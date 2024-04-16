Какая зарплата у депутата Европарламента? А сколько денег он получает в виде компенсаций - суточных и транспортных расходов, сколько выделяет Брюссель на содержание депутатского аппарата? Что такое "золотой парашют" европарламентария? И какие типажи политиков имеют шанс получить эту путевку в благополучную европейскую жизнь?

Об этом в новом выпуске подкаста Delfi "Шоу Шумана"1 рассуждают журналистки Данута Дембовская и Александра Полещук. Краткое содержание:

Не слишком ли оторвались европарламентарии от народа и родной земли? Скрупулезно подсчитываем доходы европарламентария: зарплата, компенсации, средства на содержание помощников и советников. Пособие, которое выплачивается после утраты мандата.

Путевка в Брюссель: это резкий рывок для для карьеры, почетная "пенсия" или "высылка" неудобного политика из страны? Харизматики-популисты, интеллектуалы из академических кругов, пламенные оппозиционеры или опытные политики: кого чаще всего избирают в Европарламент?

Русский язык не является официальным языком в ЕС, но в Европарламенте его вполне можно услышать. Среди депутатов есть те, для кого родной или как минимум один из родных языков - русский. Как они себя позиционируют?

"Шоу Шумана"* — подкаст портала Delfi о Евросоюзе вообще и выборах в Европарламент в частности. Журналисты Данута Дембовская и Александра Полещук человеческим языком рассказывают о том, как все устроено в Брюсселе и Страсбурге.

1 Робер Шуман — французский и европейский политик, один из основателей Европейского союза, Совета Европы и НАТО. Иногда его называют "отцом ЕС". В честь Шумана названа станция метро в Брюсселе — через нее проходят все, кто приезжает в Европарламент.

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