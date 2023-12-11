Для многих недвижимость является самой важной покупкой в жизни: она влияет как на долгосрочные финансы, так и на планы покупателя на будущее, а также на эмоциональное благополучие. Однако покупка квартиры или дома – это не совсем то же самое, что покупка пары обуви. Неурегулированные права собственности, споры о наследстве, обременения и подозрительные сделки приводят к ситуациям, в которых страдают обе стороны. «Как жаль, что мы не пришли к вам раньше» — эту фразу нередко слышат специалисты «Latio», решая наболевшие вопросы клиентов. Один человек не может знать всего – поэтому разумно выбрать юридическое сопровождение сделок и вовремя обратиться к знающим специалистам по недвижимости.

Наследство из подарка становится обузой

Хотя унаследованное имущество может показаться ценным подарком, незнание зачастую приносит новому владельцу больше вреда, чем пользы, особенно если в свидетельстве о наследстве указана только кадастровая стоимость имущества, а не реальная рыночная стоимость. В поле зрения «Latio» время от времени появляются ситуации, когда неправильное обращение с полученным наследством приводит к убыткам. Например, получив квартиру в наследство от бабушки, клиентка возбудила дело о наследстве у нотариуса и получила свидетельство, в котором указана кадастровая стоимость квартиры на сумму 15 000 евро. Клиентка оплатила госпошлину за регистрацию права на недвижимое имущество наследнику на основании нотариально выданного свидетельства и подала в земельную книгу документы для переоформления квартиры на свое имя. После этого клиентка обратилась в «Latio» с целью быстрее продать недвижимость, но после ознакомления с квартирой агент по недвижимости указал, что цена продажи данной недвижимости скорее достигает 50 000 евро. Однако, чтобы продать квартиру по такой цене, клиентке придется заплатить налог на прирост капитала в размере 20%, т.е., в размере почти 7000 евро, ибо кадастровая стоимость, указанная в свидетельстве о наследстве, значительно ниже рыночной цены квартиры. Если бы клиентка вовремя указала в свидетельстве о наследстве соответствующую рыночную стоимость имущества, от его продажи не было бы получено налогооблагаемого дохода и не пришлось бы платить налог на прирост капитала.

Задаток внесли, но продавец поднимает цену

Как-то за помощью в «Latio» обратился покупатель, сообщивший, что сам подготовил договор о задатке и внёс задаток продавцу – но обе стороны еще не договорились о конкретной цене покупки. Причина? Покупатель и продавец решили согласовать сумму только после получения оценки имущества, но такая договорённость существовала лишь в устной форме. Однако после получения оценки продавец заявил, что не согласен с оценкой имущества и хочет продать свою недвижимость за гораздо более высокую цену. В результате стороны не смогли заключить договор купли-продажи, поскольку потенциальный покупатель уже не мог позволить себе платить такую сумму, но продавец не желал возвращать задаток, уплаченный покупателем.

Если бы стороны вовремя обратились к специалистам по недвижимости, конфликт был бы предотвращен: продавец должен заранее убедиться, соответствует ли цена покупки имущества реальной рыночной стоимости, а покупатель, в свою очередь, должен определить доступные финансовые ресурсы для выполнения конкретных и согласованных обязательств.

Запутался в сетях долевой собственности

Одним из наиболее сложных видов сделок с недвижимостью является сделка с совместной собственностью, когда несколько владельцев имеют права на одно и то же имущество. Чаще всего это многоквартирный дом, где каждому владельцу принадлежит только идеальная доля. «Latio» регулярно сталкивается со случаями, когда покупатель пытался совершить сделку самостоятельно, но в результате получил дополнительные обременения по новому месту жительства. Один из примеров: на портале объявлений мужчине приглянулась подходящая квартира. При общении с продавцом покупатель узнает, что квартира находится в доме, находящемся в долевой собственности, но продавец создает доверие и уверяет, что все соседи отзывчивы, дружелюбны и всегда смогли решить любые вопросы, связанные с делами долевой собственности. Оба желают заключить сделку как можно скорее и договариваются обойтись без уведомления остальных совладельцев. Также продавец уговаривает покупателя заплатить 50% от общей суммы за недвижимость, а вторую половину — за б/у движимое имущество. Вскоре после заключения сделки и переезда в новую квартиру мечты один из «дружеских» соседей узнает, за какую сумму была куплена квартира, и понимает, что эта квартира ему тоже «по карману». Воспользовавшись правом выкупа, сосед получает недвижимость по исключительно выгодной цене, при этом освобожденную от б/у мебели! Если бы для оформления сделки стороны привлекли специалистов «Latio», в договоре купли-продажи была бы указана как реальная цена недвижимости, так и право преимущественной покупки, предлагаемое совладельцам.

Обратитесь за помощью, прежде чем наломать дров

Если покупатель совершает покупку имущества впервые, причем делает это «на свой страх и риск», возникает больше вопросов, чем ответов, и в большой путанице мыслей покупатель может забыть о различных нюансах, которые впоследствии вызывают головную боль. Например, новый владелец не регистрирует свои права собственности в земельной книге, а продавец годами продолжает получать уведомления об уплате налога на недвижимость. С другой стороны, покупатель рискует, что предыдущий продавец может снова продать ту же недвижимость, если покупатель не будет указан в качестве нового владельца в земельной книге.

«Latio» тщательно изучает каждую сделку и индивидуально оценивает наиболее подходящий план действий для клиента. Специалисты также учитывают ранее незамеченные или неисправленные ошибки, а также несоответствия в земельной книге или кадастре, и помогают их решить, чтобы новый владелец заехал в свое жилье только с личным багажом, а не с дополнительными имущественными проблемами. Зная, что не все покупатели могут позволить себе купить недвижимость за свой счет и предлагают продавцам сомнительные решения, например, рассрочку без залога, а также склонны поддаться заманчивым предложениям с подозрительно низкой ценой недвижимости, которая зачастую оказывается связана с неплатежеспособностью продавца, техническим состоянием здания или противозаконностями, «Latio» призывает быть осторожными и всегда обращаться за помощью к профессиональному специалисту по недвижимости.

Выбрав услугу «Безопасная сделка» от «Latio», клиент получит как юридическое сопровождение, так и сопровождение и помощь в оформлении всех необходимых документов, а также комплексные консультации по правовым актам, нормам и налогам, вовремя подготовив юридически правильную сделку. Привлекая команду профессиональных агентов по недвижимости и консультантов, клиент получит ценные экспертные советы, способствующие успешной сделке и уберегающие от возможного сотрудничества с недобросовестным и мошенническим деловым партнером. При сделке «Latio» гарантирует клиенту 100% конфиденциальность, безопасность и защиту данных, а также предлагает доступ к дополнительным ресурсам, таким как анализ рынка и обзоры стоимости недвижимости, чтобы клиент имел полное представление о рыночных условиях и стоимости конкретного имущества.

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