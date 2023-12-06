9 декабря концертный зал приглашает малышей и взрослых открыть для себя нечто действительно важное в захватывающем музыкальном приключении «Вечный полет мухи». Эта детская опера рассказывает историю мухи, живущей в Лиепае, которая узнает, что средняя продолжительность жизни мух составляет всего 28 дней. Она не хочет мириться с такой короткой жизнью, поэтому решает сделать все, чтобы жить вечно.



16 декабря на сцене Lielais dzintars со специальной праздничной программой выступит всемирно известный лондонский госпел-хор, который на протяжении десятилетий входит в список лучших профессиональных хоров мира, а также добился огромного успеха на британском шоу талантов Britain's Got Talent.



28, 29 и 30 декабря нельзя пропустить новогодние концерты Лиепайского симфонического оркестра. Почему? Под руководством главного дирижера Гунтиса Кузмы вместе с певицей Марлен Кейне и украинским скрипачом Дмитрием Ткаченко оркестр сыграет зажигательную и искрящуюся музыку испанских композиторов, а также мелодии из золотого репертуара французских композиторов Мориса Равеля и Жоржа Бизе.



Также в декабре в Lielais dzintars выступит популярный музыкант Иго и Ассоциация музыкантов «Рядом с тобой». В свою очередь, маленьких слушателей в новогодней концертной постановке порадует лисичка Тута с творческой командой «Вещи Туты».