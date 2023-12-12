Гатис родился в Лиепае, а Санту из Риги в Лиепаю пять лет назад привела любовь. "Поскольку я относительно недавно стала лиепайчанкой, у меня впереди еще много открытий", – смеется Санта. На этой прогулке мы посетим и такие места, где она окажется впервые.



Начало нашей прогулки – Лиепайский Петровский рынок. Летом и осенью, в сезон ягод, фруктов и овощей, семья посещает его чаще, но и зимой Петровский рынок соблазняет различными вкусностями. Самые вкусные пончики в Латвии можно найти в небольшом киоске у входа с улицы Сиена. К сожалению, утром, когда мы встречаемся, он закрыт, но рассказ Санты о хозяине киоска, который знает, как поднять настроение парой предложений или одной ободряющей фразой, заставляет сделать мысленную пометку «обязательно вернуться сюда». До поездки в Лиепаю мне много раз рассказывали истории о невероятно вкусных пельменях, которые можно найти на Петровском рынке, и Гатис подтверждает, что это ничуть не преувеличено.