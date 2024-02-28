Найдите подходящий летний лагерь или частную школу за рубежом для вашего подростка. Родители подростков интересуются лагерями за рубежом и летними программами, где молодые люди могут попробовать себя в различных областях: от исполнительского искусства до управления бизнесом, от архитектуры до маркетинга. Также будет возможность познакомиться с частными средними школами из США, Канады, Великобритании, Франции, Италии и Швейцарии.

"Существует множество вариантов при выборе своего будущего пути. Их так много, что легко потеряться в потоке информации и советов. Эта выставка — прекрасная возможность получить индивидуальную консультацию непосредственно от представителей школ и лагерей, а также от нашей команды профессионалов", — делится Аида Содиене, директор организатора выставки EDUperfectus.

Выставка "Лагеря и среднее образование за рубежом", которая пройдет 3 марта с 11.00 до 15.00, будет открыта для всех заинтересованных посетителей. EDUperfectus предоставит посетителям возможность задать вопросы непосредственно организаторам лагерей и представителям частных школ. За чашкой кофе или чая они смогут получить ответы о различных летних программах, их подготовке и финансовых аспектах. Вы узнаете, что требуется для поступления на курсы Международного бакалавриата, A Levels, GSCE (General Certificate of Secondary Education), когда и как начинать к ним готовиться, а также условия программ обмена. Кроме того, у вас будет возможность зарегистрироваться для получения консультаций по вопросам карьеры и специальных предложений.

"Родители всегда хотят дать детям самое лучшее образование, поэтому мы считаем, что очень важно, чтобы они были информированы обо всех возможных вариантах. Например, многие считают зарубежный лагерь ценным для знакомства с другой культурой, практики иностранного языка. Да, но не только это. Есть летние программы, где молодые люди могут заниматься верховой ездой, теннисом или готовиться к созданию профессионального портфолио в области архитектуры, дизайна костюмов, графического дизайна. Если вы не уверены, какую программу выбрать — коммуникации или маркетинг, или даже менеджмент, — можно попробовать пройти одно- или двухнедельную программу. Не только для того, чтобы попробовать себя в учебе, но и для того, чтобы попробовать себя в будущем университете", — делится Юргита, руководитель проекта eduPERFECTUS и специалист по лагерям.

"Существует много мнений о среднем образовании в частных школах, но не так много фактов. Мы хотим помочь родителям принять взвешенное решение. Мы не просто ответим на наиболее часто задаваемые вопросы о том, с какого возраста можно начинать учиться за границей или сколько это стоит. Мы также поделимся советами о том, как подавать документы на стипендии и финансовую помощь — как сделать так, чтобы получить максимум от своей стипендии. Мы также расскажем вам о программах и школах, которые готовят вас к поступлению в лучшие университеты мира, — добавляет Аида Содиене.

Именно поэтому мы приглашаем всех желающих 3 марта с 11.00 до 15.00 в Гранд Отель Кемпински Рига. Мероприятие бесплатное, а билеты можно получить, зарегистрировавшись на сайте.

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