НОВЕЙШИЙ КОЛЛАГЕН

Коллаген – это протеин или белковое вещество, которое присутствует в нашем организме и придает структуру всем тканям, находящимся в костях, связках, хрящах, мышцах и т. д. Он составляет примерно треть всех белков в организме. Организм сам активно производит коллаген примерно до 20-25 лет, но затем этот процесс замедляется.



"Коллаген похож на волокна – он как будто нити, которые соединяются с другими структурами и образуют связующую ткань. Наш организм сам производит коллаген, но по мере старения коллаген в организме постепенно уменьшается, поэтому считается, что уже с 25 лет его нужно принимать дополнительно", – говорит травматолог-ортопед Андрей Передистый.



В нашем организме в основном присутствуют коллаген I, II, III и IV типа. Каждый из типов коллагена имеет свою уникальную структуру и функции. В большинстве случаев молекулы этих типов объединены, образуя длинные, тонкие фибриллы, которые служат опорными структурами для клеток.