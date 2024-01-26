Январь оказался щедрым на интересные новинки – компания Xiaomi обновила популярную серию телефонов Redmi Note, и теперь в нее входят пять новых моделей: Redmi Note 13, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 Pro 5G и Redmi Note 13 Pro+ 5G. Модели разные – различаются не только ценой или возможностями, но и дизайном. В этом обзоре я постараюсь вкратце рассказать обо всех новых моделях 13-й серии Xiaomi Redmi Note,однако подробнее остановлюсь на лучших из них – Pro и Pro+. Наряду с новыми телефонами появилась и новая модель беспроводных наушников – Redmi Buds 5.





Пять новых моделей от производителя Xiaomi – для разных целевых аудиторий

Цены на новые модели смартфонов серии Redmi Note 13 довольно сильно различаются: к примеру, Redmi Note 13 стоит около 250 евро, Redmi Note 13 Pro – около 310 евро, Redmi Note 13 Pro 5G – около 400 евро, а за лидера серии – Redmi Note 13 Pro+ 5G – придется заплатить около 530 евро. Как видите, самые дорогой телефон вдвое превосходит по цене самый дешевый, а это указывает на то, что Xiaomi со своими новыми продуктами Redmi Note нацеливается на довольно обширную аудиторию потребителей, имеющих самые разнообразные потребности.

Принадлежащий Xiaomi бренд Redmi Note обычно относят к серии телефонов среднего ценового сегмента. Однако с течением времени стратегия компании заметно изменилась: серия включает не только довольно бюджетные модели стоимостью около 250 евро, но и значительно более дорогие – модель Redmi Note 13 Pro+ стоимостью 530 евро. Ее середнячком уже никак не назовешь. Она с успехом может равняться на лучшие образцы более высокого ценового сегмента.

Частота обновления экрана у всех новых телефонов достигает 120 Гц. Экраны у Redmi Note 13 Pro 5G и Redmi Note 13 Pro+ 5G имеют схожие характеристики, различается лишь геометрия: у Redmi Note 13 Pro 5G – плоский, а края экрана у Redmi Note 13 Pro+ 5G изогнуты. Плоский экран и у телефона Redmi Note 13, только его разрешающая способность несколько ниже.

Разрешение экранов AMOLED (6,67 дюйма) у Redmi Note 13 Pro 5G и Redmi Note 13 Pro+ 5G – 2712 x 1220 пикселей. В обоих случаях защиту обеспечивает стекло Gorilla Glass Victus. Экран Redmi Note 13 защищен стеклом Gorilla Glass 5.

В настройках экрана вы найдете режимы действия в трех частотах – автоматический, 60 Гц и 120 Гц. Автоматический режим реализован похвально: интерфейс и многие программы (включая игры) отлично функционируют на частоте 120 Гц, а когда это не нужно, частота обновления экрана снижается до 60 Гц в целях экономии энергии аккумулятора.

Экран любого нового телефона Redmi Note обеспечивает детальное яркое изображение, благодаря чему смартфоном можно без проблем пользоваться даже на ярком дневном свету. Специальная дневная функция дополнительно усилит яркость в солнечный день. Возможности настроек изображения довольно обширны: специальный режим для чтения, темный режим, специальные настройки для работы с VR-устройствами. Доступны также опции цветопередачи: яркие, насыщенные и стандартные цвета подбираются автоматически, исходя из отображаемого контента, но помимо этого можно вручную подобрать цветовую температуру по своему желанию. Redmi Note 13 Pro+ 5G обладает невероятно широкими возможностями ручной регулировки опций цветовой гаммы телефона. Цвета на экране – живые, отличаются глубокой контрастностью. Оттенки на экранах телефонов Redmi Note 13 отображаются чуть более теплыми, что гораздо приятнее, чем смотреть на холодные тона.

AMOLED-экраны, которыми оснащены все телефоны, обеспечивают отличный угол обзора, кроме того, они обладают возможностью отображать информацию, когда устройство действует в спящем режиме (Always On Display).

Как уже упоминалось, экраны Redmi Note 13 Pro 5G и Redmi Note 13 Pro+ 5G имеют разрешающую способность 1,5K (2712 x 1220), экран Redmi Note 13 – Full HD+ (2400 x 1080).

Компания Xiaomi также увеличила максимальную яркость экранов телефонов Pro до 1800 нит, и это довольно заметно – они стали более четкими, даже если вы пользуетесь телефоном при солнечном свете.

Коротко о дизайне

Дизайн телефонов нового поколения Redmi Note сохраняет те же минималистичные тенденции, которые мы наблюдали в появившихся в 2023 году моделях Redmi Note 12, – легкие закругления экрана и краев задней крышки, прямые грани последней, гладкие плоскости у телефонов Redmi Note 13 и Redmi Note 13 Pro.

Дизайн модели Redmi Note 13 аналогичен версии Pro, а Redmi Note 13 Pro+ 5G выделяется в этой серии уже хотя бы своими загнутыми краями экрана и задней крышки. Визуально он выглядит более компактным, но это всего лишь оптический обман.

Новые модели Redmi Note 13 не имеют блоков камер. Камеры просто утоплены в заднюю крышку. Это очень привлекательное и элегантное решение, которое не перегружает заднюю крышку ненужными элементами, – некоторые производители все еще стараются сделать блок камер как можно более массивным. В данном случае все решается проще, а линзы камер спрятаны за довольно объемными защитными стеклами – таким образом, создается впечатление, что телефоны снабжены оптикой гораздо больших габаритов.

Крышки изготовлены из качественного материала. Для каждой модели производитель выбрал три оттенка: например, для телефона Redmi Note 13 – черный, голубой и светло-зеленый, для Redmi Note 13 5G – черный, белый, светло-зеленый, для Redmi Note 13 Pro – черный, темно-зеленый, лавандовый.

Защита Redmi Note 13 и Redmi Note 13 Pro от воды и пыли соответствуют классу IP54, а Redmi Note 13 Pro+ 5G защищен куда надежнее – на уровне класса IP68. Все модели приятно ложатся в ладонь, баланс массы – идеальный. Кроме того, в коробках Redmi Note 13 и Redmi Note 13 Pro, помимо самого телефона и зарядного устройства, вы найдете еще и защитный чехол.

Процессоры, аккумуляторы и пр.

В модели Redmi Note 13 Pro+ 5G установлен процессор MediaTek Dimensity 7200 Ultra, в Redmi Note Pro – процессор MediaTek Hello G99 Ultra, а Redmi Note 13 Pro 5G снабжен процессором Snapdragon 7 Gen2.

Здесь нужно подчеркнуть, что модели Redmi Note 13 Pro 5G и Redmi Note 13 Pro+ 5G очень функциональны и не зависают даже на сложных играх. После более чем часовой игры оба телефона так и не перегрелись.

В целом Redmi Note 13 Pro+ 5G и Redmi Note 13 Pro 5G, учитывая их стоимость, предлагают хорошую общую производительность. Redmi Note 13 по своей производительности несколько уступает моделям Pro, но и цена этого продукта гораздо ниже. Тем не менее смартфон также обладает качествами, которые еще совсем недавно были характерны только для самых дорогих телефонов. Redmi Note 13 без проблем справится с любыми повседневными задачами – недостатка в производительности вы точно не ощутите, но если все же хотите большего, предлагаю поинтересоваться моделями Pro.

Все телефоны имеют модифицированную Xiaomi прошивку MIUI 14 на базе Android 13, которую я охарактеризовал бы как простую, доступную в понимании, интуитивную, предлагающую множество практичных функций. Потребитель получает целый комплект самых разных программ и услуг в одном.

В последние телефоны Redmi Note вмонтирован аккумулятор емкостью 5000 мАч, и только у Redmi Note 13 Pro 5G он более емкий – 5100 мАч. В наше время это стандартная емкость аккумулятора смартфонов среднего класса. Энергия расходуется экономно: даже во время игры заряд аккумулятора у телефонов серии Pro снижается очень медленно. Телефоны Redmi Note 13 Pro комплектуются вместе с зарядным устройством мощностью 67 Вт, а Redmi Note Pro+ 5G имеет мощную зарядку 120 Вт, так что аккумулятор заряжается практически мгновенно. Мощность зарядного устройства Redmi Note 13 – 33 Вт.





Фотоаппараты

Redmi Note 13 Pro+ 5G и Redmi Note 13 Pro оснащены основной камерой с разрешением 200 Мп – на этот раз Xiaomi выбрала для нее новый датчик изображения Samsung HP3. Оба телефона имеют также оптический стабилизатор изображения. В основной камере с разрешением 108 Мп у более дешевых телефонов Redmi Note 13 такой стабилизатор отсутствует.

Основная камера Redmi Note 13 Pro+ 5G и Redmi Note 13 Pro обеспечивает высокий уровень детализации любой сцены. Удивило и то, что даже при 10-кратном приближении телефоном Redmi Note 13 Pro+ 5G изображение на фото получилось достаточно четким и детальным.

Кроме того, мне понравилось, что оба телефона оказались способны зафиксировать достаточно качественное изображение и при этом сохранить краски и контрастность при разном освещении – как на ярком свету, так и в сумерках. Очень хороший динамический диапазон. При естественном солнечном свете или очень хорошем искусственном освещении фотоснимки получаются просто отличными. Резкость, динамический диапазон и детализация сохраняются и в портретных снимках, сделанных в обычном фоторежиме. Тем не менее некоторые цвета (например, красный) фиксируются не совсем точно.

Портретный режим впечатляет – размытый фон формируется просто идеально. Хорошо сохраняются цвета. Фото, сделанные при слабом освещении, тоже вполне удовлетворительны: цвета и важнейшие детали остаются такими, как надо, и все это благодаря ночному режиму. В общем, покупая смартфон модели Pro, вы получаете в придачу действительно неплохой фотоаппарат.

Вторая – широкоугольная – камера имеет разрешение 8 Мп (датчик – Sony IMX355). Третья камера с разрешением 2 Мп предназначена для макрофотографии, ну и впереди – селфи-камера с разрешением 16 Мп.

Видеозаписи главная камера делает с разрешением 4K, частота – 30 кадров в секунду, широкоугольная камера обеспечивает разрешение 1080 пикслей (30 кадров в секунду), селфи-камера – 1080 пикселей (60 кадров в секунду).

Оценка

Итак, Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G и Redmi Note 13 Pro+ 5G – это телефоны из среднего ценового сегмента, имеющие немало различий, хотя и не слишком очевидных. Снабженные отличными AMOLED-экранами с высокой частотой обновления, мощными высокопроизводительными процессорами, основными камерами с разрешением 200 МП, функцией быстрой зарядки (67/120 Вт), они составляют достойную конкуренцию смартфонам более высокого класса. Оба устройства достойны внимания, но пусть каждый решит для себя, какому из них отдать предпочтение. У меня же свой фаворит – Redmi Note 13 Pro+ 5G.

Redmi Note 13 – это добротный, недорогой телефон, способный удовлетворить повседневные потребности многих потребителей и надежно выполнять самые разные задачи. Думаю, он является одним из лучших предложений за цену 250 евро.

Redmi Buds 5 – недорогие качественные наушники

Если вы ищете отличные наушники всего за 40 евро – Redmi Buds 5 созданы специально для вас. Пожалуй, они лучше всего воспроизводят звук из всех наушников-вкладышей по цене до 40 евро, снабжены качественным микрофоном, стабильно поддерживают связь с телефоном (Bluetooth 5.3), могут управляться с помощью приложения, и возможности управления поистине обширны; кроме того, наушники хорошо подавляют внешний шум, аккумулятор очень долго держит зарядку, а управляются они разными движениями.

Наушники Redmi Buds 5 очень удобны – в этом не возникло никаких сомнений, появилось ощущение, что они просто созданы для моего уха. В комплект входят 2 пары наконечников. Качество материалов, из которых изготовлены футляр и наушники, на высоте – они должны прослужить очень долго. Звук – отчетливый, детальный, хотя хотелось бы чуть больше низких частот. Управление – простое, касанием, в приложении его можно настроить под себя.

Время работы наушников – 40 часов с футляром и 10 часов без него. С включенной функцией шумоподавления время работы несколько сокращается. Имеется также функция быстрой зарядки: уже через 5 минут можно слушать музыку целых 2 часа.

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