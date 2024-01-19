Долгосрочный дизайн в сочетании с энергоэффективным мышлением — так можно охарактеризовать новый частный поселок премиум-класса GREY STONE VILLAS рядом с Риги, эксклюзивным представителем которого является Latvia Sotheby's International Realty. В поселке представлены современные виллы с высокой функциональностью, обеспечивающие высочайшее качество жизни и среды. Поселок находится всего в 20 минутах от центра Риги, в Дзилнуциемсе, спокойном оазисе вблизи соснового леса и полосы прибрежных дюн Балтийского моря.

«26 и 27 января 10:00–18:00 мы приглашаем всех на дни открытых дверей в GREY STONE VILLAS осмотреть современные и качественные виллы. Местонахождение поселка особенно оценят семьи, у которых повседневные дела в столице, но которым для души нужен покой, тишина и природа,» — говорит специалист по продажам Latvia Sotheby's International Realty Ингрида Пиладзе.

Высококачественная отделка и энергоэффективные решения

В поселке GREY STONE VILLAS расположены одноэтажные виллы в скандинавском стиле площадью 305 м2. К каждой вилле прилагается благоустроенный земельный участок площадью от 1200 до 1800 м2, где семья может наслаждаться снежной зимой или жарким летом.

Все виллы GREY STONE VILLAS предлагаются с разработанной дизайнерами полной внутренней отделкой из высококачественных материалов, в том числе с итальянской каменной плиткой, теплыми дубовыми полами Boen, сантехникой Geberit, водопроводными кранами Axor и каменными ваннами PAA.

Современные виллы также обеспечивают эффективное использование ресурсов, что в долгосрочной перспективе оценит каждый владелец. «Мы счастливы представлять энергоэффективный частный поселок премиум-класса GREY STONE VILLAS. Приятно работать с местным застройщиком над одним из самых востребованных продуктов бизнес-класса в окрестностях Риги. Несмотря на краткосрочные сложности, местный застройщик вложился в долгосрочную стратегию, и мы ожидаем покупателей, которые оценят качество и местонахождение этих вилл. В Латвии мало новых частных поселков премиум-класса, и это один из них. Кроме того, очень важно, что эти виллы энергоэффективны,» — говорит владелец и эксперт по продажам Latvia Sotheby's International Realty Илзе Мазуренко.

Тепло на виллах обеспечивают геотермальный тепловой насос Bosch и вышеупомянутые теплые полы, что является наиболее эффективной, выгодной и современной технологией отопления дома. Благодаря системе рекуперации с управлением влажностью воздуха дома всегда идеальный климат и влажность, без утечек нагретого воздуха. Также для проекта использованы высококачественные алюминиевые конструкции окон с тремя стеклопакетами без горизонтальных делений, что обеспечивает великолепную теплоизоляцию.

С учетом всех этих факторов виллы соответствуют требованиям к «зданиям с почти нулевым потреблением энергии», что означает, что общие ежемесячные расходы на обслуживание не превысят 200 EUR. А когда вы уедете и отключите все устройства и системы, сумма к оплате будет близка к нулю. Поскольку расходы на содержание жилья в Латвии продолжают расти, сейчас самое время подумать о приобретении энергоэффективного частного дома.

Удобная планировка и место для всего необходимого

Планировка одноэтажных вилл очень удобная и рациональная, она предусматривает большую гостиную с кухонной зоной, три спальни, кабинет, два санузла и кладовую. У каждой виллы имеется просторный навес на два автомобиля.

GREY STONE VILLAS находятся в спокойном Дзилнуциемсе, рядом с Пинки. В близлежащих Пинки развитая инфраструктура с учебными заведениями, докторатами, торговыми центрами и магазинами, что безусловно удобно для семьи. Кроме того, недалеко от поселка есть красивое лесное озеро, конюшни, поля для гольфа Viesturi и Jūrmala, лесные тропы для пеших прогулок, а также велосипедные дорожки.

Latvia Sotheby's International Realty является представителем ведущего мирового бренда эксклюзивной недвижимости Sotheby's International Realty в Латвии, который предлагает ценную недвижимость в Латвии и мире для покупки, аренды или инвестиций.

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