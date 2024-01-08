Знаете ли вы, какова питательная роль популярных в Латвии овощей и фруктов и чем они ценны? Специалист по питанию Лизете Пуга приглашает познакомиться и заново открыть для себя картофель, капусту, свеклу и другие овощи и фрукты, столь привычные в нашем повседневном рационе!

С 1 января "Maxima Latvija" "заморозила" НДС на характерные для Латвии и популярные у покупателей овощи и фрукты, на которые в магазинах "Maxima" обеспечивается прежняя регулярная цена. Для удобства покупателей конкретные товары, включенные в эту инициативу, будут отмечены в магазинах специальной маркировкой. В инициативу включены картофель, красный картофель, капуста, свекла, редька, мускатная тыква, яблоки, груши, помидоры, огурцы, сливовидные помидоры, китайская капуста, брокколи, лук, чеснок, зеленый лук, руккола, шпинат, малина и черника. Все это не только вкусные, но и очень полезные продукты в ежедневном рационе!

Картофель

Знаете ли вы, что картофель на самом деле по своей пищевой ценности классифицируется как злак? Это связано с тем, что количество углеводов и энергии в нем во много раз выше, чем в других овощах, и равноценно злакам. Одна большая картофелина содержит примерно 70 ккал, 2 г белка и является относительно популярным источником витамина С для жителей Латвии.

Наиболее ценен картофель, сваренный с кожурой, поскольку он содержит больше балластных веществ, а также отдельных минеральных веществ - калия, кальция, магния. Картофель также очень сытный и прекрасно вписывается в меню тех, кто следит за своим весом. Но, конечно, в сочетании с большим количеством овощей. Это важно и для людей, которые отслеживают изменения уровня сахара. Всегда должна быть дополнительная зелень!

Капуста

Капуста считается одним из суперпродуктов нашего региона, но порой создается впечатление, что об этом овоще мало кто помнит. На самом деле капуста - очень экономичный овощ с большим потенциалом, поскольку ее можно есть свежей, вареной, тушеной или квашеной. В 100 г капусты содержится всего 27 ккал и, как и в огурцах, в ней 90% воды. В ее составе преобладают калий, актуальная для молодых мам фолиевая кислота, витамин К, а также этот продукт является хорошим источником витамина С. 200 г капусты, и суточная доза витамина С обеспечена.

Свекла

Свекла - классика, которая годится и для летней жары, и для холодного времени года. Свекла по составу богата углеводами, об этом свидетельствует и ее сладкий вкус. Однако повода для беспокойства нет, в 100 г свеклы содержится в среднем 9 г углеводов, из которых 6–7 г – это сахара и 2 г - клетчатка, что составляет 6–7% от рекомендуемого количества клетчатки в день. В составе свеклы также можно выделить некоторые минералы, такие как магний, калий, фолиевую кислоту, железо. Однако следует помнить, что только включения свеклы в обычное меню будет недостаточно для повышения уровня железа в организме. Свекла также содержит сильные антиоксиданты, которые придают ей особый цвет. Антиоксиданты помогают организму бороться с последствиями нездорового образа жизни на клеточном уровне.

Шпинат

В одной упаковке шпината содержится всего 15 ккал и 2 г белка. Поэтому шпинат прекрасно вписывается в меню тех, кто ведет здоровый образ жизни, особенно вегетарианцев. Наибольшая его ценность - большое количество железа и кальция. 100 г шпината обеспечивают 10% суточной нормы кальция и 20% рекомендуемого количества железа. Будучи зеленолистным овощем, шпинат также содержат значительное количество калия и витамина К, которые необходимы людям с сердечно-сосудистыми проблемами, а также молодым и активным людям, для которых важно здоровье костей.

Яблоки

Яблоки являются отличным источником балластных веществ, или клетчатки. В одном яблоке среднего размера содержится 4–5 г клетчатки, в том числе растворимой, что способствует снижению уровня холестерина в крови и улучшает микрофлору кишечника. Очень важно помнить, что яблоко лучше есть с кожурой, таким образом вы получите больше ценных питательных веществ. В яблоках есть витамины группы В, витамин С, марганец, калий, а в семечках - йод, который так ценен и которого так не хватает в наших широтах.

Яблоки также способствуют пищеварительным процессам, поэтому всегда следует помнить, что не рекомендуется съедать в течение дня больше двух яблок - слишком много вредно! В течение дня желательно съедать овощи в объеме 3 горстей и 2 порции фруктов и ягод.

Малина

В 100 г малины содержится 50 ккал, 1 г белка и 6-7 г клетчатки. Как и другие фрукты и ягоды, она содержит водорастворимые витамины группы В и С, калий, магний и железо. А также органические кислоты, которые улучшают процессы пищеварения и в сочетании с продуктами, богатыми белком, способствуют усвоению железа. Малина также богата антиоксидантами, такими как антицианины, которые защищают организм от различных заболеваний и положительно влияют на сердечно-сосудистую систему.

То, что замороженные ягоды не содержат ценных питательных веществ, - миф. На самом деле, правильно замороженная и размороженная малина зимой тоже будет богата минералами и витаминами.

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