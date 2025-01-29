Gatves lofti
С панорамным видом на пульсирующую Ригу – современные лофты на Тейке

Подготовлено DBS в сотрудничестве с Gatves Lofti

Фото: Пресс-материалы

Ваша личная тихая гавань в оживленной Риге, где все необходимое находится на расстоянии вытянутой руки, – мечта, которую можно воплотить, если выбрать правильное жилье. Район VEF на Тейке продолжает развиваться, а теперь его украшением стал проект Gatves Lofti, предлагающий светлые и просторные квартиры с высокими потолками, которые дают возможность проявить творческий подход к планировке и интерьеру.
Что такое лофты? Традиционно "лофт" – это верхний этаж фабричного здания. Сегодня под этим термином понимают жилье, адаптированное под проживание в перестроенных промышленных или заводских помещениях. Часто в дизайне подчеркивают исторические индустриальные элементы, такие как открытая кирпичная кладка или металлические ниши. Лофты отличаются просторностью, отсутствием лишних перегородок, высокими потолками и большими окнами, которые наполняют помещение светом и создают ощущение свободы.
От здания вагонного завода до жилого дома: краткая история
Здание на Бривибас гатве, 201 за годы своей истории видело множество обитателей. Построенное в 1973 году для Рижского вагоностроительного завода, оно использовалось как общественное здание. До войны завод был одним из крупнейших машиностроительных предприятий Латвии, производившим трамваи и железнодорожные вагоны. Интересно, что в 1936 году на территории завода в сотрудничестве с производителем автомобилей Ford выпускались автомобили Ford-Vairogs для местного и зарубежного рынков.

Позже, в независимой Латвии, в перестроенном здании располагался популярный магазин товаров высокой моды, где даже проводились модные показы. Последним его обитателем стал магазин мебели. Но столь масштабная реконструкция, как в последние несколько лет, для здания была первой. Теперь Бривибас гатве украшает современный многоквартирный дом, полностью отвечающий нуждам рижан.
Индивидуальная планировка и дизайн
Разработчики проекта специализируются на реконструкции исторических зданий и вложили в этот масштабный проект 12 миллионов евро, выбрав экологичные и энергоэффективные решения. В рамках проекта Gatves Lofti создано 120 квартир, расположенных на пяти этажах. Площадь квартир варьируется от 26 до 98 м² – от компактных студий до просторных четырехкомнатных квартир. Здесь найдется место как для "одиноких волков", так и для семей с детьми, которые ценят возможность выделить каждому свою комнату, оставаясь при этом в центре городской жизни.

Фасад здания полностью реконструирован, на нем появились большие окна, которых раньше не было. Для окон использовано селективное стекло, которое обеспечивает теплоизоляцию и звукоизоляцию. Также добавлены балконы, а некоторые квартиры оборудованы террасами. Фасад облицован качественной плиткой, которая долго сохраняет свежий вид. Gatves Lofti получили оценку класса A+ по энергоэффективности – здание хорошо утеплено, что значительно сокращает потребление тепла. Это снижает ежемесячные коммунальные расходы жильцов.
Главное преимущество для покупателей – возможность самим создавать планировку и дизайн: квартиры продаются без внутренней отделки и перегородок, позволяя самостоятельно определить размеры и расположение комнат. Для тех, кто хочет довериться профессионалам, Gatves Lofti подготовили варианты планировок. По запросу квартиру можно оборудовать кондиционером.

На первом и четвертом этажах высота потолков составляет 3 метра, что позволяет насладиться пространством и видом из окон высотой 2,5–2,8 м. На втором, третьем и пятом этажах потолки достигают 4 метров, что дает возможность создать современные двухуровневые лофты и получить больше площади, например, для спальни или рабочего кабинета, за фиксированную цену квартиры.
Рядом с домом проложены прогулочные дорожки, территория освещена и озеленена. За пределами шума Бривибас гатве жителей ждет огороженный парк с сохраненными историческими деревьями. В парке можно прогуляться, отдохнуть на скамейке, а для семей с детьми оборудована игровая площадка. Преимуществом Gatves Lofti является и расположение: так как здание выше окружающих построек, то жителям верхних этажей открывается захватывающая дух панорама Риги.
Дополнительные преимущества
  • 4 лифта для удобства жителей
  • Закрытая территория с видеонаблюдением
  • 100 парковочных мест во дворе с возможностью зарядки электромобилей (парковочное место можно приобрести отдельно)
  • 78 кладовых на каждом этаже и в подвале (2–13 м²)
  • 17 дополнительных "больших" складских помещений (14–111 м²) с подключенными коммуникациями – для хранения или организации мастерских
  • Прочные конструкции здания с перекрытиями толщиной 2,3 м между подвалом и первым этажом
  • Стоимость квартир от 59 900 до 202 500 евро
Лофт как выгодная инвестиция
Этот район для своих офисов выбирают крупные местные и международные компании, что позволяет приобрести жилье рядом с работой. Это также создает отличные условия для тех, кто планирует выйти на рынок аренды жилья. По словам представителей Gatves Lofti, предполагаемая доходность от сдачи квартир в аренду составляет около 8% годовых.

Например, квартира с возможностью создания антресольного этажа стоит 74,5 тысячи евро. Полная отделка обойдется примерно в 30 тысяч евро. После этого квартиру можно сдавать за 700 евро в месяц, что соответствует вышеуказанной доходности. При покупке квартиры в кредит банк может профинансировать до 95% стоимости, а первый взнос составит всего 5%.
Лучшее, что может дать район
Здание Gatves Lofti расположено в оживленном районе, предлагающем лучшее, что может дать столица. Бривибас гатве обладает развитой инфраструктурой – рядом доступны все виды общественного транспорта, чтобы добраться в любую часть Риги. Вблизи находятся ВЭФ Культурный дворец и VEF Kvartāls, радующие концертами и мероприятиями.

Семьи с детьми оценят близость расположения школ и разнообразных кружков. В VEF Kvartāls можно найти спортзал, скейтпарк и другие места для физической активности. Все необходимые товары можно купить в расположенных неподалеку торговых центрах, экономя время в пути.
Квартира в Gatves Lofti – это возможность жить в уникальном месте, где историческая Тейка приобрела современное дыхание!
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