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Здравствуйте! Меня зовут Данелия Баженова. Я живу в Таллине, воспитываю двоих детей и занимаюсь превентивной медициной, меняя питание и образ жизни людей для сохранения их здоровья.

С очками – сложно, без них – невозможно

Мне очень хотелось, наконец-то, снять очки, с которыми я ходила еще со школы. Они все время доставляли какие-то проблемы, начиная с того, что невозможно сушить феном волосы, и заканчивая тем, что в очках неудобно ходить в бассейн и купаться, а без них ничего не видно.

Многие годы мне приходилось летом носить под солнечными очками линзы, от которых быстро уставали глаза. К вечеру от линз появлялась такая сухость в глазах, что я уже не могла сесть за руль.

Самая главная причина, почему я решилась на операцию – я устала от очков.

Устала от тех проблем, которые они мне доставляют. Я устала везде их искать. Мне хотелось прийти домой, лечь на подушку, и чтобы они мне не мешали. Я хотела видеть хорошо без очков!

Случайности не случайны

Все люди, с которыми я общалась, говорили, что лазерная коррекция зрения очень быстрая и безболезненная. Никто из моих родственников не делал коррекцию, а вот друзей, решившихся на коррекцию зрения, у меня много. Все они, как один, говорят, что единственная проблема с операцией – это то, что они так долго собирались ее сделать. Поскольку это оказалось самым лучшим решением в их жизни.

Когда я поняла, что пора решать вопрос со зрением, про Клинику др. Соломатина мне рассказала одна из клиенток. Клиник в наше время очень много, и для меня основным фактором выбора всегда являются рекомендации. Я пообщалась со многими людьми, которые делали лазерную коррекцию зрения: 8 из 10 сказали мне, что Клиника доктора Соломатина – лучшая.

Без каких-либо сомнений я отправилась на сайт клиники, изучила информацию и связалась с их эстонским представителем. Она все организовала, и через некоторое время я оказалась в Риге. Меня заселили в отель и дали все необходимые инструкции.

Мечты должны сбываться

Тогда я решила, что после операции я куплю все солнечные очки мира и буду носить их по очереди в своей любимой Испании, куда мы часто ездим. Еще я сразу пойду кататься на серфинге, потому что обожаю его. Серфинг без очков и линз – это просто мечта!

Навстречу новому зрению

Перед поездкой я немного переживала о том, возможна ли в моем случае коррекция, но в клинике этот вопрос быстро решился. Перед операцией я прошла обязательную серию обследований. Они показались мне занимательными: мои глаза проверяли на разных аппаратах, из которых то дул воздух, то светили лампочки, а еще показывались палочки, звездочки и разноцветные стеклышки.

По результатам диагностики оказалось, что моя роговица подходит для любого типа лазерной коррекции. Врач рассказал о каждом из них, и я сделала свой выбор.

Я не чувствовала ничего, кроме радости. Не было абсолютно никакого страха и никакого волнения.

Я очень хотела снять очки и видеть, как орел.

Полный вперед

Как только я открыла дверь клиники, я увидела огромный ресепшен на первом этаже, а мне надо было подниматься на четвертый. Тогда я поняла, что это клиника в целых четыре этажа, на каждом из которых огромное количество специалистов, и это уже внушает доверие, ведь всегда хочется чувствовать, что ты попал в заботливые руки профессионалов.

Несмотря на популярность коррекции зрения, думаю, что некоторые люди ее боятся, поскольку им не хватает информации в Интернете о том, как все это проходит. Когда я ехала на операцию, множество людей писали мне и просили рассказать о моих ощущениях во время операции.

Сразу скажу, что не надо беспокоиться ни о чем, так как это абсолютно безболезненный процесс. Мне дали успокоительное и обезболивающее, а после из комнаты ожидания пригласили в просторный операционный зал, где врач очень спокойно говорил, что нужно делать.

Не успела моргнуть – все готово

В зале было свежо и приятно. Я легла на кушетку. Мне нужно было просто смотреть на зеленую удаляющуюся точку. Сначала мне заклеили один глаз и провели какие-то манипуляции. Работа самого лазера длилась буквально несколько секунд.

В какой-то момент я перестала понимать, что происходит, но никаких неприятных ощущений не было. Прооперированный глаз заклеили и проделали то же самое со вторым глазом.

Все происходило так быстро!

Я думаю, что в операционном зале время исчезает. Казалось – вот только что легла на кушетку, а доктор уже помогает мне встать и спокойно объясняет, что делать дальше. Я ухожу в комнату отдыха, чувствуя себя ежиком в тумане. Все вокруг словно в дымке так, что хочется закрыть глаза.

Первые ощущения

Пока я отдыхала после операции, медсестра с определенной периодичностью закапывала мне глаза. Каждый раз от капелек становилось все легче и легче. Через некоторое время доктор проверил глаза и сказав, что все в порядке, отпустил меня в отель. Весь вечер я потихоньку открывала глаза и понимала, что начинаю видеть все четче.

С нетерпением я ждала следующее утро.

«Открой окно и посмотри!»

Я проснулась в 6:30 утра. Подумала, что надо еще поспать, но в голове крутилось – открой окно и посмотри! Я не выдержала и, распахнув занавески, поняла, что я вижу все, что написано на табличке дома напротив! Это было очень классное ощущение, когда понимаешь, что ты проснулся и без очков все видишь.

В то же утро я пришла на контрольную проверку в клинику. Доктор подтвердил, что зрение восстанавливается и глаза чувствуют себя прекрасно.

Мне выдали лист с информацией о том, как нужно вести себя после операции. Например, нельзя допускать попадания воды в глаза, а также воздержаться на некоторое время от использования косметики и визитов в баню и на пляж. В принципе, никаких жизненно важных ограничений не было.

Мой совет – не задумываться ни на секунду

Пройдя этот путь, я бы порекомендовала не думать о коррекции зрения, а делать! Абсолютно точно делать. И даже если вы человек, который эмоционально тяжело переживает, что это какое-то хирургическое вмешательство в ваш организм, поверьте, вы вообще не поймете, что что-то произошло.

Если вы, как и я, страдаете от того, что с очками нельзя практически ничего сделать и они вам доставляют хоть малейший дискомфорт – решайтесь! Приходите на консультацию!

Если вы хоть на секунду в этой жизни задумывались о том, что хотели бы избавиться от очков – нужно пойти и сделать это!

Мы ценим доверие наших пациентов, поэтому дарим возможность начать путь к отличному зрению уже сегодня. Для того, чтобы пройти обследование глаз и получить рекомендации офтальмолога в Клинике др. Соломатина, нужно записаться на прием по телефону +371 67 217 317 или онлайн, заполнив анкету.

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