Если год начался неожиданно для Вас - получив в наследство загородный дом от родственника, Вы наконец-то накопили первоначальный взнос за квартиру или желаете продать свою недвижимость - следующим шагом будет заказ оценки недвижимости. Это необходимо как при планировании покупки недвижимости в ипотечный кредит или без него, так и для перспективы продажи объекта или передачи его по наследству.

Хотя может показаться, что оценка недвижимости дает только информацию о рыночной стоимости данного объекта недвижимости, помогая определить ее цену продажи, на самом деле оценка - это многогранный анализ. Он полностью объясняет ситуацию с правами собственности, обременениями, положительными и отрицательными факторами, а также ликвидность оцениваемого объекта на рынке. При расчете рыночной стоимости объекта сертифицированный оценщик учитывает такие факторы, как тип недвижимости, техническое состояние, местоположение, обременения, возможные перепланировки и т.д.

Чем оценка от Latio может помочь покупателю?

Позволяет выявить скрытые проблемы. Покупка недвижимости не всегда проходит гладко. Нередко выявляются разные недостатки, например, неоформленные права собственности и отсутствие договоров о порядке совместного пользования имуществом, несогласованная перепланировка или обременения. Став новым владельцем, Вы берете на себя ответственность за все последствия, которые могут вызвать эти факторы, а за их устранение придется платить из своего кармана – например, в случае несогласованной реконструкции штраф может составить несколько сотен евро! Консультация оценщика поможет своевременно выявить эти проблемы и избежать ситуации, когда приобретается «кот в мешке».

Отражает соответствие цены. Ситуация на рынке недвижимости бывает очень изменчивой. Без предыдущего опыта покупки недвижимости сложно осознать соответствие цены среднерыночной – иногда цена, установленная продавцом, в несколько раз превышает среднюю. Сертифицированные оценщики Latio рассчитают текущую рыночную стоимость объекта недвижимости с учетом всех недостатков данного объекта. Оценка недвижимости – важный аргумент, который Вы сможете использовать в разговоре с продавцом.

Чем оценка от Latio помогает продавцу?

Ускоряет продажу недвижимости. За более чем 32-летний опыт работы Latio замечено, что 8 из 10 владельцев испытывают трудности с определением актуальной рыночной цены продажи. Если она слишком низкая, владелец теряет деньги, но требуя слишком большую сумму, уменьшает число потенциальных покупателей и теряет время.

Позволяет избежать проблем в процессе заключения сделки. Даже если покупатель на недвижимость найден, ещё рано говорить «гоп», особенно если речь идет о банковском финансировании. Например, если запрошенная банком и подготовленная сертифицированным оценщиком оценка окажется ниже цены запрошенной Вами цены недвижимости, покупателю придется покрыть разницу из своих сбережений – если покупатель не в состоянии сделать это, следовательно, сделка не состоится. Если бы рыночная стоимость недвижимости была уже известна при первом разговоре с потенциальным покупателем, то можно было бы гораздо быстрее узнать, сможет ли покупатель приобрести эту недвижимость, а также это позволило бы избежать ситуации, когда заинтересованный покупатель сумел договориться о цене недвижимости ниже рыночной стоимости.

Другая ситуация – банк считает, что недвижимость не соответствует критериям кредитного обеспечения, выявив обременения недвижимости, поэтому не выдает кредит на приобретение недвижимости или выдает слишком маленькую сумму, либо процесс сделки задерживается, пока владелец оформляет необходимую документацию. Покупатель может потеряться, а во втором случае быть не готовым ждать неделями и даже месяцами, пока собственник решит все вопросы по документации.

За более чем 32-летний опыт работы агентство недвижимости Latio подготовило более 100 000 оценок объектов жилой недвижимости, в том числе коммерческой и имущества специального назначения.

При заказе оценки:

Укажите цель оценки

Сообщите оценщику, необходима ли оценка для получения кредита в банке, продажи имущества, оформления наследства, судебных разбирательств или других целей. В каждом из этих случаев различаются как необходимые документы, так и объем работы оценщика.

Сформулируйте чёткое рабочее задание

В некоторых случаях для одного и того же объекта недвижимости можно установить несколько объективных и обоснованных, но разных стоимостей. Например, текущая стоимость незавершенного объекта недвижимости в предполагаемом состоянии будет одной, но при выполнении определенного условия, например, дом введен в эксплуатацию, стоимость будет другой. В результате обе стоимости будут объективными, но использоваться для разных целей.

Подготовьте документы

После получения заказа на оценку Вам необходимо будет предоставить следующие документы:

актуальная распечатка из земельной книги;

если имущество является идеальной долей совместного имущества - договор совместного пользования и другие документы, связанные с совместным пользованием имуществом;

дело кадастровой съемки;

для дома — план границ участка;

если произведена перепланировка или перестройка - карта-подтверждение или иной документ, подтверждающий легализацию перестройки;

сведения об обременениях и другие документы в зависимости от специфики конкретного объекта недвижимости.

Предоставьте оценщику доступ для осмотра объекта

Осмотр объекта недвижимости – обязательный этап. Во время осмотра осуществляется фотофиксация, оценка состояния объекта недвижимости, его соответствие плану из дела кадастровой съёмки. Следует помнить, что движимое имущество – мебель, бытовая техника, освещение и предметы интерьера – никогда не прибавляется к рыночной стоимости имущества. Основными факторами, определяющими стоимость, являются тип недвижимости, ее местоположение и юридические аспекты.

Доверьте оценку профессионалам. Качественно подготовленная оценка может защитить от проблем и позволить экономию на дополнительных расходах. У каждой кредитной организации есть свой «черный» список оценщиков, объективность или репутация которых может показаться сомнительной. В результате может возникнуть ситуация, когда один банк принимает оценку, а другой - нет. Оценки от Latio признаются всеми коммерческими банками Латвии – Вы можете быть уверены, что оценка будет подготовлена по самым высоким стандартам качества.

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