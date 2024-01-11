В литовской Пакруойской усадьбе завершается зимний фестиваль "Рождественская космическая станция", который порадовал и удивил десятки тысяч гостей из Литвы и Латвии. В эти выходные состоится грандиозная прощальная вечеринка Космического Деда Мороза. Фестиваль, объединивший самый большой в регионе световой парк, созданное известными художниками свето-музыкальное шоу и сказочный рождественский городок, заставило затаить дыхание даже тех, кто уже бывал здесь раньше. Несмотря на рекордную конкуренцию между фестивалями, количество посетителей в этом году выросло примерно на 30 процентов, в том числе увеличилось количество гостей из Латвии.

"Зима темная и долгая, поэтому мы счастливы, что смогли разогнать тьму сверкающими огнями, соблазнительными ароматами и душевным смехом на протяжении половины зимы, целых 7 недель. Основная цель фестиваля – удивить, порадовать и на время возвратить в беззаботное детство. Мы можем смело сказать - нам это удалось", - говорят организаторы "Рождественской космической станции".

В эту пятницу, субботу и воскресенье – последние рабочие дни "Рождественской космической станции", когда гости смогут насладиться развлечениями крупнейшего зимнего фестиваля в странах Балтии. Уже при входе на территорию усадьбы посетителей встречает елочный лес, украшенный тысячами огней и мгновенно окутывающий чарующей праздничной атмосферой. А еще здесь проходят впечатляющие лазерные, свето-музыкальные шоу, танцы с белыми медведями, можно встретить настоящего верблюда и согреться в уютных кафе и ресторанах. Но все это лишь начало перед бесконечным световым парком, где можно часами путешествовать по вселенной или нырять в глубины океана.

Самый большой фестиваль в регионе

По словам команды Пакруойской усадьбы, несмотря на рекордную конкуренцию между фестивалями и другими мероприятиями, число посетителей увеличилось по сравнению с прошлой зимой.

"Мы проводим зимние фестивали света уже 6 лет, но такого количества фестивалей, как в этом году, в нашей стране еще никогда не было. Поэтому, чтобы предложить гостям уникальные впечатления, мы расширили его концепцию: объединили театр, музыку, фестиваль света и создали настоящий рождественский городок. Оценивая результаты, видим, что это решение себя оправдало: по сравнению с предыдущим сезоном количество посетителей выросло примерно на 30 процентов. На этот раз особое внимание фестивалю также уделили гости из Латвии. Поскольку к нам легко добраться из Риги, мы привыкли, что каждый третий гость приезжает из соседней страны. Однако латышей на этом фестивале было как минимум на несколько процентов больше, особенно тех, кто приехал с туристическими группами. Пока сложно оценить, будет ли эта тенденция долгосрочной, но всегда приятно видеть рост популярности литовских туристических достопримечательностей среди соседей", — говорит команда Пакруойской усадьбы.

Парк площадью 15 гектаров является крупнейшим не только в Литве, но и в странах Балтии, а организаторы шутят, что это крупнейший космический зимний фестиваль во всей вселенной.

Подробнее о фестивале: www.pakrojasmuiza.lv

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