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AstraVelo - официальный дистрибьютор велосипедов Merida, KTM, Cannondale и Dahon в Латвии. AstraVelo - один из новейших и просторнейших велосипедных магазинов в Латвии. Это отличный выбор для спортсменов, искателей приключений и семейных людей.

Наслаждайтесь захватывающими приключениями на прочных и эффективных горных велосипедах Merida, KTM и Cannondale!

Будьте элегантными и спортивными с нашими стильными женскими велосипедами, разработанными с учетом женской эргономики и повышенных потребностей в комфорте!

Получите новые, незабываемые эмоции с электрическими велосипедами TREK, Superior или Dahon, оснащенными мощными двигателями Bosch или Shimano, которые обеспечивают высокую производительность и длительное время езды.

Также обратите внимание на стильные и практичные городские велосипеды, которые подойдут для ежедневных поездок на работу или в ближайший торговый центр за покупками.

Дополните свою поездку полезными велосипедными аксессуарами и оборудованием от BBB Cycling, Basil, Bobike, Bontrager, Dieffe, Lezyna, Muc Off, чтобы обеспечить безопасность, комфорт и эффективность.

В велосервисе AstraVelo представлен широкий ассортимент велозапчастей от Shimano, Sram, Continental и других известных производителей. Мастера AstraVelo оперативно проведут техническое обслуживание или ремонт велосипедов Cube, Specialized, Scott и других брендов.

Независимо от вашего стиля вождения, цели поездки или уровня подготовки, консультанты AstraVelo найдут для вас наиболее подходящее решение. Ознакомьтесь с нашим предложением www.astravelo.lv и посетите просторный магазин велосипедов AstraVelo в Риге, на улице Гунара Астрас, 5 и откройте для себя новое велосипедное приключение!

Удачной поездки!

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