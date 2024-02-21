Сокращение общего климатического следа IKEA, внедрение нового клея на биооснове, дальнейшее увеличение использования возобновляемой электроэнергии в розничной торговле и производстве, а также сокращение более чем наполовину климатического следа от использования товаров дома – вот лишь некоторые из основных достижений за последний год, говорится в последних отчетах IKEA об устойчивом развитии и климате.

"Среди последних предпринятых шагов – внедрение клея на биооснове на фабрике по производству древесных плит IKEA Industry в Литве и изучение новой технологии переработки древесноволокнистых плит. Это будет способствовать реализации планов IKEA по климатическому переходу и сокращению выбросов от материалов, которые являются крупнейшим источником климатического следа IKEA. Устойчивое развитие – неотъемлемая часть нашего бизнеса и нашего стремления сделать устойчивый образ жизни доступным для многих людей", – говорит Йон Абрахамссон Ринг, исполнительный директор Inter IKEA Group.

Руководитель IKEA в Латвии Петерис Гринберг: "Устойчивое развитие является неотъемлемой частью нашего бизнеса, а также нашим долгосрочным обязательством вдохновлять людей и давать им возможность вести более здоровый и устойчивый образ жизни у себя дома. Мы предпринимаем шаги, чтобы отслеживать и минимизировать воздействие на окружающую среду – они включают в себя такие инициативы, как энергосбережение, оптимизация работы, уменьшение влияния на климат, сокращение пищевых отходов, а также расширение ассортимента продуктов питания за счет большего количества растительных альтернатив. Еще одним важным направлением является образование и предоставление ресурсов сотрудникам, чтобы повысить их осведомлённость о важности устойчивого развития и дать возможность выявлять и внедрять эту практику в повседневную работу, потому что на этом пути решающую роль играет вовлечённость в этот процесс".

2023-й финансовый год – период с 1 сентября 2022 года по 31 августа 2023 года – стал еще одним годом глобальных вызовов, но также и прогресса. Среди основных достижений IKEA – снижение общего влияния на климат на 22% в абсолютных значениях* по сравнению с базовым 2016-м финансовым годом и усиление климатических целей. Климатический след IKEA в 2023-м финансовом году на 12% меньше по сравнению с предыдущим годом и на 22% меньше по сравнению с базовым 2016-м финансовым годом. Снижение этого показателя в 2023-м финансовом году объясняется продолжающимся ростом использования возобновляемых источников электроэнергии как в розничных, так и в производственных подразделениях, повышением энергоэффективности нашего ассортимента осветительных приборов, а также меньшими объемами производства.

Другие важнейшие события 2023-го финансового года:

Сокращение объема пластиковой упаковки потребительских товаров примерно на 47% и сокращение общего объема пластиковой упаковки (включая упаковку потребительских товаров, комплексную упаковку, упаковку палетов и погрузочно-разгрузочные материалы) примерно на 44% по сравнению с базовым 21-м финансовым годом.

Достигнут прогресс в достижении цели 100%-ого использования возобновляемой электроэнергии в магазинах IKEA: уже в 25 розничных магазинах IKEA теперь потребляют 100%-но возобновляемую электроэнергию – это на один больше, чем в прошлом году.

Еще 142 фабрики или поставщика потребляют 100%-но возобновляемую электроэнергию, в результате чего их общее число достигло 408.

Климатическое влияние от использования наших товаров для дома сократилось на 13% по сравнению с 2022-м финансовым годом и на 52% по сравнению с базовым 2016-м финансовым годом.

Сокращение климатического влияния непосредственного управления Inter IKEA Group на 80% по сравнению с базовым 2016-м финансовым годом**.

97,8% древесины, используемой для производства наших товаров, получено из более устойчивых источников, 17% составляет переработанная древесина.

Обеспечено 23,2 млн деталей для сборки, чтобы наши клиенты могли продлить срок службы изделий.

Впервые использованы отходы керамического производства для изготовления новой серии посуды SILVERSIDA.

Запущен в производство датчик VINDSTYRKA для контроля качества воздуха в доме и повышения осведомленности о качестве воздуха в помещении.

Осуществлён пилотный проект по возврату и повторному использованию пуха и перьев для подушек GULKAVLE и одеял FJÄLLBRÄCKA с участием небольшого стартапа, работающего в Бельгии, Германии и Нидерландах.

Запущена новая глобальная коллекция, созданная с участием семи социальных предприятий, чтобы обеспечить рабочие места для людей из уязвимых и маргинализированных групп в различных регионах Азии.

IKEA продолжает внедрять инновации и разрабатывать технологии для достижения своих климатических целей и стремится использовать только возобновляемые или переработанные материалы к 2030-му финансовому году.

Одним из значительных достижений в этом году стала разработка подробных планов действий, которые позволили поддержать климатические цели в соответствии с целью 1,5°C и стандартом нулевых выбросов Net-Zero инициативы научно обоснованных целей Science Based Targets initiative (SBTi). Новые цели включают в себя сокращение выбросов парниковых газов в цепочке добавленной стоимости IKEA в абсолютных значениях, как минимум наполовину к 2030-му финансовому году по сравнению с 2016-м финансовым годом и достижение нулевого уровня не позднее 2050-го финансового года. По состоянию на ноябрь 2023 года цели были представлены на утверждение в SBTi.

В стратегии устойчивого развития IKEA People & Planet Positive изложены цели и обязательства, формируя общую повестку на период до 2030 года. Дополнительные примеры прогресса можно найти в отчете об устойчивом развитии и отчете о климате IKEA за 23-й финансовый год, которые выпускаются Inter IKEA Group и отражают совместные усилия участников всей системы франшизы и цепочки добавленной стоимости IKEA.

*Включает в себя магазины IKEA и другие места обслуживания покупателей в розничной торговле IKEA, а также логистические центры, офисы и другие структуры бренда KEA.

**Это соответствует объему выбросов 1-й и 2-й категорий предприятий Inter IKEA Group, включая принадлежащие Inter IKEA производственные предприятия IKEA Industry и IKEA Components. Однако сюда не входят выбросы парниковых газов, создаваемые держателями франшизы и внешними прямыми поставщиками, которые относятся к 3-й категории.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!