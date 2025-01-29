Gatves lofti
С панорамным видом на пульсирующую Ригу – современные лофты на Тейке
Подготовлено DBS в сотрудничестве с Gatves Lofti
Фото: Пресс-материалы
Ваша личная тихая гавань в оживленной Риге, где все необходимое находится на расстоянии вытянутой руки, – мечта, которую можно воплотить, если выбрать правильное жилье. Район VEF на Тейке продолжает развиваться, а теперь его украшением стал проект Gatves Lofti, предлагающий светлые и просторные квартиры с высокими потолками, которые дают возможность проявить творческий подход к планировке и интерьеру.
Что такое лофты? Традиционно "лофт" – это верхний этаж фабричного здания. Сегодня под этим термином понимают жилье, адаптированное под проживание в перестроенных промышленных или заводских помещениях. Часто в дизайне подчеркивают исторические индустриальные элементы, такие как открытая кирпичная кладка или металлические ниши. Лофты отличаются просторностью, отсутствием лишних перегородок, высокими потолками и большими окнами, которые наполняют помещение светом и создают ощущение свободы.
От здания вагонного завода до жилого дома: краткая история
Здание на Бривибас гатве, 201 за годы своей истории видело множество обитателей. Построенное в 1973 году для Рижского вагоностроительного завода, оно использовалось как общественное здание. До войны завод был одним из крупнейших машиностроительных предприятий Латвии, производившим трамваи и железнодорожные вагоны. Интересно, что в 1936 году на территории завода в сотрудничестве с производителем автомобилей Ford выпускались автомобили Ford-Vairogs для местного и зарубежного рынков.
Позже, в независимой Латвии, в перестроенном здании располагался популярный магазин товаров высокой моды, где даже проводились модные показы. Последним его обитателем стал магазин мебели. Но столь масштабная реконструкция, как в последние несколько лет, для здания была первой. Теперь Бривибас гатве украшает современный многоквартирный дом, полностью отвечающий нуждам рижан.
Позже, в независимой Латвии, в перестроенном здании располагался популярный магазин товаров высокой моды, где даже проводились модные показы. Последним его обитателем стал магазин мебели. Но столь масштабная реконструкция, как в последние несколько лет, для здания была первой. Теперь Бривибас гатве украшает современный многоквартирный дом, полностью отвечающий нуждам рижан.
Индивидуальная планировка и дизайн
Разработчики проекта специализируются на реконструкции исторических зданий и вложили в этот масштабный проект 12 миллионов евро, выбрав экологичные и энергоэффективные решения. В рамках проекта Gatves Lofti создано 120 квартир, расположенных на пяти этажах. Площадь квартир варьируется от 26 до 98 м² – от компактных студий до просторных четырехкомнатных квартир. Здесь найдется место как для "одиноких волков", так и для семей с детьми, которые ценят возможность выделить каждому свою комнату, оставаясь при этом в центре городской жизни.
Фасад здания полностью реконструирован, на нем появились большие окна, которых раньше не было. Для окон использовано селективное стекло, которое обеспечивает теплоизоляцию и звукоизоляцию. Также добавлены балконы, а некоторые квартиры оборудованы террасами. Фасад облицован качественной плиткой, которая долго сохраняет свежий вид. Gatves Lofti получили оценку класса A+ по энергоэффективности – здание хорошо утеплено, что значительно сокращает потребление тепла. Это снижает ежемесячные коммунальные расходы жильцов.
Фасад здания полностью реконструирован, на нем появились большие окна, которых раньше не было. Для окон использовано селективное стекло, которое обеспечивает теплоизоляцию и звукоизоляцию. Также добавлены балконы, а некоторые квартиры оборудованы террасами. Фасад облицован качественной плиткой, которая долго сохраняет свежий вид. Gatves Lofti получили оценку класса A+ по энергоэффективности – здание хорошо утеплено, что значительно сокращает потребление тепла. Это снижает ежемесячные коммунальные расходы жильцов.
Главное преимущество для покупателей – возможность самим создавать планировку и дизайн: квартиры продаются без внутренней отделки и перегородок, позволяя самостоятельно определить размеры и расположение комнат. Для тех, кто хочет довериться профессионалам, Gatves Lofti подготовили варианты планировок. По запросу квартиру можно оборудовать кондиционером.
На первом и четвертом этажах высота потолков составляет 3 метра, что позволяет насладиться пространством и видом из окон высотой 2,5–2,8 м. На втором, третьем и пятом этажах потолки достигают 4 метров, что дает возможность создать современные двухуровневые лофты и получить больше площади, например, для спальни или рабочего кабинета, за фиксированную цену квартиры.
На первом и четвертом этажах высота потолков составляет 3 метра, что позволяет насладиться пространством и видом из окон высотой 2,5–2,8 м. На втором, третьем и пятом этажах потолки достигают 4 метров, что дает возможность создать современные двухуровневые лофты и получить больше площади, например, для спальни или рабочего кабинета, за фиксированную цену квартиры.
Рядом с домом проложены прогулочные дорожки, территория освещена и озеленена. За пределами шума Бривибас гатве жителей ждет огороженный парк с сохраненными историческими деревьями. В парке можно прогуляться, отдохнуть на скамейке, а для семей с детьми оборудована игровая площадка. Преимуществом Gatves Lofti является и расположение: так как здание выше окружающих построек, то жителям верхних этажей открывается захватывающая дух панорама Риги.
Дополнительные преимущества
- 4 лифта для удобства жителей
- Закрытая территория с видеонаблюдением
- 100 парковочных мест во дворе с возможностью зарядки электромобилей (парковочное место можно приобрести отдельно)
- 78 кладовых на каждом этаже и в подвале (2–13 м²)
- 17 дополнительных "больших" складских помещений (14–111 м²) с подключенными коммуникациями – для хранения или организации мастерских
- Прочные конструкции здания с перекрытиями толщиной 2,3 м между подвалом и первым этажом
- Стоимость квартир от 59 900 до 202 500 евро
Лофт как выгодная инвестиция
Этот район для своих офисов выбирают крупные местные и международные компании, что позволяет приобрести жилье рядом с работой. Это также создает отличные условия для тех, кто планирует выйти на рынок аренды жилья. По словам представителей Gatves Lofti, предполагаемая доходность от сдачи квартир в аренду составляет около 8% годовых.
Например, квартира с возможностью создания антресольного этажа стоит 74,5 тысячи евро. Полная отделка обойдется примерно в 30 тысяч евро. После этого квартиру можно сдавать за 700 евро в месяц, что соответствует вышеуказанной доходности. При покупке квартиры в кредит банк может профинансировать до 95% стоимости, а первый взнос составит всего 5%.
Например, квартира с возможностью создания антресольного этажа стоит 74,5 тысячи евро. Полная отделка обойдется примерно в 30 тысяч евро. После этого квартиру можно сдавать за 700 евро в месяц, что соответствует вышеуказанной доходности. При покупке квартиры в кредит банк может профинансировать до 95% стоимости, а первый взнос составит всего 5%.
Лучшее, что может дать район
Здание Gatves Lofti расположено в оживленном районе, предлагающем лучшее, что может дать столица. Бривибас гатве обладает развитой инфраструктурой – рядом доступны все виды общественного транспорта, чтобы добраться в любую часть Риги. Вблизи находятся ВЭФ Культурный дворец и VEF Kvartāls, радующие концертами и мероприятиями.
Семьи с детьми оценят близость расположения школ и разнообразных кружков. В VEF Kvartāls можно найти спортзал, скейтпарк и другие места для физической активности. Все необходимые товары можно купить в расположенных неподалеку торговых центрах, экономя время в пути.
Семьи с детьми оценят близость расположения школ и разнообразных кружков. В VEF Kvartāls можно найти спортзал, скейтпарк и другие места для физической активности. Все необходимые товары можно купить в расположенных неподалеку торговых центрах, экономя время в пути.
Квартира в Gatves Lofti – это возможность жить в уникальном месте, где историческая Тейка приобрела современное дыхание!
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