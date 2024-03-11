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Ультрапортативный ноутбук премиум-класса с двумя 14-дюймовыми сенсорными OLED-дисплеями (3K / 120 Гц) предлагает огромное экранное пространство и высокую производительность для комфортной многозадачной работы.

Главное

  • Уникальный дизайн: два 14-дюймовых сенсорных дисплея ASUS Lumina OLED (3K / 120 Гц) с соотношением сторон 16:10 создают рабочее пространство общей диагональю 19,8 дюйма — в компактном устройстве весом всего 1,35 кг.
  • Абсолютная универсальность: наличие двух дисплеев открывает уникальные возможности для различных сценариев использования ноутбука в зависимости от текущих задач и обстоятельств.
  • Новейшие компоненты: процессор Intel® CoreTM Ultra 9; великолепные экраны и аудиосистема премиального уровня; 2 x ThunderboltTM 4, USB 3.2 Gen1 Type-A, HDMI® 2.1 (TMDS).
  • Технологии искусственного интеллекта: функции для создания медиаконтента, улучшенная графическая производительность, нейронный процессор для ускоренной обработки задач искусственного интеллекта и ИИ-помощник Windows Copilot.

Лас Вегас, США, 9 января 2024 года — Компания ASUS представила новый Zenbook DUO (2024) UX8406, первый в мире ультрапортативный ноутбук с двумя 14-дюймовыми сенсорными дисплеями OLED (3K /120 Гц). Благодаря отсоединяемой полноразмерной Bluetooth®-клавиатуре с тачпадом ASUS ErgoSense, это уникальное устройство предлагает непревзойденное удобство для пользователя и абсолютную универсальность для комфортной работы даже в дороге.

Ноутбук Zenbook Duo обладает сертификацией Intel® EvoTM и сочетает в себе потрясающую производительность и портативность. Вес этого устройства составляет всего 1,35 кг. При раскрытии дисплейной крышки на 180° два идентичных дисплея ASUS Lumina OLED с соотношением сторон 16:10, разрешением 3K и частотой обновления 120 Гц образуют единое экранное пространство с общей диагональю 19,8 дюйма. Zenbook Duo можно устанавливать вертикально или горизонтально и эффективно использовать для реализации множества разных сценариев. Управлять работой экранов помогает встроенное приложение ASUS ScreenXpert с интуитивно понятным интерфейсом. Bluetooth-клавиатуру можно как полностью отсоединять, чтобы использовать все доступное экранное пространство, так и устанавливать на нижний дисплей, превращая Zenbook DUO в классический компактный ноутбук.

Превосходный уровень производительности Zenbook Duo обеспечивает мощная аппаратная конфигурация, в максимальной версии включающая процессор Intel CoreTM Ultra 9 со встроенным нейронным процессором для ускорения работы алгоритмов искусственного интеллекта, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x, твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe® 4.0 объемом до 2 ТБ, а также долговечный аккумулятор емкостью 75 Вт·ч с поддержкой технологии быстрой зарядки. За великолепное звучание отвечает аудиосистема с поддержкой технологии Dolby Atmos® и сертификацией Harman Kardon.

При создании Zenbook Duo особое внимание уделялось его долговечности и экологичности. В производстве этого устройства применяются переработанные материалы, а его надежность протестирована в соответствии со строгими требованиями американского военно-промышленного стандарта MIL-STD-810H, что гарантирует долгую безотказную работу.

Уникальный дизайн

ZenBook DUO — первый в мире ультрапортативный ноутбук с двумя 14-дюймовыми сенсорными дисплеями OLED (3K / 120 Гц), оснащенный отсоединяемой клавиатурой и встроенной подставкой. Это устройство, созданное для максимального удобства пользователей, отличается невероятной универсальностью. Сертификация Intel Evo подтверждает превосходное сочетание производительности и портативности. Вес ноутбука составляет всего 1,35 кг.

Дисплеи ASUS Lumina OLED обладают сертификациями Dolby Vision® и PANTONE® Validated, что гарантирует великолепное качество изображения и безупречную точность цветопередачи. Цветовой охват 100% DCI-P3 соответствует кинематографическому стандарту. Еще одна сертификация, DisplayHDRTM True Black 500, означает, что дисплеи способны передавать истинный черный цвет. Сенсорные дисплеи устройства в качестве опции могут поддерживать стилус ASUS Pen с распознаванием 4096 уровней давления, а встроенное программное обеспечение ScreenXpert позволяет управлять ноутбуком с помощью жестов, как смартфоном. Например, с помощью жестов можно быстро вызвать виртуальную клавиатуру, расширить окно с приложением и выполнить множество других действий.

Во время переноски устройства съемная клавиатура компактно и удобно располагается между двумя дисплеями. Воспользоваться ей можно в любой момент без каких-либо дополнительных настроек. При этом клавиатура дополнительно фиксируется на корпусе с помощью встроенных магнитных креплений и одновременно подзаряжается через специальный разъем с подпружиненными контактами, чтобы всегда быть готовой к работе в беспроводном режиме.

Абсолютная универсальность

Ноутбуки ASUS создаются с учетом потребностей и пожеланий пользователей. Мы оснастили Zenbook DUO сверхтихой полноразмерной съемной Bluetooth-клавиатурой ErgoSense со встроенным тачпадом. Шарнирное крепление ноутбука позволяет раскрывать дисплейную крышку на 180°, а в корпус устройства встроена откидная подставка. В результате ноутбук можно устанавливать на столе и использовать по-разному в зависимости от текущих задач и условий. Программное обеспечение ScreenXpert с интуитивно понятным интерфейсом позволяет удобно управлять расположением окон для работы на двух экранах в разных режимах и сценариях.

  • Двухэкранный режим:

В этом режиме для просмотра материалов доступно все рабочее пространство на двух экранах общей диагональю 19,8 дюйма, а для управления можно использовать беспроводную клавиатуру. Для расширения окна с приложением на оба экрана удобно воспользоваться функцией ViewMax. В качестве альтернативы два экрана ноутбука можно использовать как отдельные дисплеи. Распределить окна с приложениями между двумя экранами помогает функция App Switcher. Этот режим удобен для многозадачной работы, когда важно сконцентрироваться на основном задании, но и не выпускать из виду второстепенные.

  • Режим настольного ПК:

Ноутбук можно установить на столе, расположив шарнирное крепление вертикально (оба экрана будут в портретном режиме). Клавиатура при этом лежит на столе перед устройством. Это идеальное решение для программистов, писателей и всех тех, кто работает с большими объемами текста или данных, финансовыми отчетами и тому подобными документами. Один из экранов ноутбука при этом может использоваться в качестве основного, а второй — для окон со справочными материалами, референсами и другими вспомогательными ресурсами. Как вариант, в таком режиме также можно расширить одно окно с приложением сразу на два экрана (общей диагональю 19,8 дюйма) с помощью функции ViewMax.

  • Режим ноутбука:

Пользователи могут разместить Bluetooth-клавиатуру с тачпадом ASUS ErgoSense на нижнем дисплее, в результате получив классический ноутбук с 14-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 16:10. При этом клавиатура автоматически подзаряжается от ноутбука через встроенный разъем с подпружиненными контактами. Как вариант, вы можете открыть на нижнем экране полноразмерную виртуальную клавиатуру. В таком случае отпадает необходимость в использовании Bluetooth-клавиатуры, что также очень удобно, если место строго ограничено.

  • Режим совместного просмотра:

Режим совместного просмотра удобен для совещаний и деловых встреч. Шарнирное крепление позволяет раскрывать ноутбук на 180°, чтобы комфортно обсуждать материалы с коллегами или клиентами. При этом изображение на дальнем от себя экране можно развернуть на 180°, чтобы людям, сидящим напротив, было удобно просматривать материалы.

Новейшие компоненты

Несмотря на ультракомпактный формат, Zenbook DUO предлагает великолепный уровень производительности и широкую функциональность. В основе максимальной аппаратной конфигурации этого устройства — процессор Core Ultra 9 серии H в сочетании с 32 ГБ оперативной памяти в модулях LPDDR5x и 2 ТБ пользовательской памяти на твердотельном накопителе с интерфейсом PCIe 4.0. Новый аккумулятор емкостью 75 Вт·ч отличается увеличенным сроком службы и поддерживает на 20% больше циклов подзарядки, чем аккумуляторы в ноутбуках предшествующих моделей. Сертификация Intel Evo подтверждает, что ноутбук Zenbook DUO мгновенно пробуждается из спящего режима, быстро подзаряжается и предлагает длительное время автономной работы.

Новейшие процессоры Intel Core Ultra оснащены встроенными нейронными процессорами с алгоритмами искусственного интеллекта, которые способствуют повышению производительности и оптимизации энергопотребления системы. Эти улучшения также продлевают время автономной работы ноутбука. Нейронный процессор частично снимает нагрузку с центрального процессора, повышая многозадачную производительность ноутбука Zenbook Duo в различных приложениях, использующих функции искусственного интеллекта. Благодаря этим улучшениям, новейшие процессоры Intel легко справляются с тяжелыми рабочими нагрузками и способствуют повышению продуктивности работы. Огромное экранное пространство, доступное на двух 14дюймовых дисплеях, и высочайшая производительность, на ноутбуке Zenbook DUO позволяют легко и комфортно работать в нескольких приложениях одновременно.

Этот тонкий и легкий ноутбук предлагает полный набор полноразмерных интерфейсных разъемов, включая два порта ThunderboltTM 4, порт USB 3.2 Gen1 Type-A, HDMI 2.1 (TMDS) и удобный 3,5миллиметровый разъем для наушников.

Кроме того, ноутбук Zenbook DUO отлично подходит для развлечений благодаря мощной аудиосистеме, сертифицированной компанией Harman Kardon, с поддержкой технологии пространственного звучания Dolby Atmos.

Компания ASUS стремится сократить до минимума воздействие производственных процессов на окружающую среду, поэтому при изготовлении корпуса ноутбука Zenbook DUO на 90% используется магниево-алюминиевый сплав, прошедший промышленную переработку. Более того, по энергоэффективности этот ноутбук на 43% превосходит требования сертификации ENERGY STAR®, а его упаковка производится из картона с сертификацией Лесного попечительского совета (FSCTM Mix) и в свою очередь подлежит последующей полной переработке. Серия суровых испытаний на соответствие строгим требованиям военно-промышленного стандарта армии США MIL-STD-810H гарантирует высочайшую прочность и долговечность ноутбука Zenbook DUO.

Доступность и цена

Товар уже доступен для покупки, рекомендованная цена на него 1999 EUR.

Уточняйте подробности у официального представителя компании ASUS.

Устройства и компоненты ASUS созданы, чтобы дарить невероятные впечатления пользователям по всему миру. В штате компании трудятся свыше 5000 первоклассных инженеров-разработчиков. Устройства ASUS получают в среднем 11 наград в день за высочайшее качество, инновационность и дизайн. Компания ASUS входит в рейтинг наиболее уважаемых компаний мира по версии издания Fortune.

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