Сесть в совершенно новый автомобиль CUPRA, почувствовать комфортабельность салона и наслаждаться ездой каждый день. Нет ничего проще! Зайдите на сайт cupradrive.lv, выберите подходящую модель марки, арендуйте новый автомобиль по подписке на полгода, год или на более длительный срок и садитесь за руль CUPRA в тот же день.

Современная ситуация на авторынке требует инновационных решений. Чтобы автомобили CUPRA стали еще доступнее для водителей, AUTOBRAVA Motors в сотрудничестве с MyBee предлагает услугу подписки CUPRA Drive Powered by MyBee. Эта услуга позволяет сесть за руль автомобиля

в тот же день, не ожидая неделями решения, например, о предоставлении автолизинга. Все, как при оформлении любого другого абонемента или подписки, - внесите предоплату и затем делайте ежемесячные платежи.

Преимущества подписки на CUPRA Drive:

Новые автомобили прямо из салона.

Быстрая система подписки – выберите автомобиль, заключите договор дистанционно и садитесь за руль новой CUPRA в тот же день.

Без долгосрочных обязательств – можно подписаться на полгода, год или более длительный период.

Отличный вариант для новых предприятий и молодых предпринимателей с недолгой историей.

Не беспокойтесь об OCTA, KASKO и других вещах – привлекательный ассортимент основных и дополнительных услуг.

Надоела модель? Смените на другую!

Влюбились в CUPRA, на которую подписались? Машину можно приобрести по окончании срока подписки.

Как рассказывает руководитель отдела продаж AUTOBRAVA Motors Увис Браунфелдс, подписка на CUPRA может быть удобным решением в различных ситуациях, причем как для предпринимателей, так и для частных лиц. Например, если по какой-то причине банк затягивает с предоставлением лизинга, подписка будет более простым способом получить желаемый автомобиль. Клиенты AUTOBRAVA Motors уже используют эту новую услугу.

В то же время корпоративные клиенты могут обеспечить сотрудника автомобилем, если известно, что машина понадобится всего на несколько месяцев. Компании не нужно покупать автомобиль, если сотруднику он предоставляется, например, только на год. Подписка на CUPRA будет в этом случае оптимальным решением.

"Плюс еще и в том, что вы не привязаны к одной модели. Можете покататься на одной, через несколько месяцев поменять на другую, затем на третью", – рассказывает Увис Браунфелдс. Так вы сможете лично оценить, чем отличается вождение CUPRA Formentor от, скажем, электрического Born. И необязательно ждать окончания периода подписки – связавшись с поставщиком услуг, можно все уладить и найти решение!

Аренда по подписке на CUPRA будет отличной альтернативой также для тех водителей, которые хотят протестировать CUPRA в течение более длительного периода, но не хотят брать на себя обязательства, связанные с покупкой автомобиля. Кроме того, это решение подойдет и тем, кому не подходит краткосрочная аренда автомобиля (оплата за минуты, дни или километры), ведь это дорогое удовольствие. Если по окончании периода подписки клиент передумает, то сможет вместе с AUTOBRAVA Motors найти решение, чтобы приобрести любимую модель CUPRA в свою собственность.

Ведь оформить аренду по подписке можно на любую модель CUPRA, которая в данный момент находится в салоне или на складе AUTOBRAVA Motors. "Любой клиент может прийти к нам, посмотреть, выбрать, что хочет, и мы подготовим для него предложение. Если предложение его устроит, то можно сразу оформить подписку через CUPRA Drive", –рассказывает Увис Браунфелдс.

Как подписаться на CUPRA?

Подписаться на автомобиль CUPRA очень просто – зайдите на www.cupradrive.lv и выберите одну из доступных моделей (Formentor, Born, Leon и др.). Отметьте желаемые условия (срок подписки, планируемый пробег, сумма предоплаты). Также можно выбрать дополнительные услуги, например, техническое обслуживание на период подписки, замену и хранение шин.

После ввода всей необходимой информации вас перенаправят на платформу MyBee для подписания онлайн-договора. После оформления договора вы сможете отправиться за автомобилем CUPRA. Все так просто и быстро!

CUPRA Drive Powered by MyBee предоставляет ряд преимуществ пользователю автомобиля, которые позволят не беспокоиться о его обслуживании. Например, в обязательное предложение уже включены КАСКО и обязательное гражданское страхование ответственности (OCTA). Вам ничего не нужно искать и оформлять. С момента подачи заявки на подписку до вождения нового автомобиля CUPRA пройдет всего пара часов!

Аренда автомобиля CUPRA – логичный шаг для поклонников марки

Первый автомобиль CUPRA был зарегистрирован в Латвии в феврале 2021 года. С тех пор количество владельцев этой марки автомобилей только увеличивается, что подтверждается и данными рынка. Автомобили CUPRA у нас очень популярны – те, кто ими управлял, знают, что они спортивные и мощные, а также привлекательные и современные. Модельный ряд CUPRA (Formentor, Born, Leon, Ateca) достаточно широк, чтобы каждый водитель мог найти подходящий для себя автомобиль. Вождение CUPRA – это особые эмоции и уникальное чувство принадлежности к движению "племени CUPRA", участники которого дружелюбно машут друг другу при встрече на дороге.

У пользователей автомобилей за последнее время изменились отношение и потребности – вместо покупки личного автомобиля люди все чаще предпочитают арендовать автомобиль не только на короткий, но и на более длительный период. Это заметил и директор MyBee Latvia Арвис Энгелис. Спрос мотивирует предлагать все более широкий ассортимент марок, заключая новые партнерства, как это и произошло в сотрудничестве с AUTOBRAVA Motors. Это будущее, которое разворачивается прямо на наших глазах.

Узнайте больше о моделях CUPRA и их спецификациях на сайте www.autobrava.lv, а с условиями подписки на услугу CUPRA Drive Powered by MyBee можно ознакомиться на www.cupradrive.lv.

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