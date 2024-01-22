Церемония праздника стропил, которая прошла 19 января, стала знаковым событием для нового бизнес-комплекса в Риге — Versum. Это — инновационный экологический проект, который эффективно сочетает шоурумы, офисы и складские помещения под одной крышей.

Синергия экологичности и комфорта в новом проекте — для бизнеса и клиентов

Проект Versum станет заметным событием на латвийском рынке коммерческой недвижимости. Его уникальная концепция заключается в размещении различных видов бизнеса, главным образом — малого и среднего — в одном месте.

Стратегическое расположение в быстро растущем деловом районе Риги предполагает, что в будущем Versum станет не просто местом для работы, а центром связи и возможностей.

Строительство Versum является выдающимся примером современного дизайна, воплощающим принципы экологической ответственности. Здания созданы с использованием передовых материалов и инженерных технологий, таких как: солнечные панели на крыше комплекса и вентиляция с рекуперацией тепла.

Эти инновации не только способствуют устойчивой экологической среде, но также обеспечивают экономию затрат на коммунальные услуги за счет снижения расходов на отопление и охлаждение помещений. Кроме того, арендаторы имеют возможность регулирования климата в каждом помещении, благодаря независимому управлению отоплением и вентиляцией.

Экологическая ориентированность у проекта Versum на первом месте, и это подтверждается BREEAM сертификацией. Versum также предлагает гибкость планировочных решений — регулирование площадей и изменение дизайна в соответствии с предпочтениями арендаторов.

Перемены, доступные каждому: от малого бизнеса до крупных корпораций

В Versum найдется помещение для каждого бизнеса. С площадью 15 000 квадратных метров Versum является идеальным местом для самых разнообразных компаний — от перспективных стартапов до крупных международных корпораций. Этот перспективный бизнес-центр особенно привлекателен для компаний в сфере торговли и информационных технологий. Проект Versum предлагает синергию использования складских, торговых и офисных пространств. Colliers, ведущая международная консалтинговая фирма в сфере недвижимости, сотрудничает с Versum и предлагает различные помещения в аренду в этом комплексе.

Каспарс Гражулис из Colliers Baltic описывает текущую ситуацию на рынке коммерческих помещений: "Сегодня предложения по аренде новых эффективных зданий ограничены. Арендаторы обычно размещают свой бизнес в устаревших помещениях, платят большие счета за коммунальные услуги и арендуют неиспользуемые площади".

Он считает, что Versum может изменить правила игры. "Versum — отличная возможность для компаний, ценящих экологическую устойчивость и ищущих гибкое планирование, а также энергоэффективное помещение", — считает Гражулис.

Повышенный интерес: помещения уже предварительно забронированы

На рынке уже замечен значительный интерес к аренде экологически ориентированных помещений, поэтому часть офисов и шоурумов в Versum предварительно забронированы. Предполагается, что первая стадия строительства комплекса Versum будет завершена к началу июля 2024 года. Весь проект, включая четыре дополнительных здания, будет готов примерно в третьем квартале 2026 года.

Для компаний, ищущих подходящую локацию для бизнеса в Риге, Versum предлагает уникальное сочетание эффективного управления пространством, оптимизации затрат и экологической осознанности, что делает его лучшим выбором для бизнеса, который направлен на рост и развитие.

Estmak Capital уже 15 лет строит экологичную и инновационную недвижимость в Латвии и Эстонии. Проектный портфель компании включает жилые комплексы и коммерческие здания общей площадью более 180 000 м2.

Для получения дополнительной информации о Versum посетите versum.lv/en/

/Контакты для получения дополнительной информации/

Linda Rakēviča

Запросы по аренде (LV & ENG & RU)

linda.rakevica@colliers.com

+371 27 05 14 64

Mihkel Kaarjärv

Запросы по аренде (EST & ENG)

mihkel@estmakcapital.ee

+372 552 9138

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