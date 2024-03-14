Альтернативные способы перемещения становятся всё более популярными по всему миру, в том числе и в Европе – например, услугa совместного использования автомобилем (каршеринг) или подписка на аренду авто для повседневного использования становятся всё более востребованными не только среди частных, но и бизнес-клиентов. Водители всё чаще рассматривают возможность отказа от личного транспортного средства, поскольку автомобиль считается одним из самых дорогих предметов обихода, и всё большее количество людей ищет рациональные альтернативы. В свою очередь предприятия ищут инновационные и эффективные модели управления своим автопарком .

Современные опросы и исследования свидетельствуют о том, что быстро меняющиеся условия жизни влияют на мобильность общества и его привычки перемещения. Исследования компании Berryls показывают, что потребности частных клиентов меняются, и они все чаще предпочитают альтернативные средства передвижения вместо личного автотранспорта. По прогнозам экспертов, этот показатель увеличится на 38% к 2025 году.

Альтернативные транспортные возможности

С увеличением потребностей люди все больше экспериментируют с различными методами передвижения, отказываясь от владения автомобилем в пользу его временного использования как услуги. Это подразумевает большую гибкость и комфорт, способность пользоваться автомобилем ежедневно без необходимости его покупки, а также более эффективное управление финансами.

"Чтобы сэкономить деньги и избежать долгосрочных финансовых обязательств, люди всё чаще пробуют доступные на рынке альтернативные услуги передвижения или комбинируют несколько способов. Например, для краткосрочных поездок в крупных городах они выбирают услуги каршеринга и продолжают свой путь на электросамокате или пешком, или подписываются на аренду автомобиля, когда он нужен на более длительный срок ", – анализирует тенденции мобильности Арвис Энгелис, региональный менеджер по услугам подписки на аренду авто в Латвии MyBee. "Глобальные исследования рынка подписок, растущий спрос со стороны наших клиентов и конкуренция свидетельствуют о том, что модель подписки на аренду автомобиля непременно будет продолжать развиваться. Это мотивирует нас работать ещё усерднее, чтобы предоставлять нашим клиентам лучшие решения и поощрять их быть ещё более смелыми и открытыми к изменению своего подхода к владению автомобилем.".

Адаптируемость к изменяющейся среде

Эксперты отмечают, что современное поколение молодых людей значительно мобильнee, чем предыдущие поколения : они постоянно в движении, ищут новые возможности и более открыты для освоения новых вещей. По этой причине молодые люди рассматривают право собственности не как привилегию, а как дорогостоящее и долгосрочное обязательство, которое может стать бременем в неопределенном будущем. По данным исследования McKinsey & Company, простота процесса подписки на аренду автомобиля привлекает людей. Опросы демонстрируют, что представители поколений Y и Z охотно рассматривают возможность подписки на аренду автомобиля, и более 50% опрошенных готовы отказаться от владения собственным транспортом в пользу удобства подписки.

Современные потребители умеют адаптироваться к изменяющейся среде, быть гибкими в выборе и предпочитают фиксированные ежемесячные платежи за различные услуги, включая использование транспортных средств. Они всё чаще рассматривают возможность отказа от собственного транспорта из-за роста инфляции и процентных ставок, а также из-за затрат на обслуживание авто. Оценивая новые технологии и исследуя альтернативы в передвижении, потребители также стремятся опробовать новые модели автомобилей. По наблюдениям регионального менеджера MyBee, есть тенденция к тому, что клиенты все реже хотят быть долго привязанными к одной модели авто , поэтому предпочитают гибкие предложения, которые облегчают смену моделей транспортных средств.

"При выборе подписки на автомобиль клиентам не нужно беспокоиться о меняющихся расходах из-за роста процентных ставок по лизингу и необходимости обслуживания, так как они платят фиксированный ежемесячный платеж", – говорит Энгелис.

Изменчивая экономическая ситуация и стремление к повышению эффективности бизнес-процессов также оказывают влияние на решения, касающиеся корпоративного автопарка. По словам Энгелиса, компании все больше фокусируются на обеспечении качества своих услуг и стремятся передавать большую часть оперативной деятельности, включая управление автопарком, в руки внешних партнеров.

"В условиях роста цен по всему миру и нестабильных процентных ставок EURIBOR, покупка автомобилей становится вызовом не только для малых и средних организаций. Крупные компании, нуждающиеся в большом автопарке, также сталкиваются с увеличением расходов – не только на покупку автомобилей, но и на их обслуживание. Кроме того, компании, планирующие приобрести автомобили, часто не учитывают не только расходы на обслуживание автомобилей, но и будущую амортизацию. Автомобильная подписка позволяет компаниям осуществлять фиксированные ежемесячные платежи на протяжении всего срока действия контракта", – рассказывает региональный менеджер MyBee.

Получите нужный вам автомобиль в тот же день

В период пандемии компании адаптировали свои методы продаж, сосредотачиваясь на цифровых платформах, которые предоставили клиентам возможность быстрого и удобного онлайн-приобретения услуг. Постепенный рост электронной коммерции способствовал переходу компаний на модель подписки. Этот тренд наблюдается не только в сфере технологий, но также в промышленности, медицине и автомобильной индустрии. Подписка на автотранспорт работает аналогично другим широко известным подписным моделям. В настоящее время процесс подписки на автомобиль занимает всего несколько минут, а начать его использовать можно уже в течение ближайших часов. Подписка на транспортное средства привлекает тех, кто стремится определить, нужен ли им собственный автомобиль, а также тех, кто ценит гибкость.

Пользователи могут выбрать подходящий для них срок подписки – от 6 месяцев до 5 лет, и по истечении срока они могут продлить контракт, выбрать другой автомобиль или приобрести уже тестированную модель.

"MyBee предлагает широкий выбор автомобилей – от эконом класса до люкс. Однако, если желаемый автомобиль в настоящее время недоступен, клиент может выбрать альтернативу в том же классе или подождать желаемое транспортное средство", – рассказывает Энгелис.

Как отмечает региональный менеджер MyBee, клиенты ценят не только возможность быстрого и удобного подписывания на желаемый автомобиль, но и гибкость его замены. "Для нас важно, чтобы нашим клиентам было легко менять автомобиль, особенно когда меняются жизненные обстоятельства, такие как прибавление в семье, переезд в сельскую местность или длительное пребывание за границей. Сезонные бизнесы, где автомобиль не нужен круглый год, также все чаще предпочитают использовать подписку на авто. И, конечно же, потребители ценят возможность постоянно наслаждаться новым, безопасным автомобилем", – добавляет Энгелис.

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