Рабочий процесс занимает немалую часть наших будней, поэтому так приятно иметь возможность хорошо отдохнуть после напряженного рабочего дня, нескольких часов на семинаре или нескольких дней на конференции. И в Пярну есть всё для этого! В начале года, когда туристический поток не столь интенсивен, организуя здесь семинары, конференции и планируя деловые сделки или тимбилдинги, вы можете предложить своим гостям не только просторные и удобные залы для семинаров, но и отдых в городских спа и вкуснейшую еду в местных ресторанах.

Пярну – отличное место для проведения семинаров и конференций, ведь он находится всего в 180 км от Риги и до него можно легко добраться на личном автомобиле или автобусе. Кроме того, город удобно расположен на берегу Балтийского залива, что дает гостям возможность наслаждаться чистым воздухом и волшебством моря в любое время года. Город также окружен лесами и реками, так что любители природы найдут для себя интересные и впечатляющие прогулочные тропы.

Залы для проведения конференций и семинаров

Если вы планируете провести семинар или конференцию с несколькими сотнями участников, мы рекомендуем концертный зал Пярну, вмещающий около 900 человек. Для проведения семинаров или вечеринок чуть меньшего масштаба с участием до 500 человек отлично подойдет отель Hestia Hotel Strand, расположенный примерно в 5 минутах ходьбы от набережной. Примечательно, что семь из восьми конференц-залов отеля названы в честь мест на побережье Балтийского моря. Всего в отеле 187 номеров, а для развлечения и отдыха гостей предусмотрены спа, ресторан и мини-гольф.

По вместимости не отстаёт и ESTONIA Resort Hotel & Spa, чьи конференц-залы могут вместить 464 участника. Отель расположен в двух зданиях, соединенных между собой стеклянным переходом над дорогой. Как и отель Hestia Hotel Strand, он находится всего в 5 минутах ходьбы от пляжа Пярну. ESTONIA Resort Hotel & Spa также предлагает развлечения и отдых. После тяжелого рабочего дня участники конференции могут расслабиться в спа, посетить тренажерный зал и насладиться вкусными блюдами и напитками в ресторане и баре отеля.

Деловые встречи и тимбилдинг

Если вы планируете провести небольшую деловую встречу, уютный и комфортабельный отель Wasa Resort – самое подходящее место. Он назван в честь корабля, на котором приплывали отдыхающие из Швеции, чтобы увидеть красивую архитектуру города и насладиться прекрасным отдыхом. В самом отеле, который соответствует своему названию, история сочетается с современной курортной архитектурой. К услугам гостей залы для семинаров вместимостью до 40 человек, спа и ресторан, где подают блюда азиатской и европейской кухни.

Для большой группы или небольшой конференции подойдёт Hedon Spa & Hotel, расположенный прямо на набережной Пярну, это комплекс, сочетающий новые постройки и историческую грязелечебницу. Она считается одним из символов города-курорта Пярну и уникальной достопримечательностью. В новой части гостиничного комплекса есть комнаты и залы для проведения семинаров, а в исторической части комплекса можно отлично отдохнуть. Чтобы сделать ваш отдых еще более приятным, в отеле есть два ресторана и бар.

Уникальное историческое расположение отеля Rannahotell уже несколько десятилетий делает его привлекательным для деловых путешественников. Отель был построен в 1937 году как одна из самых роскошных гостиниц Северной Европы. Номера отеля и имеющееся оборудование были спроектированы таким образом, чтобы их можно было легко адаптировать к самым разным потребностям. Техническое оснащение позволяет легко организовывать семинары, конференции и деловые встречи до 80 человек. Кроме того, весь отель может быть зарезервирован для проведения частных мероприятий. А какое же деловое мероприятие без вкусной и изысканной еды, верно? В Rannahotell вам не придется беспокоиться о том, как накормить гостей, ведь об этом позаботятся опытные шеф-повара ресторана отеля, которые приготовят высококлассные блюда скандинавской кухни с шиком 1930-х годов. Отметим лишь, что из ресторана открывается потрясающий вид на близлежащее море, что сделает вашу трапезу настоящим наслаждением не только для вкуса, но и для глаз.

Для длительного пребывания в Пярну

Для проведения многодневных семинаров и конференций или мероприятий по сплочению коллектива можно порекомендовать уютный отель Willa Wesset. Персонал поможет вам подобрать все необходимое для совмещения работы и отдыха – конференц-зал, обеденные перерывы, кофе-брейки и даже ужин. А прогулки к морю, расположенному всего в нескольких сотнях метров, станут отличной возможностью расслабиться и насладиться спокойствием. В нескольких минутах ходьбы находится центр города с широким выбором развлечений, вкусных ресторанов, кафе и музеев.

Любителям истории и архитектуры понравится Вилла Ammende, жемчужина архитектуры в стиле ар-нуво. Гости могут почувствовать себя в атмосфере 20-30-х годах XX века, что придает особую эмоциональную ценность любому мероприятию, конференции или дипломатической беседе. Отель может предложить кулинарный мастер-класс, дегустацию вин и коньяков, а также тематический вечер, на котором можно пережить «тайну убийства», «вечер в другом веке» или любой другой сценарий. Звучит захватывающе, не правда ли?

Работайте и отдыхайте ближе к природе

В центре отдыха и конференций Klaara-Manni, расположенном менее чем в 30 минутах езды от Пярну, в стеклянном павильоне круглый год проводятся семинары, конференции, встречи, тренинги и другие мероприятия, связанные и не связанные с работой. Большие окна обеспечивают естественное освещение круглый год, а зелень вокруг позволяет дать отдых взгляду. Помимо удобных условий для работы, центр предлагает вкусные блюда из местных продуктов, размещение до 100 человек и выбор из пяти мероприятий – кулинарный мастер-класс, мастер-класс по выращиванию домашних продуктов, ремесленную мастерскую, экскурсию на лошадях Тори или возможность послушать рассказы охотников.

А в Доме сидра Jaanihanso, отремонтированном несколько лет назад, гости смогут узнать об истории производства сидра и насладиться вкусной едой после насыщенного дня. В 2018 году Дом сидра был удостоен звания лучшего туристического проекта года в Пярнуском уезде.

До 90 человек смогут провести семинар в замечательном месте на берегу моря в центре отдыха Ojako. Прекрасная природа вокруг создает успокаивающий эффект, а уютный интерьер центра помогает сделать семинары или другие деловые мероприятия удобными и комфортными. Днем гости могут насладиться разнообразными видами активного отдыха, а вечером утолить голод барбекю в кафе на открытом воздухе.

Работа в сочетании с активным отдыхом

Окунитесь в традиционную эстонскую атмосферу на хуторе Maria Farm – западноэстонском хуторе, где деревенская жизнь XX века сочетается с городскими удобствами. Залы для семинаров хутора вмещают до 250 человек, а в теплую погоду большой зал со стеклянными стенами может быть оснащен дополнительной открытой террасой, что сделает рабочий процесс еще более приятным. После рабочего дня гости могут заняться активным отдыхом на свой вкус – прогуляться по сосновому лесу, покататься на лошадях, расслабиться в саунах, посетить мастер-класс по выпечке хлеба или принять участие в других мероприятиях, предлагаемых фермой.

В комплексе Pärnu Bay Golf Links можно проводить конференции и семинары, вмещающие до 150 человек. Менее чем в 10 минутах езды от центра города вы сможете не только поработать, но и отдохнуть, сыграв партию в гольф на 18-луночном поле и пообедав в ресторане на территории отеля, откуда открывается потрясающий вид на море. Желающие также могут ознакомиться с этикетом, историей и основами гольфа. А для настоящих любителей гольфа центр с удовольствием организует собственные турниры.

Гольф-комплекс White Beach Golf также предлагает возможности для работы и игры в гольф и может вместить до 60 человек для проведения семинаров. Этот гольф-клуб предлагает попробовать себя в игре как новичкам, так и любителям спорта. Комплекс располагает полем для гольфа на 19 лунок и полем площадью почти 10 гектаров, где бриз с моря иногда делает игру особенно захватывающей. С сентября по март в комплексе проводятся конференции, во время которых обеспечиваются тишина и приватность, необходимые для работы.

Выберите подходящее место для вашего семинара и конференции, организуйте приятную деловую встречу или тимбилдинг в Пярну! Дополнительная информация: https://visitparnu.com/lv/pernava-laba-vieta-kur-rikot-konferences-un-seminarus-jebkura-gadalaika

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