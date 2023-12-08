Нам нужно спасти Цветочное королевство! Первые впечатления от новой игры Mario

По словам Угиса, он – типичный «ребенок девяностых». Это значит, что различные игровые консоли и компьютеры присутствовали в его жизни с самого детства. Впрочем, со временем технологии развивались – кассетные консоли уступили место более современным, а видеоигры стали более продвинутыми и имеют более широкие возможности для самовыражения игроков. «Действительно приятно смотреть на графику и разнообразие сюжетов в современных играх», – отмечает Угис.

Хотя в повседневной жизни Угис не увлекается видеоиграми, он с удовольствием играет в них вместе с сыном. В игре Super Mario Bros. Wonder они могут отправиться в совместные приключения, учиться друг у друга и вместе преодолевать различные уровни. «Я считаю, что видеоигры не следует чрезмерно ограничивать. Просто их нужно выбирать в зависимости от возраста», – считает отец. «Мне нравится играть вместе с папой, потому что это весело, а еще это возможность провести время вместе», – добавляет Оливерс.