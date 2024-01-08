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Включение овощей и фруктов в ежедневный рацион не только важно для здоровья, но и полезно. Чтобы это было легко и выгодно, "Maxima Latvija" в ответ на изменения НДС "заморозила" НДС на любимые покупателями латвийские овощи и фрукты, на которые во всех магазинах "Maxima" в Латвии цены оставлены без изменений и с 1 января 2024 года после введения новой ставки НДС.

Чтобы вдохновить новыми идеями по включению овощей и фруктов в повседневный рацион, "Maxima" делится тремя рецептами вкусных, простых в приготовлении и выгодных блюд.

Грушевый салат с ореховым маслом, рукколой и черникой

Ингредиенты для 4 порций:

Соус:

  • 40 г грецких орехов
  • 2 чайные ложки зернистой горчицы
  • 2 столовые ложки белого винного уксуса
  • 240 г орехового масла
  • 600 г груш
  • 20 г лимонного сока
  • 60 г грецких орехов
  • 200 г рукколы
  • 120 г черники
  • 100 г голубого сыра

Приготовление:

  1. Нарежьте груши ломтиками и сбрызните лимонным соком.
  2. Все ингредиенты соуса поместите в блендер и измельчите до однородной массы.
  3. На большую тарелку выложите листья рукколы, ломтики груши, грецкие орехи, чернику и раскрошенный голубой сыр. Добавьте соус.


Пицца со свеклой, голубым сыром и песто из свежих листьев

Ингредиенты:

Тесто:

  • 250 г муки
  • 2 чайные ложки сухих дрожжей
  • 1 чайная ложка соли для теста
  • 50 г оливкового масла Extra Virgin
  • 150 г свеклы, приготовленной на пару
  • 20 г шпината
  • 20 г рукколы
  • 20 г свекольной ботвы
  • 10 г базилика
  • 100 г кедровых орешков
  • 1 чайная ложка соли
  • 100 г оливкового масла Extra Virgin
  • 5 г чеснока
  • 150 г голубого сыра

Приготовление:

  1. Смешайте в миске муку, дрожжи, соль, масло и воду.
  2. Замесите тесто, пока оно не станет податливым, дайте ему подняться в смазанной маслом миске, пока его объем не увеличится вдвое.
  3. Тем временем измельчите свеклу в кухонном комбайне и положите в миску.
  4. Бланшируйте шпинат, рукколу и листья свеклы в горячей воде около 30 секунд, затем остудите их на мгновение в ледяной воде, чтобы они не потеряли цвет.
  5. Поместите все бланшированные листья, базилик, кедровые орешки, чеснок, соль и оливковое масло в кухонный комбайн и измельчите.
  6. Разогрейте духовку в режиме "пицца" до максимальной температуры, обычно 230ºC.
  7. Раскатайте основу пиццы и намажьте ее свекольной пастой и песто.
  8. Сверху выложите голубой сыр.
  9. Подавайте со свежими листьями, сыром и песто.


Сырники из тыквы и творога

Ингредиенты для 4 порций:

  • 500 г тыквы
  • 4 яйца WELL DONE
  • 200 г сахара
  • 1 кг мелкого творога
  • 220 г муки
  • 1 чайная ложка порошка для выпечки
  • 8 столовых ложек масла для жарки
  • 1 чайная ложка корицы WELL DONE
  • 1 чайная ложка кардамона

Приготовление:

  1. В большой миске взбейте яйца с сахаром, добавьте муку и порошок, затем перемешайте. Если масса кажется слишком жидкой, можно добавить еще муки. Добавьте в массу творог, тертую тыкву, корицу и кардамон, все перемешайте.
  2. Когда масса будет готова, разделите ее на 16-20 небольших сырников, обваляйте их в муке.
  3. Нагрейте большую сковороду, налейте на нее масло. Выложите сырники на сковороду и обжарьте их с обеих сторон, пока они не станут золотисто-коричневыми.
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