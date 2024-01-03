Хотя данные розничной торговли показывают, что фрукты и овощи - важная часть питания жителей Латвии и одна из самых популярных групп продуктов в корзине повседневных покупок, опросы населения показывают, что на их включение в ежедневный рацион может влиять цена.

До сих пор жители Латвии регулярно покупали свежие фрукты и овощи, свидетельствуют данные продаж "Maxima Latvija". Спрос на овощи и фрукты показывает, что люди с удовольствием выбирают как местную, так и зарубежную продукцию.

Среди любимых овощей покупателей - характерные для Латвии длинные огурцы, капуста, картофель и помидоры. Это незаменимые ингредиенты как закусок, так и основных блюд. Также люди любят дополнять свой рацион фруктами и ягодами, среди которых традиционно популярны яблоки, груши, черника и другие.

Подсчитано, что в день нужно съедать не менее 500 г овощей и фруктов, то есть не менее 3 овощей и 2 фруктов. В повседневном рационе они должны быть максимально разнообразными по цвету, вкусу и способу приготовления. Свежие, приготовленные на пару, запеченные, красные, фиолетовые, зеленые, белые, ведь разнообразие - одно из основных правил здорового образа жизни.

Между тем опросы показывают, что с ростом цен на фрукты и овощи под влиянием новой ставки НДС, которая с 1 января увеличится с нынешних 5% до 12%, часть населения может изменить свои привычки в потреблении фруктов и овощей. Например, в опубликованном в СМИ опросе исследовательской компании "Norstat Latvija" (https://www.delfi.lv/tasty/43751232/jaunumi/56107022/augot-cenam-esam-gatavi-atteikties-no-latvijas-augliem-darzeniem-un-ogam) 77% респондентов заявили, что жители Латвии снизили бы потребление характерных для Латвии фруктов, овощей и ягод, если бы цены на эти товары выросли.

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