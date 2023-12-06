Праздничный путеводитель по Лиепае
НАСЛАДИСЬ СВОЕЙ ПРАЗДНИЧНОЙ ИСТОРИЕЙ
Мероприятия и концерты для малышей и взрослых
Трудно себе представить конец года без различных культурных мероприятий, праздничных концертов и других радостных событий. В декабре небывало яркую и разнообразную программу для жителей и гостей города подготовила Лиепая: от рождественских мелодий и базарчиков до театральных представлений, детских вечеринок и искрящейся новогодней ночи в самом центре города. Здесь каждый сможет выбрать то, что ему по душе.
Для любителей театра и культуры
Если вы окажетесь в Лиепае, не упустите возможность посетить Лиепайский театр. Город порадует также и любителей искусства.
В декабре театр предлагает пестрый репертуар на любой вкус. В преддверии праздника состоится премьера документального шоу режиссера Кристине Бринини «Светлые ночи». Постановка расскажет историю трех мужчин, которые в юношестве оказались в заключении. Также можно будет увидеть французскую комедию «Слово», поставленную Дж. Дж. Джиллинджером, по мотивам которой был снят популярный фильм Le Prenom (2012 год). Любители театра смогут насладиться рассказом о поисках радости «1 000 000 хороших вещей» в постановке Дмитрия Петренко, а также драматической трагикомедией «Волки», поставленной Томсом Трейнсом.
Любителям творчества режиссера Элмарса Сенковса понравится сказка-ужастник «Гримм» и мифическая игра «Греки» (в сезоне 2022/2023 года этот спектакль был выдвинут на приз «Ночь лицедеев» в четырех номинациях, сценограф спектакля и художник по костюмам Рейнис Сухановс получил премию «Ночь лицедеев» в категории «Автор визуального образа года»). Оба этих спектакля входят в трилогию, которая началась с пьесы «Шекспир».
Еще Лиепайский театр подготовил музыкальный праздник, который порадует не только взрослых, но и самых юных поклонников культурных событий. В декабре дважды будет показан музыкальный спектакль Мартиньша Калиты для всей семьи «Рождество Мариачи». 16 декабря начнется праздничный концертный марафон Лиепайского театра, уже давно ставший традицией. В этом году зрители смогут посетить концерт «Дорога домой», чтобы познакомиться с символической историей особой дороги к Рождеству. До 30 декабря этот концерт дадут несколько раз.
Любителей выставок ждет галерея «Римский сад», где можно увидеть выставку авторских работ и фотографий «Фигуративное искусство. 21. век. Куклы». Экспозиция выставки состоит из авторских работ, подаренных участниками Европейских фестивалей профессионального кукольного искусства. Она дополнена фотогалереей фигуративных скульптур, отражающих разнообразие стилей профессионального кукольного искусства и материалов, применяемых авторами в разных странах. Эта выставка открывает целую серию выставок, которые до конца года можно будет увидеть в залах галереи «Римский сад» и Музея кукольного искусства и дизайна. Все они будут посвящены первому дню рождения музея в Лиепае.
Также стоит заглянуть в Парковый павильон на улице Микелиса Валтерса, 3. Там проходит выставка миниатюр лиепайской художницы Лиги Кемпе. Лето этого года она провела в резиденции художников, расположенной в водонапорной башне Каросты. Здесь в течение всего лета она в качестве художника-резидента трудилась над созданием работ, часть из которых представлена на этой выставке.
Праздничные концерты на любой вкус
Когда мы отправляемся в путешествие, у нас всегда есть список обязательных к посещению мест. Если говорить о Лиепае, то здесь обязательно нужно посетить концертный зал Lielais dzintars. В ожидании самого красивого праздника года здесь проводят самые разные мероприятия на любой вкус.
9 декабря концертный зал приглашает малышей и взрослых открыть для себя нечто действительно важное в захватывающем музыкальном приключении «Вечный полет мухи». Эта детская опера рассказывает историю мухи, живущей в Лиепае, которая узнает, что средняя продолжительность жизни мух составляет всего 28 дней. Она не хочет мириться с такой короткой жизнью, поэтому решает сделать все, чтобы жить вечно.
16 декабря на сцене Lielais dzintars со специальной праздничной программой выступит всемирно известный лондонский госпел-хор, который на протяжении десятилетий входит в список лучших профессиональных хоров мира, а также добился огромного успеха на британском шоу талантов Britain's Got Talent.
28, 29 и 30 декабря нельзя пропустить новогодние концерты Лиепайского симфонического оркестра. Почему? Под руководством главного дирижера Гунтиса Кузмы вместе с певицей Марлен Кейне и украинским скрипачом Дмитрием Ткаченко оркестр сыграет зажигательную и искрящуюся музыку испанских композиторов, а также мелодии из золотого репертуара французских композиторов Мориса Равеля и Жоржа Бизе.
Также в декабре в Lielais dzintars выступит популярный музыкант Иго и Ассоциация музыкантов «Рядом с тобой». В свою очередь, маленьких слушателей в новогодней концертной постановке порадует лисичка Тута с творческой командой «Вещи Туты».
16 декабря на сцене Lielais dzintars со специальной праздничной программой выступит всемирно известный лондонский госпел-хор, который на протяжении десятилетий входит в список лучших профессиональных хоров мира, а также добился огромного успеха на британском шоу талантов Britain's Got Talent.
28, 29 и 30 декабря нельзя пропустить новогодние концерты Лиепайского симфонического оркестра. Почему? Под руководством главного дирижера Гунтиса Кузмы вместе с певицей Марлен Кейне и украинским скрипачом Дмитрием Ткаченко оркестр сыграет зажигательную и искрящуюся музыку испанских композиторов, а также мелодии из золотого репертуара французских композиторов Мориса Равеля и Жоржа Бизе.
Также в декабре в Lielais dzintars выступит популярный музыкант Иго и Ассоциация музыкантов «Рядом с тобой». В свою очередь, маленьких слушателей в новогодней концертной постановке порадует лисичка Тута с творческой командой «Вещи Туты».
В ожидании Рождества
Веселые развлечения для тех, кто все еще верит в сказки, и удовольствие от подготовки подарков – вещи, без которых прекрасное время ожидания праздника просто немыслимо.
С открытием главной елки города Лиепая засияет красочными огнями и украшениями. Рождественскую атмосферу будут создавать разнообразные занятия и веселые мероприятия. Например, Дом Лиепайского латышского общества 17 декабря приглашает детей на рождественскую вечеринку. В Большом зале Дома на привал остановится странствующий кукольный театр «Маска» и даст красочный спектакль. Любимые сказочные герои – Белоснежка, Красная Шапочка и Собачка – пригласят принять участие в веселых играх, а у большой праздничной елки дети смогут встретить самого Деда Мороза.
Ну и без покупочек тоже не обойтись! 22 и 23 декабря на площади Рожу будет работать Рождественский рынок, где примут участие местные ремесленники. Здесь можно будет найти экологические чистые деревенские лакомства, которые вручную и с любовью изготовили местные умельцы, а также изделия ремесленников из самых отдаленных регионов Латвии. В одном месте вы найдете буквально все и для праздничного стола, и для оригинальных подарков.
Встреча Нового года
Хороший год нужно хорошо проводить и распахнуть двери навстречу следующему – 2024 году.
На праздничной сцене на площади Рожу лиепайцев и гостей города ждет торжественная и энергичная музыкальная программа. Незадолго до полуночи нас порадует энергичное и выразительное выступление известного инструментального коллектива Dagamba. После наступления Нового года мы сможем насладиться творчеством одной из самых актуальных латвийских музыкальных групп – Sudden Lights.
Под впечатляющее музыкальное сопровождение все посетители мероприятия смогут попрощаться с уходящим годом и встретить следующий год – с новой энергией и новыми идеями. А самый магический момент, новогодняя полночь, поприветствует нас потрясающим фейерверком из праздничного конфетти, ослепительных огней и мощной музыки.
Под впечатляющее музыкальное сопровождение все посетители мероприятия смогут попрощаться с уходящим годом и встретить следующий год – с новой энергией и новыми идеями. А самый магический момент, новогодняя полночь, поприветствует нас потрясающим фейерверком из праздничного конфетти, ослепительных огней и мощной музыки.
ПРОЕКТ CОЗДАН СОВМЕСТНО С:
СОДЕРЖАНИЕ
Лига Шване, Кристине Мелне
РЕДАКТОР
Кристине Мелне
ДИЗАЙН
Ралфс Эглитис
ФОТО
Карлис Волковскис, Юстине Гринберга
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ
Жанете Клавиня
ЭКСПЕРТ ПО МЕДИА-КОММУНИКАЦИЯМ
Лаума Симановича
РАЗРАБОТКА
Эрвинс Малначс