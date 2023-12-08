Нам нужно спасти Цветочное королевство! Первые впечатления от новой игры Mario
Марио вместе с друзьями пригласили посетить Цветочное королевство, которое находится совсем рядом с Грибным королевством. Визит внезапно прерывает дерзкий король Боузер, который, маневрируя на летающем замке, сеет хаос в этом мирном королевстве. Марио и его друзья готовы спасти ситуацию и восстановить гармонию. Отправляйся вместе с ними в это увлекательное приключение! Новую игру Super Mario Bros. Wonder тестирует Угис вместе со своим сыном Оливерсом. Посмотри и узнай, что у них вышло!
Всем известные и любимые герои под управлением Угиса и Оливерса избегают столкновения с врагами и собирают монеты. Игра перемежается содержательными беседами обо всем происходящем на экране и видеоиграх в целом. Оба игрока согласны: основой для хорошей видеоигры является увлекательный сюжет и неожиданные повороты событий. Если игра способна в какой-то степени обучать и предоставлять новые знания, то она приобретает дополнительную ценность.

По словам Угиса, он – типичный «ребенок девяностых». Это значит, что различные игровые консоли и компьютеры присутствовали в его жизни с самого детства. Впрочем, со временем технологии развивались – кассетные консоли уступили место более современным, а видеоигры стали более продвинутыми и имеют более широкие возможности для самовыражения игроков. «Действительно приятно смотреть на графику и разнообразие сюжетов в современных играх», – отмечает Угис.


Хотя в повседневной жизни Угис не увлекается видеоиграми, он с удовольствием играет в них вместе с сыном. В игре Super Mario Bros. Wonder они могут отправиться в совместные приключения, учиться друг у друга и вместе преодолевать различные уровни. «Я считаю, что видеоигры не следует чрезмерно ограничивать. Просто их нужно выбирать в зависимости от возраста», – считает отец. «Мне нравится играть вместе с папой, потому что это весело, а еще это возможность провести время вместе», – добавляет Оливерс.

Угис знаком с Марио с детства, и у него была возможность следить за тем, как этот персонаж развивался, насколько динамичным и разнообразным стал сюжет и какие новые персонажи появились в игре. Его вердикт – игра прекрасно подходит как для семей с детьми, так и для компаний друзей.
«Super Mario Bros. Wonder определенно понравится детям, и эта игра очень им подходит. Это хорошая «входная» игра для малышей, потому что она удобная, легко управляемая и, вероятно, не вызывает много гнева, если что-то не получается», – дает свою оценку отец.

«Мне очень понравилось, что в игре были различные препятствия, через которые нужно было перепрыгивать. Из персонажей мой любимый – Марио! Я определенно порекомендовал бы эту игру своим друзьям», – говорит Оливерс. Он также добавляет, что видеоигры помогли ему лучше освоить английский язык.

«На мой взгляд, видеоигры – это часть нашей культуры, и совсем не обязательно полностью исключать их из своей жизни. Видеоигры могут быть относительно развивающими, но, как и со всем в этой жизни, – всего должно быть в меру», – говорит отец.

Если ты тоже хочешь отправиться в приключения с Марио и его друзьями, покупай игру Super Mario Bros. Wonder здесь:

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ПРОЕКТ CОЗДАН СОВМЕСТНО С:
СОДЕРЖАНИЕ:
Лига Шване
РАЗРАБОТКА:
Кришьянис Бушс
ЭКСПЕРТ ПО МЕДИА-КОММУНИКАЦИЯМ:
Иева Зейботе
ФОТО И ВИДЕО:
KMM VISUALS
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ:
Мадара Орола, Рихард Янмерс
ДИЗАЙН:
Марис Ритиньш
РЕДАКТОР:
Лига Шване