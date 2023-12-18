Так в чем же заключается настоящий вкус Лиепаи? «Лиепая просыпается летом, и тогда здесь чувствуешь себя как в муравейнике, а в межсезонье – зимой – здесь очень ждут гурманов. А в Лиепае есть абсолютно все и на любой вкус в разных ценовых категориях. Нашим ресторанам есть куда расти, это уже происходит и будет происходить дальше. Приходят новые игроки, а другие закрываются. Мы не соревнуемся друг с другом, а дружим – у каждого из нас есть свое направление», – оценивает общее ощущение роста лиепайских ресторанов Наурис Хаука. Он особенно отметил Лиепайскую ресторанную неделю, которая не только позволяет посетителям познакомиться с новыми местами, но и является вызовом и ступенькой для дальнейшего роста самих рестораторов. «Ресторанная неделя – это наша визитная карточка, которая представляет город как внутри страны, так и на международном уровне», – говорит Наурис.