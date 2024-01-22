Возрастные изменения у каждого проявляются по-разному. Многие из них удается скрыть благодаря косметологу, но сильно нависшее веко, состояние которого со временем лишь усугубляется, невозможно скорректировать с помощью гимнастики и кремов. Единственный способ в любом возрасте сохранить открытый взгляд и молодость лица – блефаропластика. Как эффективно и безболезненно провести подтяжку век, а также о последствиях процедуры рассказала хирург-офтальмолог, специалист по пластике век Клиники др. Соломатина Ирина Травкова.

Как женщины, так и мужчины в Латвии все чаще прибегают к блефаропластике – хирургической операции по устранению избытков жировой ткани и обвисшей, дряблой кожи верхнего или нижнего века. Нависшее веко придает взгляду усталое выражение и угрюмость, прибавляет годы и доставляет ежедневные неудобства. Правильно выполненная блефаропластика дает превосходный результат.

- Каковы причины возникновения нависшего века?

На состояние века влияет образ жизни, генетическая предрасположенность, а также возраст пациента. Чем старше мы становимся, тем активнее снижается синтез эластина и коллагена – двух основных структурных белков, формирующих кожный каркас, а значит кожа теряет упругость и эластичность. Мышцы вокруг глаз также ослабевают, и под действием гравитации кожа устремляется вниз, а ткани в этой области становятся более склонными к отечности.

- В каких случаях врач рекомендует проведение блефаропластики?

В двух случаях, первый из которых, когда пациент хочет получить эстетический эффект, то есть выглядеть моложе. Второй вариант – это возрастные пациенты, у которых уже есть нарушение поля зрения, есть сложности с открытием или поднятием века. Таким пациентам мы в обязательном порядке рекомендуем сделать коррекцию век.

- Какие современные виды коррекции века сегодня доступны?

В Клинике др. Соломатина доступны самые современные виды блефаропластики. Во-первых, мы разделяем верхнее и нижнее веко, также можно делать круговую блефаропластику, а еще есть трансконъюктивальная блефаропластика, когда делается разрез не снаружи, а изнутри. В этом случае через маленькие разрезы слизистой мы удаляем жировики. Трансконъюктивальную блефаропластику мы рекомендуем молодым пациентам, потому что у них нет излишка кожи, но есть грыжи.

Существуют также разные варианты кантопластики, которая рекомендуется только тем пациентам, у которых есть вялость нижнего века, чтобы убрать риск выворота нижнего века после нижней блефаропластики. Этот метод можно использовать у возрастных пациентов, так как при помощи него устраняется вялость нижнего века.

- Как долго сохраняется результат?

Результат после блефаропластики сохраняется от 10 до 15 лет. При необходимости операцию можно повторить по прошествии времени.

- Изменяется ли разрез глаз после блефаропластики?

Перед операцией пациенты часто задают мне такие вопросы: не будет ли у меня круглого глаза или не лишусь ли я своей индивидуальности? Эти моменты для многих важны. В обоих случаях ответ – нет. После верхней или круговой блефаропластики разрез глаз ни в коем случае не меняется. Исключение – кантопластика.

- Может ли блефаропластика повлиять на зрение?

Если операция проведена правильно, а послеоперационный период прошел хорошо, то никакого влияния на зрение не может быть.

- В какое время года лучше проводить блефаропластику?

Наиболее подходящие – осень, зима и ранняя весна, когда солнце не слишком активно, что снижает риск появления пигментации.

- Насколько болезненна операция?

Единственный момент, когда можно ощутить что-то неприятное – проведение локальной анестезии век. Как у зубного – дискомфорт присутствует во время обезболивания. Операция сама по себе проходит абсолютно безболезненно.

На протяжении всего процесса рядом находится анестезиолог, который помогает пациенту чувствовать себя спокойно и комфортно, а также следит за его давлением, сердечным ритмом и другими важными показателями. Если требуется, то у нас есть возможность провести операцию под общей анестезией.

- Как проходит восстановление после блефаропластики?

Пациент должен быть готов к тому, что неделю присутствуют отеки, синяки, а в первые три дня могут быть кровотечения. В это время необходимо каждые два часа прикладывать холод к веку.

На послеоперационную консультацию пациент приходит через неделю – мы снимаем швы и обсуждаем дальнейшие действия по уходу за веками. Я всегда говорю, что на время операции лучше взять отпуск или больничный, потому что основное восстановление после блефаропластики длится около двух недель.

- Будет ли виден шов после операции?

После блефаропластики шов будет заметен первое время. Надо понимать, что это временный эффект, который проходит у кого-то через месяц, у кого-то через три. Полное заживление происходит в течение полугода. В послеоперационном периоде мы всегда назначаем мази, которые улучшают заживление и предотвращают покраснение шва.

- Как блефаропластика улучшает качество жизни пациентов?

Я очень часто слышу от моих пациентов, что им стало легче открыть глаза, как будто улучшилась видимость, то есть больше ничего не нависает, ничего не загораживает вид сбоку. Некоторые отмечают, что есть улучшения зрения. И, конечно, пациенты выглядят моложе, чем до операции, что делает их более уверенными и счастливыми.

Для латвийских пациентов технологичность, безопасность, опыт хирурга и комфортные условия проведения блефаропластики – ключевые факторы при принятии решения, поэтому в Клинике др. Соломатина доступна профессиональная консультация хирурга-офтальмолога, специалиста по блефаропластике Ирины Травковой, которая проводит полный осмотр, а также помогает подобрать наиболее подходящий вариант коррекции век и определиться с удобной датой операции.

Для получения рекомендаций хирурга-офтальмолога и проведения коррекции век в клинике др. Соломатина нужно обратиться по телефону +371 67 217 317 или онлайн, заполнив анкету.

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