Компания Noda, признанный лидер в сфере мгновенных финансовых транзакций, с гордостью заявляет о расширении своего рынка в партнерстве с Wargaming на просторах Балтийского региона, включая Литву, Латвию и Эстонию. С января 2024 года это стратегическое сотрудничество предлагает инновационные решения Open Banking для онлайн-геймеровэтих стран.

После года успешной работы в качестве посредника по платежам для Wargaming на крупнейших рынках, таких как Германия, Великобритания и Франция, Noda теперь расширяет свои услуги на растущие игровые рынки Балтийских государств. Этот шаг является знаковым в удовлетворении специфических потребностей игрового сообщества Балтии.

В динамичном мире онлайн-игр, где скорость и безопасность транзакций в игре играют ключевую роль, Noda выделяется своим бесшовным платежным шлюзом. Благодаря технологии Open Banking, игроки могут осуществлять платежи в реальном времени непосредственно со своих банковских счетов, что обеспечивает быстрый, безопасный и простой процесс транзакций. Этот подход уделяет особое внимание прямым переводам средств со счета на счет, значительно улучшая безопасность и пользовательский опыт в онлайн-играх.

Внедрение Open Banking кардинально меняет платежный мир, предоставляя значительные преимущества как игрокам, так и разработчикам игр. Геймеры наслаждаются более плавными и безопасными платежами, в то время как разработчики получают выгоду от сниженных комиссий за транзакции, ускоренных расчетов и ценной клиентской аналитики.

Михаил Быстров, Chief Revenue Officer в Noda, комментирует: "Наше партнерство с Wargaming является важной вехой в привлечении преимуществ Open Banking на игровой рынок Балтии. Мы нацелены на революционизацию платежных процессов для игроков, гарантируя их бесшовность, безопасность и оперативность. Этот проект является ключевым шагом в нашей миссии по стимулированию инноваций в финтех-экосистеме, и мы с нетерпением ожидаем увидеть его трансформирующее влияние на игровую индустрию Балтии."

Благодаря этому партнерству игроки Wargaming теперь испытывают беспрецедентное удобство в своих игровых транзакциях, укрепляя обязательство Noda к продвижению платежных технологий в игровой индустрии. Noda с оптимизмом смотрит на эту новую инициативу в Балтийских государствах и уверена в положительном влиянии Open Banking на игровое сообщество.

О компании Noda

Noda — это инновационное глобальное мультивалютное решение Open Banking, облегчающее бесшовные бизнес-транзакции. Сотрудничая с 1650 банками в 28 странах и охватывая 283 банковских бренда с более чем 30,000 филиалами, штаб-квартира Noda находится в Великобритании, с дополнительными офисами в Испании, Латвии, Литве и на Кипре.

Noda предоставляет продавцам возможность принимать прямые банковские платежи от клиентов через Open Banking, предлагая альтернативу традиционным картам. Благодаря API Noda, продавцы могут без труда интегрировать платежи Open Banking в свои системы, извлекая выгоду из интуитивно понятного интерфейса и конкурентоспособных комиссий.

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