Первые геймерские ноутбуки ROG с OLED-дисплеями ROG Nebula получили еще более тонкий и легкий корпус

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Новый дизайн: цельный корпус из алюминиевого сплава, светодиодная подсветка Slash на дисплейной крышке, новый светлый цвет оформления – Platinum White

цельный корпус из алюминиевого сплава, светодиодная подсветка Slash на дисплейной крышке, новый светлый цвет оформления – Platinum White ИИ способствует повышению производительности: обе модели ноутбуков оснащены новейшими процессорами Intel ® или AMD и видеокартами NVIDIA ® 40-й серии с алгоритмами искусственного интеллекта

обе модели ноутбуков оснащены новейшими процессорами Intel или AMD и видеокартами NVIDIA 40-й серии с алгоритмами искусственного интеллекта Первые ноутбуки ROG с OLED-дисплеем ROG Nebula: обе модели получили «быстрые» и яркие OLED-дисплеи с поддержкой технологии G-SYNC ®

обе модели получили «быстрые» и яркие OLED-дисплеи с поддержкой технологии G-SYNC Суперэффективное охлаждение: три вентилятора, жидкометаллический термоинтерфейс и испарительная камера в максимальной комплектации ноутбука Zephyrus G16 позволяют добиваться невероятной производительности для столь тонкого и легкого устройства

Тайбэй, Тайвань — ASUS Republic of Gamers (ROG) представляет Zephyrus G14 и Zephyrus G16 2024-го года – новейшие модели в знаменитой серии супертонких и легких игровых ноутбуков. Ноутбуки заключены в цельный корпус из алюминиевого сплава в красивом оформлении, в том числе – в новом цвете Platinum White, с настраиваемой светодиодной подсветкой Slash, пересекающей дисплейную крышку по диагонали. Основу аппаратной комплектации составляют новейшие компоненты Intel® или AMD и NVIDIA® с технологиями искусственного интеллекта для максимальной производительности в работе и играх. Ноутбуки Zephyrus G14 и G16 оснащены OLED-дисплеем ROG Nebula с потрясающей точностью цветопередачи и поддержкой технологии G-SYNC® для невероятного качества изображения. Суперэффективная система охлаждения, включающая три вентилятора, жидкометаллический термоинтерфейс и испарительную камеру в некоторых моделях, позволяют мощным компонентам раскрыться в полную силу, несмотря на ультрапортативный формат этих устройств.

Новый дизайн

Ноутбуки Zephyrus G14 и Zephyrus G16 2024-го года получили полное обновление как внутри, так и снаружи. Обе модели заключены в новый цельный корпус из алюминиевого сплава, что позволило идеально сбалансировать вес, прочность и внутреннее расположение компонентов, а также разместить большую клавиатуру во всю ширину корпуса. Встроенные динамики стали на 25% больше, чем у моделей предшествующего поколения, и способны воспроизводить низкие частоты до 100 Гц, а их громкость увеличилась на 47%. Обновленные ноутбуки Zephyrus G14 и G16 также получили более крупные колпачки клавиш и тачпад увеличенного размера для максимально комфортного набора текста и управления в системе и играх.

В оформлении корпуса также появилось новое цветовое решение – Platinum White. Как и металл платина, вдохновивший дизайнеров на этот оттенок, светлое оформление ноутбуков ассоциируется с настоящей роскошью. Кроме того, Zephyrus G14 и G16 2024-го модельного года получили красивую подсветку на дисплейной крышке. Массив светодиодов Slash пересекает крышку ноутбука по диагонали и поддерживает возможность тонкой настройки цветов и динамических эффектов подсветки, что позволяет сделать каждое устройство уникальным. Толщина корпуса Zephyrus G14 составляет 1,59 см, а вес устройства – всего 1,5 кг. Модель Zephyrus G16 имеет толщину 1,49 см и вес 1,85 кг. При такой невероятной легкости и компактности эти модели обладают просто потрясающей производительностью.

ИИ способствует повышению производительности

Ноутбук Zephyrus G14, оснащенный процессором AMD RyzenTM 8000-й серии с алгоритмами искусственного интеллекта AMD Ryzen AI, предлагает поддержку таких современных инструментов, как студийные эффекты Windows, автоматическое кадрирование, коррекция положения зрачков и фоновые эффекты во время видеозвонков. Он оснащается видеокартой для ноутбуков NVIDIA GeForce RTXTM 4070 с поддержкой технологии DLSS 3.5, генерации кадров и реконструкции трассировки лучей для улучшения графического восприятия в самых требовательных играх.

Ноутбук Zephyrus G16 в максимальной версии оснащается нейропроцессором Intel CoreTM Ultra 9 185H с алгоритмами искусственного интеллекта производительностью 11 TOPs, а также флагманской видеокартой для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 4090. Такая конфигурация гарантирует великолепную производительность в новейших играх и приложениях для творчества. Благодаря поддержке платформы Omniverse® и нейросети Stable Diffusion генерировать изображения можно непосредственно на ноутбуке, избегая долгих очередей в аналогичные облачные сервисы. Технологии искусственного интеллекта более чем в два раза ускоряют процесс рендеринга видео и 3D-изображений, а также способствуют более экономичному энергопотреблению. Благодаря новейшим технологиям, ускоряющим работу искусственного интеллекта, эта система легко справится с современными «тяжелыми» программами для творчества и самыми требовательными играми.

Первые ноутбуки ROG с OLED-дисплеем ROG Nebula

Ноутбуки ROG получили дисплеи OLED! Zephyrus G14 и Zephyrus G16 стали первыми игровыми ноутбуками ROG, наделенными OLED-дисплеями. Zephyrus G14 может похвастаться роскошным экраном с разрешением 3K и частотой обновления 120 Гц, а Zephyrus G16 – скоростным дисплеем с разрешением 2.5K и частотой обновления 240 Гц. Оба варианта гарантируют превосходное качество графики даже в самых динамичных играх. Благодаря сотрудничеству с компаниями Samsung и NVIDIA эти OLED-панели получили великолепные геймерские характеристики и поддержку технологии G-SYNC, обеспечивающей невероятную четкость отображения движущихся объектов даже при кратковременном снижении частоты кадров.

Принадлежность к категории ROG Nebula гарантирует, что дисплей отличается превосходными геймерскими характеристиками. Оба варианта дисплеев также обладают соотношением сторон 16:10, сертификацией VESA DisplayHDRTM True Black 500 и потрясающей контрастностью 1 000 000:1. Технология OLED позволяет воспроизводить истинный черный цвет, и HDR-контент выглядит на этих дисплеях просто великолепно. Благодаря цветовому охвату 100% DCI-P3 и высокой точности воспроизведения оттенков (коэффициент отклонения точности цветопередачи Delta-E меньше 1), эти ноутбуки отлично подходят для работы с медиаконтентом. Для геймеров также немаловажным будет минимальное время отклика – всего 0,2 мс (от серого к серому), что означает отсутствие артефактов и высокую точность отображения игрового контента в каждом кадре.

Суперэффективное охлаждение

Для ультратонких игровых ноутбуков охлаждение имеет важнейшее значение, поэтому Zephyrus G14 и G16 получили усовершенствованную комплексную интеллектуальную систему охлаждения ROG. Для отведения тепла в них используются вентиляторы Arc Flow 2-го поколения и высокоэффективный жидкометаллический термоинтерфейс для центрального процессора. Дополнительный третий вентилятор перенаправляет горячий воздух от графического процессора и других компонентов к радиаторам и наружу из корпуса. Ноутбук Zephyrus G16 оснащен видеокартой для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 4080 или видеокартой для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 4090 в сочетании с испарительной камерой и двумя вентиляторами для эффективного отведения тепла от мощных компонентов.

ДОСТУПНОСТЬ И ЦЕНА

Для получения более подробной информации обратитесь к официальному представителю ASUS. Продукция уже доступна в Латвии по цене от 2699 евро.

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