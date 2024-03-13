История успеха на протяжении 30 лет. Один из значимых поставщиков услуг грузоперевозок в Европе SIA "Kreiss" в этом году отмечает 30-летний юбилей. В 2022 году оборот компании составил 211,06 миллионов евро, а прибыль после уплаты налогов - 25,56 миллионов евро. Но в 1994 году основатель "Kreiss" Андрей Кузнецов, по его собственным словам, был человеком-оркестром. Он водил грузовик, был планировщиком, управляющим и бухгалтером, а также грузчиком. О том, как предприятие развилось до масштаба многомиллионной европейской компании, читайте в беседе с акционерами "Kreiss" Андреем Кузнецовым и Сергеем Зализко, а также с исполнительным директором Дмитрием Чебаевским.

Фото: Sergejs Zalizko, autors Dainis Dembovskis

Редко какая компания в Латвии может просуществовать 30 лет и добиться значительного развития. В чем заключается история успеха "Kreiss"?

A. Кузнецов: Первым успешным прорывом можно назвать момент, когда я начал работать с Сергеем в 2000 году. Мы нашли общие знаменатели, поставили цели и амбициозно двинулись вперед. В то время у меня было четыре грузовика, а сейчас автопарк "Kreiss" насчитывает 1500 современных грузовых машин, и от рейсов в пределах Латвии и Балтии мы развились до уровня компании европейского масштаба. Наиболее важными направлениями нашей деятельности стали Центральная и Западная Европа, но мы также работаем в Азии и имеем опыт работы с грузами на африканском континенте, в Марокко. Ключ к нашему успеху — это наша команда, желание расти и вкладывать заработанное в развитие.

С. Зализко: Безусловно, подходящий момент и события определяют возможности и результаты, но в основе успеха и развития нашей компании - люди. Их профессионализм и умение работать в команде. Именно люди сделали компанию успешной за последние 30 лет. Мы выросли до коллектива в 2800 человек и гордимся этим! Гордимся тем, что у нас есть сотрудники, которые работают с нами уже более 20 (!) лет. Наше развитие в основном определяется рынком, так как мы зависим от покупательской способности потребителей и объемов продаж производителей. Целенаправленно ищем решения для роста, поэтому нельзя сказать, что все зависит от удачи. Это все-таки и понимание отрасли, и способность оперативно принимать решения.

Фото: Andrejs Kuznecovs, E-10 autors Dainis Dembovskis

Геополитическая ситуация оказала серьезное воздействие на грузоперевозчиков и транзитную отрасль в целом. В условиях катастрофического сокращения железнодорожных перевозок объем грузов для автоперевозчиков растет?

Д. Чебаевский: В настоящее время из-за геополитической обстановки произошли разрывы многих цепочек поставок или даже глобальные изменения, также экономические вызовы в Европейском союзе повлияли на покупательскую способность. Эти факторы привели к снижению объемов грузоперевозок, что затронуло всю отрасль, а не только железнодорожный транспорт. Железнодорожные перевозки в основном связаны с топливными грузами, соответственно, снижение в этой отрасли более значительное. В свою очередь, мы специализируемся на перевозках, требующих контроля температуры во время транспортировки, и не испытываем резких изменений в объеме перевозок. Однако с конца 2022 года значительный объем грузов усложнил ситуацию во всей отрасли. Конкуренция между перевозчиками увеличилась, что привело к снижению цен на перевозки. Те, кто не справился с рыночной ситуацией, уже завершили свое существование или находятся на грани. В основном это касается малых перевозчиков, у которых нет возможности провести большую оптимизацию расходов.

С. Зализко: Геополитическая обстановка играет решающую роль в бизнесе грузоперевозок. Война в Украине внесла свои коррективы, и за последние два года конкуренция переместилась с Востока на Запад. Например, польские автоперевозчики, которые ранее в основном осуществляли перевозки в Россию, активно проникают на европейский рынок, снижая цены на перевозки до неприлично низкого уровня. Это все влияет на ситуацию на рынке, и нам также нужно думать о том, как работать в таких условиях конкуренции. "Kreiss" уже много лет осуществляет перевозки в основном в странах Европейского союза, а также в небольшом объеме в странах Скандинавии, Великобритании и СНГ.

Фото: Autors Piotr Chernush

Геополитическая обстановка - не единственный фактор, влияющий на деятельность отрасли. Проблема также в дефиците водителей грузовиков, ощущаемом во всей Европе. Конкурентоспособна ли Латвия в привлечении их по сравнению с Данией, Бельгией, Нидерландами и Францией, где зарплаты водителей значительно выше?

А. Кузнецов: Это проблема не только Латвии или стран Балтии, но всей Европы. В ближайшие пять лет примерно 60% водителей уйдут на пенсию, но ни одна страна серьезно не подходит к их замене и подготовке. К сожалению, специализированного образования в этой профессии нет. Каждому участнику отрасли самому нужно думать, как решать эту проблему. Например, мы в "Kreiss" тестируем, квалифицируем и обучаем новых и существующих сотрудников. Также создан специальный отдел, занимающийся непосредственно поиском и обучением водителей большегрузных автомобилей.

С. Зализко: Необходимо понимать, что работа дальнобойщика в Германии, Нидерландах или Франции отличается от Латвии. В Западной Европе объем грузов огромен, и водителю не нужно ехать тысячи километров в одном направлении. Он отрабатывает свои часы и практически каждый вечер после работы может отправиться домой. У латвийских водителей, подобно морякам, один рейс может продолжаться дни и недели. Найти водителей большегрузных автомобилей в Латвии, как и моряков, действительно сложная задача, поэтому мы нанимаем как граждан Европейского союза, так и граждан третьих стран. И, конечно, с большим удовольствием приветствуем шоферов из Латвии.

Д. Чебаевский: В странах Балтии очень высокий уровень конкуренции на рынке работодателей, и поэтому при малейших изменениях в заработной плате сотрудники мигрируют к другому работодателю. "Kreiss", с его крупным автопарком, предлагает заработную плату в соответствии как с законодательством Латвии и Европы, так и с рыночной ситуацией.

Нехватка водителей ощущается во всех странах по нескольким причинам, и в основном, это не связано с заработной платой. Интерес молодежи к этой профессии очень мал, это большая нагрузка в плане ответственности и знаний, также сама работа действительно специфична. Инфраструктура для отдыха на складах также неудовлетворительна, чтобы наши водители были довольны на 100%. Эти и другие факторы являются вызовом для нас, и приходится искать рабочую силу за пределами Латвии. К сожалению, трудовые ресурсы в Латвии недостаточны для удовлетворения потребностей такого большого автопарка. Нас часто упрекают, будто мы используем иностранную низкооплачиваемую рабочую силу, но это не так. У нас нет дифференцированной заработной платы между работниками - она одинакова для всех и зависит только от направления и проекта, на котором ты работаешь.

Фото: Publicitātes foto

Насколько значительно влияет на работу "Kreiss" требование "Пакета мобильности" ЕС о возвращении грузовых автомобилей в страну происхождения каждые восемь недель? Помогает ли наличие дочерних компаний "Kreiss" в других европейских странах смягчить эту ситуацию?

Д. Чебаевский: Бюрократия "Пакета мобильности" - не основной фактор, влияющий на нашу деятельность или усложняющий её. Требования самого пакета усложняют ситуацию, создавая дополнительные расходы для их соблюдения. Потенциал импорта и экспорта стран Балтии недостаточен для обеспечения работы крупных транспортных компаний. Это приводит к ситуации, когда мы не можем полностью использовать маршруты между Европой и странами Балтии, чтобы вести бизнес без убытков. Бывают ситуации, что приходится возвращать пустые составы обратно, чтобы соответствовать требованиям по мобильности. В связи с этим мы создали представительство в Польше и часть автопарка перевели туда. Все эти действия приводят к дополнительным расходам. Возвращаясь пустым составом в страну происхождения, лишний раз увеличивается количество выбросов CO2, что противоречит европейскому "зеленому" курсу. Это только дополнительные неудобства и расходы. Требования "пакета" идут в разрез с желанием шоферов зарабатывать, то, что они вынуждены вернуться и поменять машину за определенный отрезок времени, затрагивает их финансы. Это больше всего чувствуют те, кто приехал с целью заработка из других стран.

A. Кузнецов: Как предприниматели, мы найдём способы продолжать свой бизнес и в условиях требований ЕС по мобильности. Например, путём регистрации наших компаний в Германии и Польше. Однако я хотел бы спросить - что произойдет с нашей страной, если транспортные компании перенесут свой бизнес за её пределы? Кто останется здесь и будет платить налоги?

Фото: Publicitātes foto

Два года назад вы заявили, что переносите компанию в Польшу. В конце того же года вы приобрели компанию по грузоперевозкам в Великобритании "C. Neil Dawson". Как идёт расширение и развитие автопарка этой компании?

С. Зализко: У нас есть представительство в Польше, которое успешно развиваем и имеем около 200 грузовиков. Аналогичная ситуация с нашей новой компанией в Великобритании "C. Neil Dawson" - активно модернизируем автопарк, интегрируем его в структуру и процессы "Kreiss", готовим почву для дальнейшего роста. Почему "для дальнейшего"? В настоящее время мы наблюдаем спад в отрасли грузоперевозок, поэтому мы замедлили темпы расширения и сосредоточились на улучшении других процессов. Можно сказать, что мы находимся на низком старте, чтобы успешно справиться с увеличением спроса на перевозки.

Дочерние предприятия "Kreiss" работают в Великобритании, Германии, Польше и Латвии. Есть ли в планах на будущее дальнейшее расширение "Kreiss"?

С. Зализко: Конечно, расширение и новые направления всегда в наших планах. Мы планируем открыть еще один офис в Европе, сейчас ищем местных специалистов и формируем команду. Ситуация на рынке может внести свои коррекции, сейчас нащупываем почву и все может поменяться. Так что не будем лишний раз хвастаться и продолжим работать над развитием. Достигнув успеха, обязательно расскажем об этом.

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