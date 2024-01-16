Успешный бизнес всегда находится в постоянном поиске инструментов, чтобы улучшить эффективность. Один из важных помощников бизнеса — облачная телефония — сервис, предоставляющий широкий спектр функций для оптимизации коммуникаций. А под капотом телефонии прячутся и другие полезные инструменты. Рассказываем о пользе каждого из них.

Как это работает?

Представьте, что ваша компания планирует расширить свое присутствие на новых рынках или открыть филиалы в разных странах. Современный цифровой мир позволяет реализовать эту задумку без наличия физического офиса. Достаточно виртуального офиса, для создания которого необходимы только профессиональные сотрудники, надежное интернет-соединение и сеть связи. Сервис облачной связи предоставляет возможность быстро организовать корпоративную телефонную сеть или дистанционный колл-центр.

Облачная телефония Zadarma позволяет компаниям быстро создать удаленный колл-центр, объединяя сотрудников в единую телефонную сеть независимо от их местоположения. Сервис предлагает подключение виртуальных телефонных номеров более чем в 100 странах, что дает возможность вести бизнес глобально, не теряя локальной привязанности. Эти номера могут быть мобильными, городскими, а также бесплатными номерами для вызова (toll-free). Кроме того, компания предлагает услуги подключения номеров в Латвии, включая мобильные номера с возможностью приема SMS.

Отдельно отметим, что гибкость и удобство в управлении клиентскими отношениями и коммуникациями обеспечивают более 30 функций самой телефонии и ее интеграция с популярными CRM-системами.

Виртуальная АТС Zadarma располагается на удаленных серверах, позволяя компаниям настраивать мощную систему телефонии без необходимости вести бизнес физически в той же стране. Вы можете выбрать виртуальный номер, настроить переадресацию вызовов и использовать любые удобные вам устройства для связи — будь то компьютер, смартфон или стационарный IP-телефон. При отсутствии интернета можно перенаправить звонки на любой мобильный телефон, обеспечивая таким образом непрерывность связи.

Хотя на первый взгляд задачи, такие как настройка голосовых меню, управление вызовами, запись и анализ диалогов, интеграция с CRM, могут показаться сложными, на деле современная телефонная система проста в активации и использовании. Вы можете развернуть и начать пользоваться полноценной системой связи менее чем за полчаса. Но несмотря на эту простоту и удобство, в ней заложены серьезные механизмы надежности и безопасности. Zadarma с особой ответственностью относится к вопросам защиты данных, обеспечивая соответствие своей облачной АТС всем европейским и местным стандартам безопасности.

Как повысить эффективность удаленного колл-центра?

Сервис Zadarma предлагает легкую интеграцию не только с собственной бесплатной CRM-системой Teamsale, но и с широким спектром популярных CRM-платформ, включая Zoho CRM, Salesforce CRM, Odoo, BITRIX 24, HubSpot и Zendesk. Также он совместим с такими мессенджерами, как Slack, MS Teams и Telegram, и с платформами Kommo и Shopify. Это позволяет бизнесам централизованно управлять всей историей взаимодействий с клиентами и иметь расширенный доступ к статистике и аналитике звонков. Кроме того, CRM-система Teamsale интегрирована с Google Календарем, позволяя автоматически синхронизировать события и задачи между обеими платформами.

Каждый предприниматель знает, что спорные моменты в бизнесе неизбежны. В таких ситуациях, полезным инструментом оказывается речевая аналитика и возможность записи телефонных разговоров. Телефонная система от Zadarma не просто фиксирует и сохраняет диалоги, но распознает и анализирует речь. Эта технология поддерживает 44 языка, среди которых есть актуальные для стран Балтии латышский и литовский языки. Речевая аналитика помогает оценить работу операторов, выявляя ключевые моменты и паттерны в разговорах, что способствует повышению общей эффективности и качества обслуживания.

Для менеджеров, у которых нет возможности слушать все разговоры колл-центра, система предусмотрела оповещения о звонках, требующих внимания. Например, можно настроить уведомления, которые активируются при обнаружении неприемлемой лексики или определенных фраз, указывающих на завершение сделки. Когда такие фразы прозвучат в диалоге, соответствующий разговор будет немедленно отправлен на вашу электронную почту для прослушивания или чтения. Помимо этого, встроенная аналитическая система присваивает каждому разговору оценку, позволяя таким образом оценить и улучшить производительность каждого сотрудника колл-центра.

Какие инновации доступны в современной телефонии?

Сервис Zadarma работает на рынке телекоммуникаций уже более 15 лет и постоянно работает над улучшением своих продуктов, предлагая все новые функции и усовершенствования. Одно из ключевых преимуществ сервиса — это обширная база виртуальных номеров, которая позволяет компаниям выбрать оптимальные варианты для своей деятельности. Еще одна удобная возможность — это использование цифровой сим-карты eSIM. Это цифровой эквивалент традиционной сим-карты, который позволяет легко подключаться к интернету в 150 странах по привлекательным тарифам от местных провайдеров.

При наличии доступа к интернету и физическим лицам, и предприятиям становятся доступны все функции телефонии Zadarma, включая виртуальные номера в 100 странах, экономичные тарифы на звонки и облачную телефонию. Подключить такую карту можно в считанные минуты и сразу же начать пользоваться услугами облачной телефонии по выгодным тарифам.

Как увеличить конверсию и привлечь клиентов?

Среди множества удобных функций, которые предлагает телефония Zadarma, есть и коллтрекинг. Это мощный инструмент, который предоставляет глубокий анализ эффективности как офлайн, так и онлайн рекламных кампаний. Эта функция оценивает производительность рекламы, отслеживая звонки, привязанные к определенным рекламным каналам, и предоставляя обширные данные о звонках и взаимодействиях клиентов с вашим сайтом. Например, если вы разместили баннеры на разных площадках или подключили контекстную рекламу, коллтрекинг покажет, какие рекламные каналы наиболее эффективны, а какие стоит пересмотреть или вовсе отключить для оптимизации маркетинговых затрат.

Zadarma предлагает два типа отслеживания звонков: статический и динамический. Статический подходит для офлайн каналов с фиксированным отображением номера, например, на уличных баннерах или в печатных изданиях. Каждый рекламный канал получает уникальный номер, и когда на него поступает звонок, система автоматически идентифицирует источник. Динамический коллтрекинг идеален для онлайн рекламы, где каждому посетителю сайта присваивается уникальный номер. Это позволяет отслеживать полный путь клиента на сайте перед звонком, включая источники перехода, глубину просмотра и другие важные для маркетологов параметры.

Среди преимуществ коллтрекинга Zadarma стоит выделить бесплатное использование сервиса с оплатой только за аренду номеров, простоту настройки, интеграцию с популярными аналитическими сервисами, (например, Google Analytics), а также детальную статистику с отображением всех UTM-меток. Сервис также предлагает удобное управление бюджетом рекламной кампании, позволяя определить стоимость привлечения каждого клиента, и возможность создавать персонализированные IVR-меню для разных номеров, что улучшает взаимодействие с клиентами.

Подводя итог

Облачная телефония от Zadarma — это не просто технологическое решение. Это комплексный инструмент, который помогает бизнесу быть на шаг впереди на рынке, где гибкость, мобильность и эффективное управление клиентскими отношениями играют решающую роль. От улучшения коммуникаций до аналитики и безопасности — Zadarma предлагает комплексное телеком-решение для бизнесов любого масштаба.

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