Новый подход к обучению для каждого школьника – онлайн видеокурсы от Palīgsmācībās.lv. Уже второй год школьники и их родители пользуются онлайн видеокурсами, которые помогают ребёнку самостоятельно освоить и повторить учебные темы, улучшить оценки, подготовиться к контрольным работам и экзаменам. Платформа разработана в сотрудничестве с крупнейшим образовательным порталом Латвии Uzdevumi.lv.

Что предлагает Palīgsmācībās.lv?

Видеоуроки от Palīgsmācībās.lv дополнены электронными домашними заданиями и другими учебными ресурсами – рабочими листами, образовательными играми и другими полезными материалами.

Цель Palīgsmācībās.lv – помочь школьникам и их родителям, предложив альтернативный способ обучения, который был бы удобен, легко доступен и выгоден. Частные уроки зачастую слишком дорогие, а групповые очные или дистанционные занятия – тоже не всегда выход. Оба варианта трудно совмещать с другими внешкольными мероприятиями.

Удобное и выгодное обучение в любое время

Курсы Palīgsmācībās.lv не привязаны к определенному времени, потому что ребёнок учится с помощью видеозаписей в любое удобное для себя время с любого устройства, подключенного к интернету. Вместе с видеоуроками ребёнок получает доступ к множеству полезных учебных материалов, а после каждого урока выполняет домашнее задание, чтобы закрепить полученные знания. Обучение можно организовать в удобном для себя темпе – один урок в неделю или несколько уроков в день!

Сейчас на платформе доступны курсы, которые предлагают изучение определенной учебной темы в конкретном классе – для закрепления, повторения, подготовки к контрольным работам, а также экспресс-курсы для подготовки к конкретному экзамену – с акцентом на самое важное, чтобы понять учебную тему и укрепить уверенность перед государственными экзаменами. Кроме того, стоимость одного урока составляет всего 1,99€ – 2,99€.

Актуальные курсы

Сейчас на портале доступны шесть онлайн видеокурсов для разных возрастных групп, разработанных в сотрудничестве с опытными и увлеченными своим делом педагогами. Все уроки проходят на латышском языке.

В описании каждого курса вы найдете количество уроков, список тем, видео-знакомство с преподавателем курса и возможность бесплатно посмотреть один из видеоуроков.

30 уроков с решениями и пояснениями, основанными на примерах экзаменационных заданий для учеников 9-го класса. Для быстрой и эффективной подготовки к экзамену по математике!



36 уроков для освоения и закрепления учебных тем «Математика I» для 10-го класса, улучшения оценок, получения уверенности на контрольных работах и своевременной подготовки к экзамену по математике на оптимальном уровне.

35 уроков, чтобы помочь ребенку освоить основы математики шаг за шагом – закрепить знания, повторить трудные темы, получить уверенность в своих силах и учиться самостоятельно!

35 уроков по основным принципам латышского языка, чтобы закрепить знания, понять темы, на которых основано дальнейшее обучение в школе, улучшить оценки и подготовиться к контрольным работам.

20 уроков для учеников, которые хотят кратко и концентрированно повторить основные темы по английскому языку и подготовиться к предстоящему экзамену. Грамматика и использование времён в английском языке.

20 уроков для учеников 4 – 6 классов, изучающих немецкий язык как второй иностранный. Легко воспринимаемым способом ребёнок освоит основы немецкого языка и закрепит уже имеющиеся знания.

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Отзывы родителей:

"Уже некоторое время думали о том, что нужно искать репетитора для ребёнка, который поможет заполнить пробелы в знаниях, чтобы потом не возникли ещё большие трудности с учебой. Узнали о курсе и записались. Прекрасно, что никуда не нужно ехать! Видеоуроки можно смотреть, когда угодно – после школы, перед тренировкой, в выходные. Простое объяснение преподавательницы помогло моему сыну понять вещи, в которых до этого возникали проблемы!"

"Курс помог моей дочери перед экзаменом по математике! Видео были очень увлекательными, простыми, легко воспринимаемыми. Помогло повторить учебные темы и вместе с учителем решить задачи экзамена. Дочь стала увереннее в своих способностях и пошла на экзамен спокойной! Стоит ли говорить, что экзамен она сдала хорошо!"

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