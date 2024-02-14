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Как принимаются решения в Европарламенте? И вообще кто важнее — Европарламент, Евросовет, Совет ЕС или Еврокомиссия? На что могут повлиять наши евродепутаты — всего-то 8 сейчас и 9 в будущем созыве? Как создаются политические коалиции в Европарламенте — по идеологии и по странам, которые имеют общие интересы? Как идеология уживается с географией? И что будет, если согласно прогнозам, следующий Европарламент "поправеет"? Об этом — в подкасте Delfi "Шоу Шумана" рассуждают журналистки Данута Дембовская и Александра Полещук.

В этом выпуске:

  • Пытаемся разобраться, чем отличаются друг от друга Совет Европы, Евросовет и Совет ЕС? (спойлер — Совет Европы тут вообще ни при чем). Кто на самом деле принимает решения в ЕС? Как работает эта чрезвычайно сложная громоздкая система принятия решений?
  • Все евродепутаты представляют в Брюсселе свои государства, но одновременно работают в идеологических парламентских группах — консервативной, либеральной, социал-демократической и так далее. Но ведь представления о либерализме в Германии, Венгрии и, например, Латвии — сильно отличаются. Как это сказывается на деятельности депутатов и на решения Европарламента? Что побеждает — родина или идеология?
  • По всем прогнозам, по итогам июньских выборов, Европарламент "поправеет". Сторонники протекционизма и изоляционизма по-прежнему хотят получать средства из еврофондов, но не хотят часто подчиняться общим правилам ЕС. Какие формы примет конфликт сторонников и противников федерализации ЕС?

"Шоу Шумана"* — подкаст портала Delfi о Евросоюзе вообще и выборах в Европарламент в частности. Журналисты Данута Дембовская и Александра Полещук человеческим языком рассказывают о том, как все устроено в Брюсселе и Страсбурге.

* Робер Шуман — французский и европейский политик, один из основателей Европейского союза, Совета Европы и НАТО. Иногда его называют "отцом ЕС". В честь Шумана названа станция метро в Брюсселе — через нее проходят все, кто приезжает в Европарламент.


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