция Деда Мороза во дворе «Инженерного арсенала»

С 3 декабря по 8 января во дворе Даугавпилсского Центра техники и индустриального дизайна «Инженерный арсенал» открыта резиденция Деда Мороза. Каждое воскресенье декабря здесь проходят разнообразные мероприятия, мастер-классы и чтения рождественских историй. Здесь также можно отведать разные лакомства, предлагаемые уличными кафе.

10, 17, 25 и 26 декабря резиденцию посетит сам Дед Мороз.

Резиденция Деда Мороза во дворе «Инженерного арсенала» открыта со среды по воскресенье с 10.00 до 19.00. Посещение резиденции и участие в мастер-классах бесплатное, в свою очередь посещение экспозиции «Инженерного арсенала» - согласно прейскуранту. Более подробная информация.

Зимний выставочный сезон и детская художественная студия в Музее Ротко

С 8 декабря в Музее Ротко с новыми выставочными проектами стартовал зимний выставочный сезон. Его самой амбициозной новинкой является масштабная групповая выставка "Kosmiki Dynami: Māksla kā vispārējs impulss", которая предлагает широкий взгляд на разнообразный ландшафт современного искусства, демонстрируя богатый спектр художественного выражения в различных художественных средствах. Вторая новинка зимнего выставочного сезона — это набор медитативных скульптурных объектов художницы белорусского происхождения Анны Мядзведзевой на персональной выставке «Пейзажи». Более подробная информация.

Каждую среду декабря в Музее Ротко маленькие художники будут особенно желанными гостями, так как Детская художественная студия музея предлагает разнообразные творческие занятия, во время которых у детей будет возможность создавать рождественские декоры, открытки, украшения, а также отправиться на ознакомительную экскурсию по Музею Ротко. Более подробная информация.

Увлекательные творческие мастер-классы

Дом традиций Даугавпилсского Дома Единства приглашает жителей и гостей города во время ожидания Рождества ознакомиться с традиционными ремеслами и приобрести новые навыки на различных мастер-классах. В декабре и январе все желающие смогут освоить игру на кокле, заняться рукоделием, сделать традиционные украшения ко дню зимнего солнцестояния, а также приготовить традиционные блюда к праздничному столу. Более подробная информация.

Даугавпилсский краеведческий и художественный музей также предлагает творческие мастерские для детей. Это один из старейших и крупнейших музеев Латгалии, в котором с помощью обширных экспозиций и разнообразных выставок можно ознакомиться с историей Даугавпилса, разнообразием природы Южной Латгалии и творчеством художников региона.

В свою очередь, Даугавпилсский Центр гончарного искусства приглашает детей и взрослых во время тематических мастер-классов познакомиться с латгальским золотом – глиной. Каждую неделю дети и взрослые смогут творчески поработать с глиной, создавая подсвечники, посуду и различные украшения. В Даугавпилсском Центре гончарного искусства каждый может познакомиться с традиционной и современной латгальской керамикой, посетить выставки, а также увидеть мастеров в действии. Более подробная информация о мероприятиях музея и центра.

Рождественские ярмарки

Со 2 по 30 декабря с 12.00 до 18.00 в Доме Единства возле Туристического информационного центра работает рождественская благотворительная ярмарка, где общественные организации города предлагают сувениры, украшения и изделия ручной работы.

16 декабря с 10.00 до 16.00 на улице Ригас пройдет традиционная рождественская ярмарка, которая побалует посетителей широким ассортиментом товаров: здесь можно будет приобрести пипаркукас и другие праздничные сладости, сыры, домашние копчености и домашний хлеб, теплые носки, перчатки и другие текстильные изделия ручной работы, продукты пчеловодства и травяные чаи для здоровья, различные закуски и специи для придания вкуса жизни, ароматические товары для тела и хорошего самочувствия, игрушки и сувениры, украшения и поделки ремесленников.

Оригинальные подарки можно будет найти на рождественской ярмарке школьных учебных предприятий «Cits bazārs», которая пройдет 16 декабря с 10.00 до 15.00 в т/ц «Ditton nams». Здесь каждый сможет купить полезные лакомства, элегантные и современные украшения, товары для красоты и хорошего самочувствия, дизайнерские товары, сувениры и практичные вещи, которые пригодятся в повседневной жизни и в праздники.

Обзорные экскурсии по городу

Чтобы насладиться особым зимним волшебством Даугавпилса, туристические объекты города предлагают увлекательные тематические экскурсии. 23 декабря Центр посетителей Даугавпилсской крепости приглашает на тематические экскурсии «Николаевские ворота – двери в прошлое». Более подробная информация и запись на экскурсию.

В свою очередь, 26 декабря Даугавпилсский туристический информационный центр приглашает отправиться на обзорную экскурсию по городу в сопровождении сертифицированного гида. Участники экскурсии узнают больше об истории города, архитектуре, выдающихся личностях, а также смогут посетить самые популярные туристические достопримечательности. Более подробная информация и запись на экскурсию.

Рождество на площади Виенибас и в «Инженерном арсенале»

25 декабря на площади Виенибас можно будет встретить Деда Мороза и героев мультфильмов. На второй день Рождества на площади Виенибас также пройдут различные развлекательные мероприятия для детей и взрослых.

В резиденции Деда Мороза, расположенной во дворе Даугавпилсского Центра техники и индустриального дизайна «Инженерный арсенал», можно будет насладиться праздничным концертом и угощениями и встретить Деда Мороза.

Новогодний забег

29 декабря в Даугавпилсе пройдет традиционный Новогодний забег. Как обычно, поучаствовать могут все желающие, независимо от возраста. Каждый участник получит памятную медаль и сладкий приз. Организаторы мероприятия подготовили специальные призы для самых оригинальных и запоминающихся участников забега.Более подробная информация о Новогоднем забеге.

Новогодняя ночь в ритмах диско

Даугавпилс встретит Новый год ярко и весело. 31 декабря с 15.00 до 16.00 во время прогулки по парку Дубровина и скверу А. Пумпура жители и гости города смогут встретить сказочных героев и исторических персонажей.

С 23.00 до 2.00 на площади Виенибас будет звучать танцевальная музыка, а в 01.00 на берегу Даугавы состоится праздничный Новогодний салют.

Праздничная пора с начала декабря до конца января в Даугавпилсе будет наполнена различными событиями и мероприятиями.

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