Где традиция встречает дыхание мира
НАСЛАДИСЬ СВОЕЙ ПРАЗДНИЧНОЙ ИСТОРИЕЙ
Hасладитесь вкусом Лиепаи
Если ветер странствий занесет вас в Лиепаю, то вы можете получить заряд энергии не только во время долгих прогулок по городским паркам и прекрасному пляжу, наслаждаясь и вдохновляясь красивой архитектурой, великолепным стрит-артом и беседами с местными жителями. Ни одно путешествие невозможно представить без дегустации местной кухни, а в Лиепае найдется для этого решительно все: от уютных пабов и кафе до изысканных и высоко оцененных ресторанов. Какими вкусами и блюдами может удивить западное побережье Балтийского моря?
Сложно себе представить неторопливое и уютное утро без чашки хорошего кофе, а в Лиепае можно найти несколько отличных кофеен, которые придутся по нраву вечно занятому человеку. Здесь можно насладиться горячей дозой энергии, дополнив ее великолепным золотистым круассаном, нежным пирожным, традиционным скландраусисом или булочкой из французской пекарни. Кондитерские полки здесь просто ломятся от изобилия!
Меню порядочного жителя Курземского побережья немыслимо без морепродуктов, поэтому в Лиепае можно насладиться супом из раков или классической ухой, жареной во фритюре корюшкой или сельдью, скумбрией на гриле или жареным лососем. Какую рыбу смогут увидеть на своей тарелке голодные приезжие, зависит исключительно от улова местных рыболовов. Ясно одно – любители рыбы найдут здесь массу возможностей вкусно поесть!
Теперь у гурманов и ценителей кулинарного искусства появилась еще одна причина для посещения Лиепаи: здесь открылся ресторан MO Liepāja, который был отмечен в престижном путеводителе Мишлен как место, заслуживающее особого внимания. Сытный завтрак с ноткой современной кулинарии, изысканные основные блюда – бургер из оленины, ирландская баранина, сырные равиоли Burrata – однозначно порадуют любителей изысканной кухни. Однозначно стоит последовать совету экспертов Мишлен: попросите поставить столик с видом на террасу, чтобы путешествие в мир вкусов дополнялось прекрасным пейзажем за окном.
Одной из новинок этого сезона в Лиепае является ресторан Chef Nauris Hauka, где хозяйничает и сам встречает гостей шеф-повар Наурис Хаука. «Естественный, прямой, честный. И моя еда точно такая же», – описывает Наурис себя и свой стиль работы. Он родился и вырос в Селии, 13 лет назад женился на лиепайчанке и этой осенью открыл в Лиепае ресторан. «Мы вложили в это место душу и кропотливый ручной труд. Мне действительно нравится то, что получилось: здесь нет места формальностям белоснежных скатертей — атмосфера здесь непринужденная и свободная. Люди приходят ко мне в гости, я выхожу и разговариваю со всеми обо всем – о городе, о событиях, о жизни», – говорит Наурис. С годами у любого шеф-повара вырабатывается свой собственный почерк, и Chef Nauris Hauka выбирает не слишком традиционные продукты. Например, 18 ноября здесь подавали устриц, лягушек, улиток и другие непривычные деликатесы.
Так в чем же заключается настоящий вкус Лиепаи? «Лиепая просыпается летом, и тогда здесь чувствуешь себя как в муравейнике, а в межсезонье – зимой – здесь очень ждут гурманов. А в Лиепае есть абсолютно все и на любой вкус в разных ценовых категориях. Нашим ресторанам есть куда расти, это уже происходит и будет происходить дальше. Приходят новые игроки, а другие закрываются. Мы не соревнуемся друг с другом, а дружим – у каждого из нас есть свое направление», – оценивает общее ощущение роста лиепайских ресторанов Наурис Хаука. Он особенно отметил Лиепайскую ресторанную неделю, которая не только позволяет посетителям познакомиться с новыми местами, но и является вызовом и ступенькой для дальнейшего роста самих рестораторов. «Ресторанная неделя – это наша визитная карточка, которая представляет город как внутри страны, так и на международном уровне», – говорит Наурис.
Любители изысканной современной кулинарии обязательно оценят многообразие вкусов, которое открывается в Лиепае – ведь тут представлены рестораны французской, скандинавской, итальянской и азиатской кухни. Город гордится первым в Латвии рестораном, подающим аутентичную неаполитанскую пиццу, рецепт которой был привезен из солнечной южноевропейской страны, а пицца подается в коробках, точно таких же, какие используют в самой Италии. А тем, кто предпочитает плотную и быструю еду, Лиепая также может предложить изобилие выбора: от гамбургеров и суши до шашлыков и чебуреков – блюда, пользующиеся особой популярностью в выходные дни.
Любители латышской традиционной кухни найдут в Лиепае особое место, которое является настоящей жемчужиной среди кулинарного многообразия города. Это «Трактир Хойер», расположенный в Музее интерьера XVII-XIX веков «Гостевой дом мадам Хойер». Здесь, у исторической каминной полки с древней печью, можно погрузиться в атмосферу прошлого и попробовать блюда, которыми наслаждались века назад: суп из раков, кровяная колбаса с окороком, баранья похлёбка, сельдь, запечённая с луком – сытно и вкусно.
Какая же Лиепая на вкус? Надо ехать в гости и узнавать самостоятельно!
Какая же Лиепая на вкус? Надо ехать в гости и узнавать самостоятельно!
ПРОЕКТ CОЗДАН СОВМЕСТНО С:
СОДЕРЖАНИЕ
Лига Шване, Кристине Мелне
РЕДАКТОР
Кристине Мелне
ДИЗАЙН
Ралфс Эглитис
ФОТО
Карлис Волковскис, Юстине Гринберга
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ
Жанете Клавиня
ЭКСПЕРТ ПО МЕДИА-КОММУНИКАЦИЯМ
Лаума Симановича
РАЗРАБОТКА
Эрвинс Малначс