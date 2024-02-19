Личный опыт рижанки



Тем, кто со школьных лет носит очки или линзы, порой кажется, что способность четко видеть так и останется несбыточной мечтой. Однако офтальмологи клиники д-ра Соломатина на практике доказывают, что даже в случаях высокой степени близорукости, дальнозоркости и астигматизма восстановить зрение вполне реально. Своей личной историей о пути от ежедневного дискомфорта до отличного зрения поделилась нутрициолог и блогер из Риги Лариса Мария Агафонова.

Как все начиналось

Путь Ларисы Марии к лазерной коррекции зрения был долгим, но очень желанным, так как плохое зрение сильно влияло на ее жизнь, регулярно заставляя отказываться от простых радостей.

«Я каждый день страдала от близорукости, у меня было –9. Очки носила с первого класса, а контактные линзы – постоянно с 12 лет. Без линз я была беспомощна, не могла сделать ни шагу, видела только размазанные пятна.

Поскольку я занимаюсь спортом каждый день, для большего комфорта я использовала контактные линзы вместо очков, но они также создавали различные препятствия: я не могла ни плавать в бассейне, ни ходить в сауну, ни пользоваться лаком для волос.

Также во время путешествий у меня часто возникали страхи: „А вдруг я потеряю линзы? Что, если они выпадут из моих глаз? Что мне делать?" И я решилась на лазерную операцию, чтобы получить идеальное зрение, которого у меня никогда в жизни не было».

Старшая сестра Ларисы Марии, у которой также было плохое зрение, сделала операцию раньше и осталась очень довольна, поэтому и семья, и близкие друзья уговаривали девушку на решительный шаг. Она же раз за разом откладывала коррекцию зрения из-за страхов.

Еще одним препятствием долгое время было постоянно ухудшающееся зрение, но как только оно стабилизировалось, Лариса Мария не захотела больше откладывать процедуру. Для обретения большей уверенности она обратилась к своим подписчикам в Instagram, спросив, где можно скорректировать зрение лазером, и большинство из них посоветовало клинику д-ра Соломатина.

Высокие диоптрии – не приговор

По словам оперирующего хирурга Ларисы Марии Андрея Соломатина, инновационные технологии кардинально изменили подход к коррекции зрения. Так, благодаря сверхточному оборудованию и опытному подходу офтальмологов в клинике д-ра Соломатина, где используются лазеры последнего поколения, сегодня эта лазерная процедура является максимально щадящей, надежной и комфортной для пациента. В каждом индивидуальном случае офтальмолог подбирает наиболее подходящее техническое решение для получения максимального возможного эффекта.

«У Ларисы Марии высокая степень близорукости. Высокая степень близорукости не всегда поддается коррекции, но для нее мы используем новейший метод FemtoLASIK, который помогает нам сделать тонкий лоскут и провести такой вид операции», – рассказал доктор Соломатин.

Главное – правильная подготовка и настрой

«В процессе подготовки не было ничего сложного. До операции я некоторое время не носила контактные линзы, так что приходилось носить очки. В клинике мне все очень хорошо объяснили, поэтому я не боялась. Конечно, я вовремя сдала все необходимые анализы и прошла проверки, а также действовала согласно указаниям и рекомендациям врачей. Например, помыла голову перед операцией, чтобы какое-то время после нее этого не делать».

Настраиваясь на долгожданную операцию, в назначенный день Лариса Мария хорошо выспалась и, придя в клинику, чувствовала себя спокойно, предвкушая результат.

«Мне не верилось, если честно, что буквально через несколько часов я буду видеть. Когда я об этом думала – у меня слезы появлялись на глазах, но я не могла дождаться. Возможность открыть глаза и видеть... я просто не представляла, как это».

15 минут между прошлым и будущим

Как объяснил Ларисе Марии хирург, процедура делится на две части: подготовительную и непосредственно саму коррекцию зрения. Больше всего пациентку удивило, что операция продлилась лишь несколько минут.

«Сначала я увидела зеленый свет и почувствовала небольшое давление – тогда была создана так называемая „крышечка". Это был первый этап. Потом был заменен аппарат и, потратив всего по 22 секунды на каждый глаз, мне откорректировали зрение – совершенно безболезненно.

Благодаря анестезии, я ничего не почувствовала. Время от времени лазерная машина оказывала какое-то давление, но в основном я просто лежала и смотрела на лампочки».

Спокойствие, только спокойствие

Если перед входом в операционную Лариса Мария чувствовала себя уверенно, то с началом операции ее охватило сильное волнение.

«Мне очень повезло с хирургом и его профессиональной работой – он объяснял мне каждый шаг и утешал, когда было необходимо.

Это была не только качественная работа хирурга, но и огромная эмоциональная поддержка. В целом работа всей команды была на высшем уровне! После операции мне помогли восстановиться, отвезли в палату, угостили кофе и шоколадом. Обо мне позаботились так, что я очень быстро оправилась и смогла отдохнуть».

После операции сразу стало намного лучше

Яркие впечатления быстро затмили переживания пациентки.

«Сразу после операции мое зрение с каждой минутой становилось лучше! Думаю, если бы мое зрение сразу после операции было таким же хорошим, как сейчас, я бы испугалась, потому что, сколько себя помню, я никогда не видела так хорошо. Поскольку все происходило постепенно, я чувствовала себя хорошо и в полной безопасности».

В течение месяца после операции Лариса Мария соблюдала меры предосторожности, которые подробно описал врач. В первые две недели было необходимо остерегаться попадания воды в глаза и беречь их во время умывания.

До 30 дней нельзя пользоваться косметикой и кремами, которые могут попасть в глаза, принимать ванну, ходить в сауну или солярий, загорать и посещать пляж. Тем не менее от привычного активного образа жизни пациентке отказываться не пришлось.

«Мне разрешили заниматься спортом, а это для меня самое главное! И в целом все эти небольшие нюансы, которые необходимо соблюдать, однозначно сто́ят прекрасного результата!»

Жизнь после лазерной операции

Спустя время, Лариса Мария с радостью делится впечатлениями от решения, принятого после стольких лет мучений.

«Я не думала, что мир такой! Я его таким не видела никогда. Сейчас, когда иду по улице, не могу поверить своим глазам! Я в восторге! Я никогда не видела в линзах или очках так хорошо, как сейчас, без каких-либо вспомогательных средств. Операция очень быстрая, простая и безболезненная, а процесс восстановления очень легкий.

Лазерная операция изменила мою жизнь на 100 %! Думаю, что отныне день операции буду отмечать как свой день рождения, ведь окружающий мир меня так удивляет и радует!

Тем, кто еще думает, советую не медлить и не бояться ни минуты! Лазерная операция является одной из лучших инвестиций в ваше здоровье и качество жизни. Самое главное – выбрать лучших врачей и лучшую клинику, как сделала я, обратившись в клинику д-ра Соломатина.

В клинике д-ра Соломатина проводятся все виды лазерной коррекции зрения с использованием самого современного оборудования из США, Швейцарии и Германии. Инновационные технологии обеспечивают безопасность во время лазерной коррекции зрения и надежный результат после ее проведения.

Записаться на консультацию и обследование к офтальмологам клиники можно уже сегодня по телефону: +371 67 217 317, или заполнив онлайн-форму.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram