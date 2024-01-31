За последние 30 лет сфера транспорта и логистики в Европе и Балтии претерпела огромные изменения, вызванные развитием технологий и "зелеными" целями Европейского союза (ЕС), которые в долгосрочном планировании предполагают переход на альтернативные виды топлива и сокращение экологического следа.

День против ночи

В 1990-х годах, после распада Советского Союза, страны Балтии столкнулись с серьезными проблемами, связанными с реструктуризацией экономики и логистических систем, что заставило многих предпринимателей строить свой бизнес с нуля. Переход от централизованной плановой экономики к рыночным системам предполагал приватизацию, модернизацию инфраструктуры и интеграцию в мировую экономику. Сотрудники компании по грузоперевозкам "Kreiss", которая в этом году отмечает свое 30-летие, говорят, что если сравнить логистическую отрасль в 90-е годы и сегодня, то это как день и ночь.

Девяностые были непростыми - чтобы начать сотрудничество с глобальным игроком, нужно было как минимум десять раз слетать в страну, где он работает, поговорить, объяснить и доказать, что мы будем хорошим партнером, отмечает Евгений Полонников, руководитель Восточного департамента "Kreiss". "Рынок сейчас другой - все изменилось технологически. Раньше у менеджера был только мобильный телефон. Он звонил нам утром, мы делали необходимые записи в блокноте, и так работала отрасль - с горами бумаг и огромным отставанием информации! Сейчас все изменилось - мы используем различные программы, которые делают многие вещи автоматически, и нам больше не нужно об этом беспокоиться", - указывает Полонников.

Foto: Aleksandr Tishkov

Открыть новые горизонты

Вступление стран Балтии в ЕС в 2004 году также способствовало значительным изменениям в логистической среде. Доступ к фондам ЕС позволил значительно улучшить инфраструктуру, а принятие стандартов ЕС повысило эффективность и конкурентоспособность логистических услуг. Доступ к мобильному интернету также стал серьезным толчком к организации логистических операций.

Антон Афонин, руководитель отдела планирования автопарка базы "Kreiss", вспоминает, что в 2000-х годах проблемы с интернетом были повседневным явлением в логистической отрасли. "У нас были компьютеры, но интернет не был таким быстрым и надежным, как сегодня. Также на мобильных телефонах интернет был недоступен или стоил очень дорого. Когда я занимался контролем грузовых автомобилей, я составлял таблицы на компьютере, в которые вносил местоположение грузовика и другую важную информацию. Затем я распечатывал эти таблицы и складывал их в огромную папку. Если звонил клиент и спрашивал меня о чем-то, я доставал папку, искал грузовик в списке и давал ему нужную информацию. Теперь все гораздо проще - таблицы доступны онлайн, в нашей системе. Я могу найти автомобиль за несколько минут, и мне больше не нужно носить с собой огромную папку с документами. Я просто захожу в систему, и вся информация находится там. Думаю, люди 2000-х годов были бы в шоке. Как и многие другие вещи - системы безопасности и автомобильные технологии в целом. Невозможно сравнить сегодняшние автомобили с тем, что было 15–20 лет назад. Это все равно что пересесть с деревянной табуретки на диван. Разница огромная", - говорит Афонин.

Регион развивается

Сегодня страны Балтии стали неотъемлемой частью глобальных цепочек поставок. Стратегическое географическое положение региона с выходом к Балтийскому морю сделало Балтию крупным транзитным узлом для товаров, перемещаемых между Европой, Россией и Азией.

Отрасль однозначно растет и развивается, указывает Андрей Михеев, руководитель отдела экспедиции компании "Kreiss". "Дигитализация все больше входит в нашу повседневную жизнь, и чтобы оставаться конкурентоспособными, мы должны становиться более эффективными и думать об автоматизации различных процессов. Уже сегодня значительная часть планирования работ выполняется автоматически. У каждого грузового автомобиля есть свой смартфон, который облегчает общение между водителями и диспетчерами, а также другие различные устройства. Помню, когда я начинал работать в "Kreiss", мы вручную писали текстовые сообщения и отправляли их водителям. Теперь все стало намного проще и эффективнее", - говорит А. Михеев, добавляя, что отрасль также меняется во многом благодаря "зеленым" целям ЕС. "Уже несколько лет мы наблюдаем переход на "зеленую" энергию. Я не думаю, что логистическая отрасль полностью перейдет на электромобили в ближайшем будущем, но не исключаю, что рано или поздно это произойдет", - рассуждает Михеев.

Преимущества для клиентов

Дмитрий Чебаевский, коммерческий директор "Kreiss", также отмечает, что теперь можно предоставлять клиентам более быстрый доступ к информации об их грузе, чем 10 лет назад или даже больше. "Например, используемый нами GPS-сервис напрямую связан с компьютерным программным обеспечением, что позволяет нам получать очень подробную информацию о перемещении и состоянии груза. Имея индивидуальный доступ к этому программному обеспечению, клиенты могут напрямую отслеживать свой груз в любое время. Таким образом, если раньше прямая связь "Kreiss" с клиентом требовала значительных временных ресурсов, так как необходимо было регулярно сообщать клиенту о местонахождении и температуре грузовика, то внедрение цифровых инструментов позволило это автоматизировать. В результате административная нагрузка на диспетчеров значительно снизилась, а их работа стала более эффективной. Благодаря так называемому "идеальному соединению" клиенты могут автоматически получать из нашей системы данные о статусе своих грузов - времени погрузки, отправления, прибытия и т. д. Это устраняет многие вопросы, которые раньше решались с помощью телефонных звонков и бумажной работы, минимизирует причины для обращения и значительно сокращает время общения между перевозчиком и клиентом", - рассказывает Чебаевский.

Продолжая бороться

Последние несколько лет были особенно сложными для отрасли логистики - пандемия, война в Украине, рост цен на топливо и нехватка водителей грузовиков, что становится все более серьезной проблемой как в Латвии, так и в Европе и во всем мире, существенно замедлили общее развитие отрасли. Тем не менее, игроки пытаются приспособиться к новой реальности, диверсифицируя свои грузы и страны сотрудничества, а также стремясь стать более эффективными и экологичными. Данные ЕС показывают, что транспортный сектор вносит огромный вклад в экономику региона: на него приходится более 9 % валовой добавленной стоимости ЕС, или около 664 млрд евро. В то же время эта отрасль является одним из самых значительных загрязнителей окружающей среды, поэтому цели по ее экологизации весьма амбициозны. Например, к 2050 году выбросы от транспорта должны быть сокращены на 60 % по сравнению с уровнем 1990 года. Также планируется ограничить использование автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Быть более "зелеными" и дружественными по отношению к окружающей среде — это, безусловно, одна из главных тенденций последнего десятилетия, рассуждает технический директор "Kreiss" Иван Шевцов. "Об этом задумываются не только перевозчики, но и производители. Мы видим, что автомобили становятся все более экономичными, а производители находят новые способы снизить расход топлива и, соответственно, затраты. Это, несомненно, делает нас всех более экологичными. Телематика, конечно, также является большим преимуществом для отрасли. Думаю, десять лет назад никто из нас и представить себе не мог, что, войдя в систему, мы сможем видеть все, что нас интересует, - от местонахождения автомобиля до давления воздуха в шинах. И все это будет работать автоматически! Еще сравнительно недавно все происходило в Excel, но теперь мы работаем в программе, которая была разработана специально для нас и учитывает все наши потребности и запросы. Развитие отрасли за последние 30 лет было несоизмеримым, и я думаю, что в ближайшие несколько лет мы продолжим совершенствовать наши процессы и добиваться еще более высоких результатов", - прогнозирует Шевцов.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram