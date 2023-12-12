Дружелюбнее и человечнее
НАСЛАДИСЬ СВОЕЙ ПРАЗДНИЧНОЙ ИСТОРИЕЙ
Прогуляться по Лиепае с семьей актера Гатиса Маликса
Как открыть для себя что-то новое в чужих городах или отклониться от привычных пешеходных маршрутов, когда кажется, что все уже давно знакомо? Лучше всего – отправиться на прогулку с местными жителями, не так ли? "Паулс, давай покажем наши любимые уголки в Лиепае!" – звучит приглашение, и лиепайцы Гатис, Санта и маленький Паулс ведут нас по своим любимым местам в городе.
Текст: Кристине Мелне
Фото: Карлис Волковскис
Фото: Карлис Волковскис
Гатис родился в Лиепае, а Санту из Риги в Лиепаю пять лет назад привела любовь. "Поскольку я относительно недавно стала лиепайчанкой, у меня впереди еще много открытий", – смеется Санта. На этой прогулке мы посетим и такие места, где она окажется впервые.
Начало нашей прогулки – Лиепайский Петровский рынок. Летом и осенью, в сезон ягод, фруктов и овощей, семья посещает его чаще, но и зимой Петровский рынок соблазняет различными вкусностями. Самые вкусные пончики в Латвии можно найти в небольшом киоске у входа с улицы Сиена. К сожалению, утром, когда мы встречаемся, он закрыт, но рассказ Санты о хозяине киоска, который знает, как поднять настроение парой предложений или одной ободряющей фразой, заставляет сделать мысленную пометку «обязательно вернуться сюда». До поездки в Лиепаю мне много раз рассказывали истории о невероятно вкусных пельменях, которые можно найти на Петровском рынке, и Гатис подтверждает, что это ничуть не преувеличено.
Начало нашей прогулки – Лиепайский Петровский рынок. Летом и осенью, в сезон ягод, фруктов и овощей, семья посещает его чаще, но и зимой Петровский рынок соблазняет различными вкусностями. Самые вкусные пончики в Латвии можно найти в небольшом киоске у входа с улицы Сиена. К сожалению, утром, когда мы встречаемся, он закрыт, но рассказ Санты о хозяине киоска, который знает, как поднять настроение парой предложений или одной ободряющей фразой, заставляет сделать мысленную пометку «обязательно вернуться сюда». До поездки в Лиепаю мне много раз рассказывали истории о невероятно вкусных пельменях, которые можно найти на Петровском рынке, и Гатис подтверждает, что это ничуть не преувеличено.
Даже если вы не жалуете свежие булочки, пончики, пельмени или другие вкусности, прогулку по второму по величине рынку в Латвии и осмотр павильона, построенного в стиле модерн, можно внести в список вещей, которые обязательно нужно сделать в Лиепае.
Уже год Гатис старается проходить 12 000 шагов каждый день. Это позволяет не только проветрить голову, но и обойти город целиком и найти новые места, куда затем можно будет отвезти любопытных путешественников. Одно из таких мест – улица Палму – небольшая мощенная улица, которых в Лиепае не так много. Здесь Гатис провел первые два года своей жизни. "Мне очень нравится название – улица Палму, потому что летом Лиепая – это такая маленькая латвийская Калифорния.”
Улица Палму – сюрприз для Санты на этой прогулке, и, скорее всего, это место удивит любого, кто сюда забредет. Мощеная брусчаткой улочка, таинственные дворики с неожиданными видами, резные двери и множество других деталей, на которые стоит обратить внимание или даже ахнуть от восторга.
Далее мы отправляемся в Юрмальский парк, где находится одно из самых любимых мест маленького Паулса в Лиепае – детская площадка. Летними вечерами семья проводит здесь помногу часов, но и зимой, выбирая правильную одежду, радости можно получить не меньше.
Кроме того, у Паулса в почете библиотека. С родителями он часто ходит на концерты и в театры – Лиепайский театр и Лиепайский кукольный театр. Семья актера особенно рекомендует родителям маленьких охотников за чудесами отправиться в Mузей интерьера XVII-XIX веков "Гостевой дом госпожи Хойер", где наряду с особым рождественским настроением никого не оставят равнодушным модели города Лиепаи и поезда.
Санте нравится, что в местных кафе и ресторанах заботятся о молодых родителях – почти во всех местах, куда семья хочет пойти вместе, есть детские уголки. "Предприниматели все больше осознают, что культура изменилась, и родители хотят везде брать детей с собой. Это хорошо для всех – дети счастливы и родители счастливы”, – говорит Санта.
Санта и Гатис с удовольствием посещают местные кафе, рестораны и культурные достопримечательности и в повседневной жизни, и когда в гости приезжают родственники или друзья, которым нужно показать самые новые и модные места Лиепаи.
Друзья семьи с удовольствием приезжают сюда в гости – если летом их манит пляж, то зимой начинается культурный туризм: поездки в театр и на концерты, которые в Lielais dzintars порой более доступны, чем в столице.
"Провинция – это состояние души. У людей, которые беспокоятся, что они выпадут из оборота или что оборот возможен только в каком-то конкретной географической точке, есть некоторая проблема мышления. Я не знаю, как в этой маленькой, маленькой стране может выпасть из какого-то оборота. Пару часов – и ты в Риге, еще пару часов – и ты вернулся. Ты можешь успеть все", – говорит Гатис, отвечая тем, кто думает, что жизнь за пределами столицы означает "выпасть из оборота".
"Провинция – это состояние души. У людей, которые беспокоятся, что они выпадут из оборота или что оборот возможен только в каком-то конкретной географической точке, есть некоторая проблема мышления. Я не знаю, как в этой маленькой, маленькой стране может выпасть из какого-то оборота. Пару часов – и ты в Риге, еще пару часов – и ты вернулся. Ты можешь успеть все", – говорит Гатис, отвечая тем, кто думает, что жизнь за пределами столицы означает "выпасть из оборота".
“
В Лиепае все то же самое, что и в столице. Только в меньших масштабах и легче добраться. Все дружелюбнее и человечнее.
О том, что Лиепая обладает другим – более открытым – видением, свидетельствуют и местные муралы. "Они оживляют прохладные и голые стены. Чтобы разрисовать такую серую стену, нужно свободное мышление и еще нужно найти художника, которому можно не только позволить это сделать, но и полностью доверять."
Когда мы покидаем центр города, Гатис ведет нас в клуб Kursa, где проходят разные интересные мероприятия, а неподалеку находится совсем недавно обустроенный выход к морю.
"Я из тех лиепайцев, которые ходят к морю реже, чем туристы, которые приезжают в Лиепаю три раза в год", – рассказывает Гатис. "Мне не хочется ходить туда каждый день. Когда приезжают родственники и друзья, то мы ходим убедиться в том, что море на месте и что оно такое же, как всегда. И море есть. Если сходить на море в тихий вечер, то можно услышать и почувствовать запах моря. Все время я подсознательно ощущаю, что живу в городе у моря".
"Я из тех лиепайцев, которые ходят к морю реже, чем туристы, которые приезжают в Лиепаю три раза в год", – рассказывает Гатис. "Мне не хочется ходить туда каждый день. Когда приезжают родственники и друзья, то мы ходим убедиться в том, что море на месте и что оно такое же, как всегда. И море есть. Если сходить на море в тихий вечер, то можно услышать и почувствовать запах моря. Все время я подсознательно ощущаю, что живу в городе у моря".
Projekts sadarbībā ar:
СОДЕРЖАНИЕ
Лига Шване, Кристине Мелне
РЕДАКТОР
Кристине Мелне
ДИЗАЙН
Ралфс Эглитис
ФОТО
Карлис Волковскис, Юстине Гринберга
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ
Жанете Клавиня
ЭКСПЕРТ ПО МЕДИА-КОММУНИКАЦИЯМ
Лаума Симановича
РАЗРАБОТКА
Эрвинс Малначс