В последние годы в отрасли транспорта и логистики все активнее используется ряд современных технологий, начиная от устройств GPS-слежения и заканчивая системами безопасности, которые, к примеру, отпугивают похитителей топлива. Представители отрасли уверены, что технологии продолжат развиваться, а мыслящие наиболее прогрессивно даже не исключают возможности того, что в будущем грузовые автомобили будут водить роботы.

Вызов грузовика как такси

Искусственный интеллект сегодня все активнее внедряется в различные отрасли, и логистика не является исключением. Давние сотрудники компании по перевозке грузов "Kreiss", отмечающей в этом году свое 30-летие, не скрывают, что использование технологий в логистике, в том числе искусственного интеллекта, позволяет повысить эффективность работы компании и оптимизировать различные процессы, а также сократить расходы в долгосрочной перспективе.

На европейском уровне искусственный интеллект, безусловно, станет одним из факторов развития логистической отрасли, считает Андрей Михеев, руководитель отдела экспедиции "Kreiss". "Уже сегодня предприятия отрасли используют различные возможности автоматизированного планирования, а также платформы, которые помогают обеспечить более эффективную коммуникацию между исполнителем и заказчиком. Я думаю, что в будущем подобные технологии будут применяться еще шире. Все мы знакомы с приложениями для вызова такси, где можно найти водителя, который за считанные минуты доставит нас из пункта А в пункт Б. Я считаю, что в будущем подобные решения можно будет использовать в транспортном секторе, где конечный клиент с помощью специальной платформы сможет найти подходящий грузовой транспорт за считанные минуты. Я думаю, что это наше будущее - общение в режиме реального времени. В каком-то смысле это происходит уже сегодня, но, несомненно, в этой сфере есть место для роста. Все это можно делать еще быстрее и эффективнее. Мы уже видели огромный скачок, когда на рынке появились смартфоны - теперь вам практически не нужен компьютер, потому что все можно сделать на телефоне. Какие решения ждут нас в будущем? Можем только включить наше воображение, ведь, по-моему, возможно практически все," - говорит Михеев.

Поедут роботы

Евгений Полонников, руководитель Восточного департамента "Kreiss" отмечает, что во всем мире транспортный сектор движется в "зеленом" направлении - в сторону электрификации. "Видя, как развивается отрасль, я верю, что все возможно - нужно только захотеть и сделать это! В будущем мы определенно увидим все большее использование ИИ в транспортном секторе, но в то же время мы будем продолжать ощущать влияние политических факторов. Если всех заставят пересесть на электромобили, я не исключаю, что со временем роботы тоже смогут управлять машинами. Я думаю, что адаптация дорог для автопилотов не является чем-то нереальным. В какой-то момент это обязательно произойдет. Доживем ли мы до этого? Пока мне трудно сказать", - не скрывает Е. Полонников.

Иван Шевцов, технический директор "Kreiss", согласен с Полонниковым в том, что во всем мире отрасль движется в сторону электрификации. Однако, если реально смотреть на ситуацию с инфраструктурой, в ближайшие несколько лет альтернативным топливом для транспортного сектора будет водород, а не электричество. "Нам определенно нужно думать о переходе на альтернативные источники энергии, и я думаю, что в ближайшие пять-семь лет водород может занять лидирующие позиции в секторе логистики. Я считаю, что электричество пока не способно полностью удовлетворить наши потребности", - говорит И. Шевцов, соглашаясь с коллегами, что в целом за последние годы технологии сильно развились. "Это позволило расти нам, как компании, и как отрасли в целом. У нас есть программное обеспечение, позволяющее определять местоположение автомобиля и считывать другую информацию, а также автомобильные камеры и измерители расстояния, которые, например, подают сигнал при резком торможении. Водители также могут использовать круиз-контроль, который не только поддерживает оптимальную дистанцию, но и снижает скорость автомобиля при различных маневрах, учитывая вес груза. Современные технологии распознают даже дорожные знаки, а значит, вносят существенный вклад в повышение безопасности дорожного движения", - говорит И. Шевцов.

Дмитрий Чебаевский, коммерческий директор "Kreiss", согласен с коллегами в том, что инфраструктура электрификации пока недостаточно развита: "В настоящее время технологии электрификации, направленные на снижение вредных выбросов, позволяют проехать на одной зарядке 300 километров, что недостаточно для дальних перевозок. Внедрение станций быстрой зарядки требует полной перестройки складских электросетей, чтобы обеспечить необходимую мощность, а количество электрических заправочных станций на международных маршрутах все еще недостаточно".

Как технологии могут обеспечить устойчивое развитие?

Д. Чебаевский подчеркивает, что за последние три года устойчивое развитие стало особенно актуальной темой. После введения Европой "зеленого курса» многие крупные клиенты подписали внутренние обязательства по сокращению выбросов CO2 в своих цепочках поставок. Очевидно, что индивидуально достичь поставленных целей невозможно, так как это финансово невыгодно. Внедрение устойчивых, экологически безопасных и, как следствие, более дорогих решений всегда связано с обеспечением финансового нейтралитета, чтобы компенсировать возросшие издержки.

""Kreiss" тоже движется в направлении устойчивого развития и постепенно внедряет экономически обоснованные "зеленые решения", идущие в ногу со временем и предпринимательской деятельностью. Например, мы выбрали грузовики Volvo, которые оснащены пакетом экономии топлива, что снижает расход топлива и выбросы СО2. В автопарке "Kreiss" также есть 50 транспортных средств, работающих на сжиженном газе. Мы наблюдаем тенденцию, что клиенты все больше требуют использования решений по устойчивому развитию. Например, запрашивают отчеты о выбросах CO2 при перевозке своих грузов или просят использовать более экологичное дизельное топливо (HVO) на своих маршрутах, но впереди еще много углубленной работы с клиентами для полного перехода на экологический режим без угрозы рентабельности компании. Несмотря на сложный процесс, мы, "Kreiss", определенно хотим этого добиться и движемся в эту сторону", - подчеркивает Д. Чебаевский. Еще одним из важных новшеств, которые "Kreiss" внес за последний год, стали солнечные панели на полуприцепах. Полученная солнечная энергия способна поддерживать способности удаленной коммуникации рефрижератора также тогда, когда он не заведен, в результате экономя дизельное топливо и снижая эмиссии углекислого газа.

Сделано в Латвии

Если говорить о конкретных решениях, то в секторе транспорта и логистики широко используется созданная в Латвии программа - "Mapon", с помощью которой можно отслеживать манеру вождения водителей - скорость, время отдыха и другие параметры, в том числе температуру в полуприцепе, что особенно важно при перевозке грузов, требующих особых условий. Андрис Дзудзило, директор компании "Mapon", ранее отмечал в СМИ, что открытие дверей полуприцепов также является интересным аспектом. Наша система может видеть, как часто и где водители открывают двери". Когда в Европе особенно остро стоял вопрос с беженцами, возникали ситуации, когда водителей можно было проверить таким образом и определить, было ли совершено правонарушение. Мы также можем отслеживать расход топлива и выявлять случаи его хищения. Если, например, мы обнаруживаем, что топливо расходуется во время отдыха водителя, автоматически включается сигнал тревоги, чтобы отпугнуть воров. Наши системы также облегчают водителю проезд по платным дорогам. Им не нужно думать о том, где и как регистрировать свои машины - все происходит автоматически", - рассказывает Дзудзило.

Foto: Aleksey Medvedev

"Kreiss" также использует решение "Mapon". Евгений Спиридонов, руководитель транспортного отдела "Kreiss", признает, что по сравнению с первыми днями существования компании технологии используются в повседневной работе гораздо шире и существенно меняют ситуацию. "Мы стали цифровой компанией. Я помню времена, когда вся информация передавалась только с помощью звонков и текстовых сообщений. Сейчас все изменилось - цифровизация и современные технологии стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Необходимая информация, включая рабочие задачи, передается через различные цифровые устройства и приложения, в результате мы сильно выросли. Одной из причин этого, безусловно, является способность использовать потенциал технологий", - считает Е. Спиридонов, подчеркивая, что сектор будет продолжать развиваться и в будущем.

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