Включение овощей и фруктов в ежедневный рацион не только важно для здоровья, но и полезно. Чтобы это было легко и выгодно, "Maxima Latvija" в ответ на изменения НДС "заморозила" НДС на любимые покупателями латвийские овощи и фрукты, на которые во всех магазинах "Maxima" в Латвии цены оставлены без изменений и с 1 января 2024 года после введения новой ставки НДС.

Чтобы вдохновить новыми идеями по включению овощей и фруктов в повседневный рацион, "Maxima" делится тремя рецептами вкусных, простых в приготовлении и выгодных блюд.

Грушевый салат с ореховым маслом, рукколой и черникой

Ингредиенты для 4 порций:

Соус:

40 г грецких орехов

2 чайные ложки зернистой горчицы

2 столовые ложки белого винного уксуса

240 г орехового масла

600 г груш

20 г лимонного сока

60 г грецких орехов

200 г рукколы

120 г черники

100 г голубого сыра

Приготовление:

Нарежьте груши ломтиками и сбрызните лимонным соком. Все ингредиенты соуса поместите в блендер и измельчите до однородной массы. На большую тарелку выложите листья рукколы, ломтики груши, грецкие орехи, чернику и раскрошенный голубой сыр. Добавьте соус.



Пицца со свеклой, голубым сыром и песто из свежих листьев

Ингредиенты:

Тесто:

250 г муки

2 чайные ложки сухих дрожжей

1 чайная ложка соли для теста

50 г оливкового масла Extra Virgin

150 г свеклы, приготовленной на пару

20 г шпината

20 г рукколы

20 г свекольной ботвы

10 г базилика

100 г кедровых орешков

1 чайная ложка соли

100 г оливкового масла Extra Virgin

5 г чеснока

150 г голубого сыра

Приготовление:

Смешайте в миске муку, дрожжи, соль, масло и воду. Замесите тесто, пока оно не станет податливым, дайте ему подняться в смазанной маслом миске, пока его объем не увеличится вдвое. Тем временем измельчите свеклу в кухонном комбайне и положите в миску. Бланшируйте шпинат, рукколу и листья свеклы в горячей воде около 30 секунд, затем остудите их на мгновение в ледяной воде, чтобы они не потеряли цвет. Поместите все бланшированные листья, базилик, кедровые орешки, чеснок, соль и оливковое масло в кухонный комбайн и измельчите. Разогрейте духовку в режиме "пицца" до максимальной температуры, обычно 230ºC. Раскатайте основу пиццы и намажьте ее свекольной пастой и песто. Сверху выложите голубой сыр. Подавайте со свежими листьями, сыром и песто.



Сырники из тыквы и творога

Ингредиенты для 4 порций:

500 г тыквы

4 яйца WELL DONE

200 г сахара

1 кг мелкого творога

220 г муки

1 чайная ложка порошка для выпечки

8 столовых ложек масла для жарки

1 чайная ложка корицы WELL DONE

1 чайная ложка кардамона

Приготовление:

В большой миске взбейте яйца с сахаром, добавьте муку и порошок, затем перемешайте. Если масса кажется слишком жидкой, можно добавить еще муки. Добавьте в массу творог, тертую тыкву, корицу и кардамон, все перемешайте. Когда масса будет готова, разделите ее на 16-20 небольших сырников, обваляйте их в муке. Нагрейте большую сковороду, налейте на нее масло. Выложите сырники на сковороду и обжарьте их с обеих сторон, пока они не станут золотисто-коричневыми.

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