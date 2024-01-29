Трещины в стенах или промежутки, появляющиеся между плинтусом и полом, могут указывать на серьезную опасность — проседание фундамента или пола вашего дома. Если эта проблема не будет устранена своевременно, она может привести к более серьезным последствиям, таким как уменьшение энергоэффективности здания, повреждение труб, неисправности отопительных и электрических систем. Несмотря на то, что на рынке предлагается целый ряд решений по коррекции проседания, наиболее эффективным и быстрым способом устранения такой проблемы является рекомендуемая действующей в Латвии компанией URETEK Baltic технология впрыска геополимеров. Она позволяет быстро, удобно и экологично выполнить подъем здания, не препятствуя при этом вашей личной и деловой деятельности.

Одна проблема нередко приводит к другой, а затем и к третьей. Представитель компании URETEK Baltic Дайнис Дронка объясняет, что проседание здания может быть обусловлено рядом различных причин, однако зачастую причиной проседания являются некачественно выполненные работы по строительству и установке оборудования.

"Например, перед строительством дома не были проведены геологические исследования и не была выполнена оценка грунта. Если дом был построен на слабом грунте, то через некоторое время его фундамент и пол начнут оседать. Кроме того, плохо уплотненная почва в результате некомпетентности подрядчиков может также обусловить проседание дома. Бывает и так, что дом строится без дренажной системы, в результате чего при сильных осадках в грунте скапливается излишняя влага, приводящая к ослаблению грунта. Влиять на проседание фундамента может и продолжительная засуха или морозы, во время которых грунт становится очень сухим и уменьшается в объеме", — объясняет специалист URETEK Baltic.

Первыми признаками, указывающими на возможное начало проседания вашего дома, являются образовавшиеся в стене трещины, а также промежутки, появляющиеся между плинтусом и полом.

"Самыми заметными признаками возможного проседания здания являются трещины, появившиеся в стене, в полу или между половыми досками, а также растрескавшаяся плитка. Чаще всего такие трещины образуются в стенах диагонально сверху вниз, и они могут возникнуть как на внутренних, так и на наружных стенах дома. Зазоры, трещины и неровности могут появиться и в полу", — рассказывает эксперт.

Затягивание решения этой проблемы вполне может привести к целому ряду печальных последствий, исправление которых обойдется в весьма круглую сумму.

"Конечно же, такие проблемы сами собой никуда не денутся. Наоборот — они будут только усугубляться, и со временем маленькие трещинки в стенах превратятся в большие трещины, через которые в дом будет попадать ветер и влага, что в свою очередь приведет к появлению и распространению в помещениях плесени. Но и это еще не все. Проседающий дом может повредить трубопроводы и электрические установки. Это означает, что могут лопнуть трубы отопительной и канализационной системы, а поврежденные конструкции трубопроводов или перегоревшие провода способны вывести из строя дорогостоящую бытовую технику. При этом, если хозяин дома занимается только ликвидацией таких последствий, при том что их источник по-прежнему остается без внимания, всевозможные проблемы будут возникать снова и снова", — уверен специалист URETEK Baltic.

К счастью, для клиентов уже имеется быстрое и простое решение — технология впрыска геополимеров. "Для увеличения несущей способности слабого грунта посредством технологии геополимеров используется уникальная способность запатентованной смеси геополимерных смол, что позволяет быстро и эффективно восстановить изначальное положение здания или его части. Геополимер представляет собой прочный, нерастворимый и устойчивый к воздействию времени материал, который не нарушает конструкции здания. Его использование является очень высоко ценимой альтернативой восстановлению фундаментов или полов зданий посредством обычных процедур", — объясняет представитель URETEK Baltic Дронка. Технология впрыска геополимеров отличается от обычных способов подъема здания тем, что она не требует выполнения работ по выемке грунта и демонтажу конструкций здания — весь процесс происходит очень быстро без препятствования личной жизни клиента.

"При использовании обычных методов необходимо демонтировать старый пол здания, а затем установить новый. Однако технология геополимеров позволяет быстро и незаметно остановить проседание — ничего демонтировать или сносить не нужно, так как грунт достигается через просверленные отверстия шириной 12-15 см. Кроме того, жителям не требуется выезжать из дома и искать временное место жительства на период работ, так как обычно все необходимые процедуры выполняются всего лишь за один день".

Материалы безопасны как для людей, так и для природы. Некоторым кажется, что так как полимер является химическим веществом, то он может оказывать вредное воздействие на грунт, загрязнять грунтовые воды и т.д. Однако представитель URETEK Baltic подтверждает, что такие страхи ничем не обоснованы.

"Хотя используемые для впрыска полимеры и не являются натуральным материалом, это ни в коем случае не говорит о том, что они небезопасны. Технология URETEK используется уже более 48 лет. За этот период было проведено много научных исследований и экспериментов, результаты которых убедительно доказывают, что воздействие материала на грунт или грунтовые воды не превышает допустимых норм и показателей. Материал является совершенно безопасным и не вызывающим никаких долгосрочных последствий. Как сам материал, так и технология зарегистрированы и сертифицированы по действующим в Европе стандартам", — поясняет специалист.

По его словам, в случае возникновения впоследствии необходимости утилизировать этот материал, процесс утилизации ничем не будет отличаться от процессов по утилизации других строительных материалов. "Аналогично, например, кирпичам, бетону или другим строительным материалам, полимеры также являются регулируемыми строительными отходами, которые необходимо отвозить в места сбора отходов строительного сектора", — говорит Дронка.

По словам представителя URETEK Baltic, нельзя забывать и о том, что выполнение работ по подъему дома методом впрыска геополимеров позволяет сберегать другие дорогостоящие ресурсы. "При использовании метода URETEK во время работ не требуется ничего демонтировать или раскапывать, перевозить тяжелые крупногабаритные материалы, использовать большегрузы и т.д. Соответственно, это позволяет снизить объемы выбросов углекислого газа (Co2), а также сберегать различные ресурсы и природу в целом. Таким образом, можно совершенно однозначно утверждать, что предлагаемая URETEK Baltic процедура позволит вам сэкономить время и деньги, а также решить проблему экологичным способом.

Специалисты URETEK Baltic бесплатно проконсультируют вас, чтобы оценить состояние несущих конструкций вашего здания.

Более подробная информация: www.uretek.lv

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