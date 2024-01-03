Советы о том, что важно включать в свое меню фрукты, овощи и ягоды, наверняка слышал каждый, и не напрасно - они составляют основу рациона современного человека. "Maxima Latvija" вместе с диетологом Лизете Пугой рассказывает о трех важных причинах, почему каждый житель Латвии должен регулярно включать в свой повседневный рацион фрукты, овощи и ягоды.

1. Овощи, фрукты и ягоды – щедрый источник питательных веществ

Включение фруктов и овощей в ежедневный рацион - это главный способ получить важные питательные вещества: балластные вещества, минералы и витамины. Хотя люди часто думают, что овощи не могут дать чувство сытости, на самом деле это важные дополнительные добавки, придающие цвет нашим основным блюдам, а также в сочетании с зерновыми продуктами и белками они заботятся о нашей сытости. Чем больше мы жуем, тем больше понимаем и осознаем процесс еды. В долгосрочной перспективе регулярное включение овощей в свой рацион позволит уменьшить размеры порций и сохранить хорошее здоровье.

Овощи составляют основу рациона современного человека, так как содержат ценные биологически активные соединения - витамины, минералы, антиоксиданты, балластные вещества - и имеют низкую энергетическую ценность, что важно как для растущих организмов, так и для взрослых людей.

2. Включайте в рацион разнообразные овощи, фрукты и ягоды

Каждый день нужно съедать не менее 500 г овощей и фруктов, то есть как минимум 3 овоща и 2 фрукта. Они должны быть максимально разнообразны по цвету, вкусу и способу приготовления - свежие, приготовленные на пару, запеченные, красные, фиолетовые, зеленые, белые. Разнообразие - одно из основных правил здорового образа жизни.

Фрукты, овощи и ягоды - это важный источник витаминов. Например, витамин А в моркови, шпинате, помидорах будет способствовать работе иммунной системы, витамины группы В в свекле необходимы для обеспечения работы нервной и пищеварительной систем, а также мозга. Кроме того, в овощах, ягодах и фруктах содержатся минералы, например, магний в малине помогает уменьшить усталость, а йод в грушах, шпинате и луке - обеспечить нормальный энергетический обмен.

3. Суперпродукты прямо на полках магазинов

В последнее время все больше говорят о здоровом питании и поиске разных суперпродуктов, забывая о разнообразии местных продуктов и их добавленной стоимости. Например, капуста и цветная капуста стимулируют пищеварительные процессы, а репа и брюква такие же сытные, как картофель, только с меньшим содержанием крахмала и энергетической ценностью. С другой стороны, в кабачках содержится довольно много калия, который помогает обеспечить нормальное количество жидкости в организме. Эти продукты легко доступны и являются прекрасным дополнением к различным салатам, супам и другим блюдам.

Нередко можно услышать отговорки, что люди избегают употребления фруктов и овощей, потому что не выращивают их сами, но и в магазинах можно купить множество разных полезных продуктов, и следует помнить, что овощи - это не только помидоры и огурцы, но и капуста, морковь, свекла и другая зелень и корнеплоды, доступные круглый год.

Подчеркнем, что картофель не относится к овощам с точки зрения его пищевой ценности, поэтому потребления только его будет недостаточно для обеспечения всех необходимых основных элементов. Чтобы стимулировать потребление фруктов и овощей, рекомендуется размещать их дома на видном месте, чтобы рука тянулась к ним, когда вы проходите мимо, даже не замечая этого.

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