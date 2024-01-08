Чтобы вдохновить новыми идеями по включению овощей и фруктов в повседневный рацион, "Maxima" делится тремя рецептами вкусных, простых в приготовлении и выгодных блюд.
Грушевый салат с ореховым маслом, рукколой и черникой
Ингредиенты для 4 порций:
Соус:
- 40 г грецких орехов
- 2 чайные ложки зернистой горчицы
- 2 столовые ложки белого винного уксуса
- 240 г орехового масла
- 600 г груш
- 20 г лимонного сока
- 60 г грецких орехов
- 200 г рукколы
- 120 г черники
- 100 г голубого сыра
Приготовление:
- Нарежьте груши ломтиками и сбрызните лимонным соком.
- Все ингредиенты соуса поместите в блендер и измельчите до однородной массы.
- На большую тарелку выложите листья рукколы, ломтики груши, грецкие орехи, чернику и раскрошенный голубой сыр. Добавьте соус.
Пицца со свеклой, голубым сыром и песто из свежих листьев
Ингредиенты:
Тесто:
- 250 г муки
- 2 чайные ложки сухих дрожжей
- 1 чайная ложка соли для теста
- 50 г оливкового масла Extra Virgin
- 150 г свеклы, приготовленной на пару
- 20 г шпината
- 20 г рукколы
- 20 г свекольной ботвы
- 10 г базилика
- 100 г кедровых орешков
- 1 чайная ложка соли
- 100 г оливкового масла Extra Virgin
- 5 г чеснока
- 150 г голубого сыра
Приготовление:
- Смешайте в миске муку, дрожжи, соль, масло и воду.
- Замесите тесто, пока оно не станет податливым, дайте ему подняться в смазанной маслом миске, пока его объем не увеличится вдвое.
- Тем временем измельчите свеклу в кухонном комбайне и положите в миску.
- Бланшируйте шпинат, рукколу и листья свеклы в горячей воде около 30 секунд, затем остудите их на мгновение в ледяной воде, чтобы они не потеряли цвет.
- Поместите все бланшированные листья, базилик, кедровые орешки, чеснок, соль и оливковое масло в кухонный комбайн и измельчите.
- Разогрейте духовку в режиме "пицца" до максимальной температуры, обычно 230ºC.
- Раскатайте основу пиццы и намажьте ее свекольной пастой и песто.
- Сверху выложите голубой сыр.
- Подавайте со свежими листьями, сыром и песто.
Сырники из тыквы и творога
Ингредиенты для 4 порций:
- 500 г тыквы
- 4 яйца WELL DONE
- 200 г сахара
- 1 кг мелкого творога
- 220 г муки
- 1 чайная ложка порошка для выпечки
- 8 столовых ложек масла для жарки
- 1 чайная ложка корицы WELL DONE
- 1 чайная ложка кардамона
Приготовление:
- В большой миске взбейте яйца с сахаром, добавьте муку и порошок, затем перемешайте. Если масса кажется слишком жидкой, можно добавить еще муки. Добавьте в массу творог, тертую тыкву, корицу и кардамон, все перемешайте.
- Когда масса будет готова, разделите ее на 16-20 небольших сырников, обваляйте их в муке.
- Нагрейте большую сковороду, налейте на нее масло. Выложите сырники на сковороду и обжарьте их с обеих сторон, пока они не станут золотисто-коричневыми.
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