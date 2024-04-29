Не только для гладкой кожи, но и для здоровья суставов
НОВЕЙШИЙ КОЛЛАГЕН
У большинства людей коллаген, скорее всего, ассоциируется с антивозрастными кремами – его положительное воздействие на сохранение молодой, эластичной и здоровой кожи широко рекламируется. Однако его значение в организме человека гораздо более многостороннее. Что важно знать о коллагене, какие бывают типы коллагена и какие функции он выполняет в организме – расскажем в этой статье.
Мнение о том, что основная функция коллагена – сохранение упругости кожи, является мифом.
Коллаген жизненно важен для функционирования суставов и связок, а также поддержания костной плотности, хрящей и мышечной массы. Коллаген в организме можно сравнить с клеем – он не только укрепляет организм, но и помогает нам двигаться, объединяя различные ткани организма и обеспечивая их эластичность.
С момента открытия коллагена II типа в 1969 году было обнаружено 28 типов коллагена. Все они обозначаются римскими цифрами и только некоторые из них непосредственно связаны с кожей.
С момента открытия коллагена II типа в 1969 году было обнаружено 28 типов коллагена. Все они обозначаются римскими цифрами и только некоторые из них непосредственно связаны с кожей.
Что такое коллаген?
Коллаген в нашем организме вырабатывают различные клетки, но чаще всего – соединительной ткани.
Коллаген – это протеин или белковое вещество, которое присутствует в нашем организме и придает структуру всем тканям, находящимся в костях, связках, хрящах, мышцах и т. д. Он составляет примерно треть всех белков в организме. Организм сам активно производит коллаген примерно до 20-25 лет, но затем этот процесс замедляется.
"Коллаген похож на волокна – он как будто нити, которые соединяются с другими структурами и образуют связующую ткань. Наш организм сам производит коллаген, но по мере старения коллаген в организме постепенно уменьшается, поэтому считается, что уже с 25 лет его нужно принимать дополнительно", – говорит травматолог-ортопед Андрей Передистый.
В нашем организме в основном присутствуют коллаген I, II, III и IV типа. Каждый из типов коллагена имеет свою уникальную структуру и функции. В большинстве случаев молекулы этих типов объединены, образуя длинные, тонкие фибриллы, которые служат опорными структурами для клеток.
"Коллаген похож на волокна – он как будто нити, которые соединяются с другими структурами и образуют связующую ткань. Наш организм сам производит коллаген, но по мере старения коллаген в организме постепенно уменьшается, поэтому считается, что уже с 25 лет его нужно принимать дополнительно", – говорит травматолог-ортопед Андрей Передистый.
В нашем организме в основном присутствуют коллаген I, II, III и IV типа. Каждый из типов коллагена имеет свою уникальную структуру и функции. В большинстве случаев молекулы этих типов объединены, образуя длинные, тонкие фибриллы, которые служат опорными структурами для клеток.
Каковы функции коллагена?
Коллаген является основным строительным материалом для кожи, мышц, костей, сухожилий, связок и других соединительных тканей организма. Он также присутствует во внутренних органах, сосудах и слизистых оболочках кишечника.
Примерно 90% всего коллагена в нашем организме составляет I тип – он находится в коже, костях, связках и суставах. Его основные функции – обеспечить упругость, твердость кожи и замедлить преждевременное старение. Коллаген II типа в основном присутствует в хрящах и служит поддержкой суставов, хрящей и связок. Коллаген III типа есть в мышцах и практически во всех органах кровообращения.
По мере старения у человека уменьшается способность организма самостоятельно производить коллаген, в том числе и у женщин после менопаузы. Отрицательное воздействие оказывают также нездоровый образ жизни, малоподвижный образ жизни и курение.
Дефицит коллагена в организме больше всего ощущают кожа и суставы – если уровень снижен, связки и сухожилия могут стать жесткими, могут возникнуть боли в суставах и мышцах, кожа утрачивает упругость, появляются проблемы с костями и ухудшается здоровье зубов.
По мере старения у человека уменьшается способность организма самостоятельно производить коллаген, в том числе и у женщин после менопаузы. Отрицательное воздействие оказывают также нездоровый образ жизни, малоподвижный образ жизни и курение.
Дефицит коллагена в организме больше всего ощущают кожа и суставы – если уровень снижен, связки и сухожилия могут стать жесткими, могут возникнуть боли в суставах и мышцах, кожа утрачивает упругость, появляются проблемы с костями и ухудшается здоровье зубов.
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Люди до сих пор не нашли способа борьбы с естественным процессом старения в организме. Создаются различные антивозрастные клиники, но изменить физиологию довольно сложно. Во многом все зависит от генетики человека – не зря один стареет быстрее, а другой медленнее.
Где найти коллаген?
Количество коллагена можно увеличить, принимая его дополнительно, однако в зависимости от цели – для поддержания упругости кожи или для здоровья суставов – состав коллагена будет разным.
Чтобы обеспечить организм необходимым коллагеном, важно придерживаться полноценной и сбалансированной диеты. Это основное условие для того, чтобы организм мог производить его самостоятельно. Для помощи организму в синтезе коллагена необходимо употреблять натуральную пищу, богатую витамином C, медью, а также глицином, пролином и другими аминокислотами.
Пролин содержится, например, в яичном белке, капусте, молочных продуктах (сыре), сое и ростках пшеницы. А глицин – в коже свиней и кур, а также в молочных продуктах. Производству коллагена также способствуют жирные кислоты Омега-3, 6 и 9, которые содержатся, например, в рыбе, орехах, льняных семечках, оливковом масле и авокадо. В производстве коллагена также важны антоцианидины, которые содержатся в чернике, черной смородине, вишне и клюкве. Еще один важный элемент – витамин А, который содержится в продуктах животного происхождения и продуктах, содержащих бета-каротин.
Пролин содержится, например, в яичном белке, капусте, молочных продуктах (сыре), сое и ростках пшеницы. А глицин – в коже свиней и кур, а также в молочных продуктах. Производству коллагена также способствуют жирные кислоты Омега-3, 6 и 9, которые содержатся, например, в рыбе, орехах, льняных семечках, оливковом масле и авокадо. В производстве коллагена также важны антоцианидины, которые содержатся в чернике, черной смородине, вишне и клюкве. Еще один важный элемент – витамин А, который содержится в продуктах животного происхождения и продуктах, содержащих бета-каротин.
Факторы, влияющие на здоровье суставов
Нативный коллаген II типа – основа суставов и хрящей
Коллаген II типа является одной из основных соединительных тканей организма, обеспечивающих упругость и поддержку суставов. На снижение "суставного коллагена" в организме указывают несколько признаков:
- снижение подвижности из-за повреждения или скованности суставов;
- боли в суставах или остеоартроз из-за изношенного хряща;
- более жесткие, менее упругие сухожилия и связки;
- снижение мышечной массы, ослабление и боли в мышцах и т. д.
Неденатурированный коллаген II типа
Травматолог-ортопед Передистый подчеркивает, что для поддержания здоровья суставов необходимо регулярно заниматься физическими упражнениями. "Суставной коллаген" также можно принимать в виде добавки, но есть несколько существенных моментов, на которые следует обратить внимание. Коллаген II типа доступен в двух видов: гидролизованный (старшего поколения) и неденатурированный (младшего поколения).
Различные способы получения также определяют различия в механизме действия гидролизованного и неденатурированного коллагена.
- Гидролизованный коллагенный продукт производится путем гидролиза коллагена до пептидов, что позволяет организму легче усваивать и использовать его. Хотя гидролизованный коллаген легко усваивается в организме, его химическая структура разрушена и уже не соответствует естественной структуре коллагена в организме.
- Неденатурированный коллаген II типа минимально обрабатывается при низкой температуре, чтобы сохранить его пептиды в основном нетронутыми. Естественный коллаген имеет структуру тройной спирали, и чтобы сохранить его нетронутым, неденатурированный (нерастворимый в воде) или растворимый естественный коллаген II типа можно получить только из хрящей (в основном используется костное суставное хрящевое сырье), используя процессы низкой температуры.
Различные способы получения также определяют различия в механизме действия гидролизованного и неденатурированного коллагена.
- Гидролизованный коллаген в основном используется для пополнения запасов коллагена в организме, он может улучшить здоровье и внешний вид кожи.
- Основным преимуществом неденатурированного коллагена является снижение воспаления и боли в суставах – особенно в контексте остеоартрита и ревматоидного артрита. Также этот коллаген влияет на иммунную систему. Он поддерживает и способствует образованию хряща. Естественный коллаген не расщепляется в желудочно-кишечном тракте, способен сохранять тройную спиральную структуру и последовательно улучшать здоровье суставов, используя специфический иммунный механизм – пероральную толерантность. Это активное состояние, при котором принимаемые белки пищи не вызывают иммунологическую реакцию.
- Рекомендуемая суточная доза гидролизованного коллагена составляет от 6 до 10 г, в то время как доза нативного коллагена составляет 40 мг.
Вывод – хотя коллаген приобрел свою популярность благодаря способности улучшать кожу, волосы и ногти, коллаген нового поколения помогает не только внешней, видимой красоте, но также подвижности, хорошему функционированию организма, общему здоровью и качеству жизни.
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