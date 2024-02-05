Когда вам или вашим близким диагностируют катаракту, возникает вопрос: где и как ее лечить, чтобы не потерять зрение и сохранить достойное качество жизни. Сегодня самый надежный способ избавления от катаракты и восстановления зрения – это лазерная операция на сверхточном швейцарском оборудовании с заменой помутневшего хрусталика линзой премиум-класса. Как с помощью одной операции победить катаракту и улучшить зрение, рассказывает хирург-офтальмолог клиники д-ра Соломатина Максим Соломатин.

От зависимости от очков до потери зрения – один шаг

Катаракта с каждым годом «молодеет» и сегодня диагностируется у пациентов как в 70, так и в 40 лет. При катаракте ухудшается способность фокусироваться на предметах на разных расстояниях, снижается работоспособность, страдает психологическое состояние, возникают сложности с выполнением привычных бытовых и профессиональных задач.

Этот процесс, как и другие возрастные изменения, необратим, а с течением времени только прогрессирует, потому что хрусталик, являющийся частью оптической системы глаза, уплотняется, теряя эластичность, прозрачность и чистоту. В таком случае пациенты вынуждены пользоваться очками, а иногда и несколькими парами очков, что значительно ухудшает качество жизни и год за годом ведет к потере зрения, поэтому принимать решение о лечении необходимо вовремя.

Исправить ситуацию, заменив помутневшую естественную линзу премиальным искусственным хрусталиком и безопасно восстановив зрение, стало возможно при помощи всего одной короткой лазерной процедуры в клинике д-ра Соломатина. Благодаря применению технологий последнего поколения и многолетнему опыту врачей начать видеть как в молодые годы и вернуться к активной повседневной жизни можно уже через несколько дней после операции.

Как проходит лазерная операция

Некоторым людям одна мысль об операции на глазах кажется невыносимой, так как страх – нормальная реакция организма на неизвестность. Важно понимать, что в наши дни операции по удалению катаракты врачи-профессионалы проводят на высокотехнологичном оборудовании за несколько минут и совершенно безболезненно.

Сначала пациенту закапывают капли с анестетиком, после чего действия хирурга не доставляют боли или дискомфорта. Операция проходит с использованием седации – анестезиолог вводит успокаивающий препарат, следит за основными параметрами пациента, чтобы операция для него проходила спокойно и комфортно. Через микроразрез (около 2 мм) с помощью лазера бережно, точно и быстро удаляется естественный хрусталик, а на его место имплантируется индивидуально подобранная интраокулярная линза премиум-класса. После операции пациент отдыхает в течение 15-20 минут, а затем может отправиться домой. Наложение швов по окончании микрохирургической процедуры не требуется.

Используемые врачами клиники д-ра Соломатина оптические импланты с расширенным фокусом помогают обрести новое качество жизни без ограничений. Получая отличное зрение, пациент не только видит все в новых красках, но и чувствует, живет совершенно по-новому, открывая новые возможности.

5 причин вылечить катаракту в клинике д-ра Соломатина

1. Лазерная операция проводится на новейшей швейцарской аппаратуре

При проведении такой деликатной операции важны мастерство хирурга и лазер, который обладал бы высокой точностью, бережным воздействием, многоуровневым контролем безопасности на всех этапах операции и подтвержденной эффективностью. В клинике д-ра Соломатина используется именно такое оборудование – швейцарский фемтолазер Ziemer Z8, который соответствует высочайшим мировым стандартам. Восстановительный период после такой операции минимален и практически не имеет ограничений. Таким образом, пациент получает надежный результат лечения.

2. Максимальный результат благодаря линзам премиум-класса

Важную роль в качестве зрения и ежедневном комфорте пациента играет качество используемых оптических линз, или интраокулярных имплантов, поэтому врачи клиники д-ра Соломатина выбирают для своих пациентов лучшие варианты производства США и Германии, доказавшие свою надежность. Именно такие линзы премиум-класса улучшают не только остроту, но и диапазон зрения, позволяя вести активный образ жизни. Адаптация к ним проходит быстро и легко.

В зависимости от потребностей пациента подбирается определенный вид оптических линз премиального уровня: для коррекции зрения при астигматизме, дальнозоркости, близорукости или мультифокальные линзы – для отличного зрения на всех расстояниях. Пациентов, выбирающих премиум-хрусталик, оперируют только опытные хирурги со стажем более 10-15 лет.

3. Опыт хирургов клиники – самый большой в Балтии

Клиника д-ра Соломатина – первый медицинский центр в Балтии, где катаракта оперируется по технологии FemtoCataract, то есть лазерным лучом с использованием новейших наработок в сфере офтальмологии. Благодаря лазеру существенно сократилась продолжительность операции, снизилось вредное воздействие на окружающие ткани глаза (радужку, роговицу), уменьшилась вероятность осложнений и ускорились процессы заживления.

Сегодня результат проведенных хирургами клиники процедур можно оценить как сразу благодаря быстрому восстановлению глаз, так и в долгосрочной перспективе, что для пациентов немаловажно.

4. Присутствие анестезиолога для улучшенного комфорта

Каждая операция по удалению катаракты в клинике д-ра Соломатина выполняется на современном оборудовании последнего поколения и в сопровождении анестезиолога. Лазерная процедура проходит без болезненных ощущений, поэтому обычно достаточно капельной анестезии. Тем не менее, у некоторых пациентов присутствуют волнение и повышенная тревожность перед операцией, так что для обеспечения максимального комфорта и безопасности анестезиолог контролирует показатели артериального давления и сердечного ритма и при необходимости проводит коррекцию.

5. Быстрый результат для лучшей жизни без потери времени

Зачастую пациенты с катарактой долгие месяцы и даже годы мучаются от зависимости от очков и плохого зрения, ожидая лечения в очередях и не получая полноценной информации о том, как им справиться с возрастными изменениями зрения, чтобы снова жить полноценной жизнью.

В клинике д-ра Соломатина весь процесс от обследования до получения отличного зрения занимает в разы меньше времени, чем в других медучреждениях, благодаря индивидуальному подходу к пациенту и налаженной системе работы клиники. Когда врач поставил точный диагноз, провел углубленное обследование перед операцией, а также обсудил с пациентом оптимальные в его случае варианты процедуры, можно согласовать и назначить наиболее удобную дату операции в ближайшее время.

Таким образом пациент экономит свое драгоценное время, силы и нервы на пути к зрению «как в молодости» и в кратчайшие сроки обретает свободу от очков.

Для того чтобы пройти обследование глаз и получить консультацию врача-офтальмолога в клинике д-ра Соломатина, запишитесь на прием по телефону +371 67217317 или онлайн, заполнив анкету.

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