Говорят, что очень важно правильно проводить старый год и встретить новый, ведь это может определить ход следующих 12 месяцев. А почему бы не сделать это на крупнейшем зимнем фестивале в странах Балтии? Нет никаких сомнений, что будущему Зеленому Дракону такой вид развлечений пришелся бы по душе!

Радость праздников продолжается

Крупнейший зимний фестиваль в странах Балтии — "Рождественская космическая станция" в литовской Пакруойской усадьбе стал одним из самых посещаемых мест во время праздников. Гостей фестиваля ждут впечатляющие световые и лазерные шоу, праздничные представления и целых два очаровательных световых парка — мир Космоса и Океана, расположенные на территории площадью 15 гектаров.

"В праздничные дни мы предлагаем вдохновляющие и незабываемые впечатления — мероприятие, сочетающее в себе элементы театра, музыки и светового шоу мирового уровня, для создания которого мы привлекли всемирно признанных профессионалов", — говорят организаторы "Рождественской космической станции".

Гости фестиваля смогут насладиться праздничным настроением, встретив космического Деда Мороза и его верблюда-почтальона, поучаствовав в праздничных представлениях, делая подарки в мастерских гномов, посетив ярмарку, уютно ужиная или согреваясь чаем в одном из ресторанов усадьбы и любуясь волшебством, создаваемым тысячами огней.

Уникальная возможность провести время в космосе

Главный и уникальный акцент фестиваля — космос. Гости зимнего фестиваля примут участие в захватывающем интерактивном представлении о рождении Вселенной, сочетающем в себе музыку и раскрашивающее небо лазерное шоу. Желающие могут бродить по светящейся солнечной системе, открывая ее планеты и загадывая желания на Новый год, которые можно тут же отправить на просторы Вселенной.

Нарядные рестораны перенесут вас в праздник словно с открытки

Праздничную атмосферу на фестивале создают не только световые шоу, скульптуры или миллионы лампочек. Особый уют излучают рестораны усадьбы, из которых не хочется уходить: гостиная Деда Мороза, ресторан главного здания усадьбы, Чайная комната и Аптека, а также корчма "Трактириус", где, конечно же, можно попробовать и цеппелины. В любом из этих мест вас ждут особенные впечатления от отдыха с историческим шармом, благодаря которому вы почувствуете себя словно на уютной старой открытке.

До 1 января (включительно) фестиваль "Рождественская космическая станция" работает каждый день. Затем фестиваль будет ждать гостей 5, 6, 7, 12, 13 и 14 января.

Подробнее о мероприятии: www.pakrojasmuiza.lv

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