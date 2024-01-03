Заботясь о жителях Латвии в экономически сложное время и реагируя на изменения ставки налога на добавленную стоимость (НДС), "Maxima Latvija" заморозила НДС на особо популярные среди покупателей характерные для Латвии овощи и фрукты, взяв часть повышения НДС на себя и сохранив на конкретные продукты прежние регулярные цены. В настоящее время инициатива включает в себя характерные для Латвии овощи и фрукты в таких категориях, как картофель, капуста, яблоки, груши, ягоды, зелень и многие другие продукты, регулярная цена на которые во всех магазинах "Maxima" в Латвии с 1 января 2024 года не изменилась даже после введения новой ставки НДС в размере 12% вместо прежних 5%.

С 1 января в магазинах "Maxima" прежняя регулярная цена сохранена на конкретные наиболее популярные среди покупателей характерные латвийские овощи и фрукты, которые составляют значительную часть ежедневной потребительской корзины - это картофель, красный картофель, капуста, свекла, редька, кабачки, масляная тыква, яблоки, груши, помидоры, огурцы, помидоры сливка мини, китайская капуста, брокколи, лук, чеснок, зеленый лук, руккола, шпинат, а также характерные для Латвии ягоды - малина и черника. Для удобства покупателей продукты, которые входят в инициативу, в магазинах обозначены специальной маркировкой.

"Мы осознаем критически важную роль свежих овощей и фруктов в ежедневном рационе и понимаем, что повышение ставки НДС на овощи и фрукты с 1 января может повлиять на возможность латвийцев покупать их по доступным ценам. Поэтому инициатива "Maxima", которая взяла на себя часть прироста НДС на конкретные продукты, обеспечит для самых популярных среди покупателей характерных для Латвии овощей и фруктов прежние регулярные цены в магазинах "Maxima" по всей Латвии. Кроме того, каждую неделю у нас будут особые предложения и акции, чтобы поддержать людей и дать им возможность продолжать покупать характерные для Латвии фрукты и овощи и в 2024 году", - поясняет Эдвинс Лакстигала, директор по управлению категориями и закупкам "Maxima Latvija".

В настоящее время срок инициативы по сохранению прежней регулярной цены на самые любимые покупателями свежие овощи и фрукты не установлен. В то же время "Maxima" будет постоянно отслеживать спрос и, учитывая интересы покупателей и доступность продуктов на рынке, анализировать и ассортимент продуктов, и срок действия инициативы.

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