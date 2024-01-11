Логистическая отрасль только начала восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией, как столкнулась с новыми серьезными вызовами: недавние тревожные события в Красном море, когда было совершено несколько нападений на торговые суда, оказывают серьезное влияние на безопасность персонала и грузов. Морские линии изменили маршруты, а европейские порты с тревогой отмечают сбои в работе и существенную перегруженность. Какие уроки мы можем извлечь из опыта последних лет и как наиболее успешно выйти и из этого кризиса?

Компания Balti Logistika предлагает транспортно-экспедиторские услуги, а также услуги по управлению системой поставок в Эстонии, Латвии и Литве, являясь логистическим партнером сотен разных компаний. В этой статье собрана актуальная и полезная информация для предприятий, планирующих грузоперевозки на ближайшие месяцы. Balti Logistika уже сейчас прилагает значительные усилия, чтобы предложить наилучшее решение для каждого клиента в зависимости от его потребностей в контексте текущих задач, будь то альтернативный маршрут для морских перевозок, предложение железнодорожного транспорта или наиболее быстрые по времени авиаперевозки.

Компания также обращает внимание на то, что ракетные и беспилотные атаки повстанцев направлены не на конкретные грузы, предприятия или страны, а на случайно выбранные торговые суда, проходящие через Красное море, таким образом стараясь привлечь внимание к своим требованиям в связи с идущей в Израиле войной. В целом, это огромный риск для безопасности всех судов, проходящих через Суэцкий канал, один из важнейших торговых путей между Азией и Европой. Большинство судоходных компаний уже официально объявили о том, что в целях безопасности всех судов они меняют свои маршруты в обход Суэцкого канала и Красного моря. Вместо этого, в качестве меры предосторожности, суда отправляются вокруг Африки, используя мыс Доброй Надежды на юге Африки недалеко от Кейптауна.

Экономическое воздействие – краткосрочное или долгосрочное?

По оценкам Balti Logistika, эти события несомненно, окажут значительное влияние на экономику в целом, но реальные масштабы будут зависеть от целого ряда факторов, которые на данный момент трудно оценить.

Наибольшее влияние ощутят производственные и торговые компании, использующие морские перевозки в качестве основного способа транспортировки товаров из Китая в Европу. Однако последствия могут коснуться и других видов перевозок, если компании решат сменить привычный способ доставки. Например, в настоящее время железнодорожный и воздушный транспорт могут стать единственными вариантами доставки товаров для компаний до празднования китайского Нового года (середина февраля 2024 года). В это время логистика в Китае на неделю замирает, а все производственные мощности останавливаются.

Перенаправление всех судов через мыс Доброй Надежды означает как дополнительные расходы, так и дополнительное время транспортировки, исчисляемое днями или даже неделями. Компаниям рекомендуется уже сейчас оценить альтернативные варианты, чтобы обеспечить себя необходимым количеством товаров, которые могут оказаться на время недоступны, – все это также будет означать дополнительные расходы. Не исключена возможность того, что некоторые морские линии постепенно возобновят перевозки по Красному морю и через Суэцкий канал, однако операторы все еще проявляют определенную осторожность. Многие страны осудили нападения повстанцев, осложнивших морскую торговлю, но пока трудно спрогнозировать, когда ситуация может стабилизироваться.

Компания Balti Logistika имеет более чем 25-летний опыт работы в логистической сфере и в любой ситуации поддерживает тесный контакт со своими партнерами, чтобы получать и передавать актуальную информацию из первоисточников.

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