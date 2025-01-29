С панорамным видом на пульсирующую Ригу – современные лофты на Тейке

Разработчики проекта специализируются на реконструкции исторических зданий и вложили в этот масштабный проект 12 миллионов евро, выбрав экологичные и энергоэффективные решения. В рамках проекта Gatves Lofti создано 120 квартир, расположенных на пяти этажах. Площадь квартир варьируется от 26 до 98 м² – от компактных студий до просторных четырехкомнатных квартир. Здесь найдется место как для "одиноких волков", так и для семей с детьми, которые ценят возможность выделить каждому свою комнату, оставаясь при этом в центре городской жизни.



Фасад здания полностью реконструирован, на нем появились большие окна, которых раньше не было. Для окон использовано селективное стекло, которое обеспечивает теплоизоляцию и звукоизоляцию. Также добавлены балконы, а некоторые квартиры оборудованы террасами. Фасад облицован качественной плиткой, которая долго сохраняет свежий вид. Gatves Lofti получили оценку класса A+ по энергоэффективности – здание хорошо утеплено, что значительно сокращает потребление тепла. Это снижает ежемесячные коммунальные расходы жильцов.