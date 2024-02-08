Торговая сеть Kesko Senukai Digital обновила свое мобильное приложение — латвийским покупателям отныне доступен усовершенствованный спектр услуг, стало удобнее искать товары и оплачивать их, а также собраны вместе все возможности программы лояльности Smart Net и специальные ценовые предложения.

"Популярность нашего мобильного приложения стремительно растет — на конец декабря 2023 года в странах Балтии им активно пользовались около 500 000 клиентов торговой сети Kesko Senukai Digital. Мы постоянно внедряем современные технологические решения, чтобы клиентам становилось все удобнее пользоваться мобильным приложением. В Литве первое обновление приложения состоялось еще в середине прошлого года, что способствовало быстрому увеличению числа его пользователей, и около трети онлайн-покупок было совершено непосредственно через это приложение. Поэтому мы уверены, что вместе с улучшениями увеличится и количество пользователей нашего приложения в Латвии", — говорит директор по маркетингу группы Kesko Senukai Витаутс Ромейка.

В обновленном мобильном приложении доступно более 450 000 товаров, еще удобнее стал процесс поиска, кроме того в приложении доступна подробная информация о каждом товаре. Для удобства пользователей улучшен процесс совершения покупок и возможность отслеживания заказов, доступен бесплатный самовывоз товара из магазина и предлагаются выгодные условия доставки. При обновлении в приложении появились новые функции, которые обеспечивают лучший опыт покупок. Также в приложении всегда доступна виртуальная карта лояльности Smart Net, которую можно использовать вместо пластиковой карты для расчета за покупки на кассах магазинов розничной торговли.

Приложение Kesko Senukai Digital обновилось и внешне. В Литве обновление приложения уже положительно оценили более 4000 пользователей, оценив его на 4,8 звезды из 5.

Помимо привычных специальных предложений и скидок, в последней версии приложения доступны также и уникальные предложения. Например, в приложении сейчас предлагается скидка 30% на тысячи товаров по коду APP30 (при покупке на сумму свыше 10 евро). Предложение действительно до 3 марта и доступно только участникам программы лояльности Smart Net.

Увеличивается значение многоканальной коммерции

С помощью мобильного приложения покупатели чаще всего приобретают мебель, товары для ремонта и обустройства дома, а также различные товары для проведения досуга. Данные торговой сети показывают, что значительно выросла популярность таких брендов, как Grunder, Domoletti и Outliner.

Растущая популярность мобильных приложений подтверждает важность многоканальной коммерции. "Покупатели склонны искать информацию о товарах в интернете, но затем приходят в магазин, чтобы лично получить консультацию специалиста. С другой стороны, оформление покупок одинаково востребовано и в интернете, и в магазине", — рассказывает Витаутс Ромейка.

Тенденция года — развитие партнерских программ лояльности

Помимо предложений Kesko Senukai Digital, в мобильном приложении можно увидеть все предложения и скидки от партнеров программы лояльности Smart Net. Клиенты смогут воспользоваться различными преимуществами, спектр которых будет постепенно расширяться.

"Партнерство в программах лояльности — одна из наиболее заметных тенденций этого года в розничной торговле. Мы хотим предлагать нашим покупателям разнообразные преимущества не только в магазинах нашей сети, поэтому постоянно расширяем круг партнеров", — сказал Витаутс Ромейка.

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