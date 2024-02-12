Движущая сила "Kreiss" - шофёры по призванию



Успех и масштаб логистической компании обычно измеряется количеством единиц автопарка, или, как его называют в индустрии грузоперевозок, размером транспортного. флота. Компания «Kreiss», в автопарке которой около 1 500 грузовых машин, является крупнейшим автоперевозчиком в Латвии, но не стоит забывать, что любая компания в первую очередь состоит из людей. Ежедневную работу «Kreiss» обеспечивают около 3000 сотрудников - профессиональное руководство, большой административный отдел и отдел продаж, специалисты по логистике, бухгалтеры, диспетчеры и, конечно же, водители, которых в штате более 2200 человек. Они - главные «рабочие пчелки» и настоящая движущая сила компании. Осознавая важность квалифицированных водителей для развития компании, «Kreiss» делает все возможное, чтобы избежать дефицита водителей даже в сложных экономических и трудовых условиях - предоставляет новые и комфортабельные автомобили, справедливую и конкурентоспособную заработную плату, профессиональное обучение, привлекая как местных, так и иностранных водителей из ближнего и дальнего зарубежья.

Собственноручный вклад в подготовку водителей

У «Kreiss» есть собственная академия подготовки водителей, где квалифицированные инструкторы обучают и тестируют новичков. Если у кандидата нет опыта вождения на дальние расстояния, есть возможность и программа обучения буквально с нуля. Наличие местной академии водителей - редкое явление среди логистических компаний, поэтому можно с уверенностью сказать, что водители «Kreiss» - лучшие в Латвии и одни из лучших в Европе по уровню квалификации. «В компании «Kreiss» мы не устанавливаем строгих критериев и высоких ожиданий для новых водителей. Напротив, мы с удовольствием принимаем на работу людей с меньшим опытом и обеспечиваем им качественное обучение, чтобы в будущем они могли соответствовать уровню и высоким стандартам нашей компании. Мы следим за тем, чтобы наши водители проходили обучение безопасному и экономичному вождению, и продолжаем обучать их на тестовых рейсах, где молодые водители едут рядом с опытными коллегами. Во время маршрута инструкторы обучают будущих водителей дальнего следования тонкостям делопроизводства, таможенных и других важных процедур, делятся своими знаниями и опытом, объясняют правильное поведение в экстренных ситуациях и находятся рядом до тех пор, пока новички не будут полностью готовы к самостоятельному выезду», - рассказывает Александр Соколов, руководитель отдела планирования и квалификации водителей «Kreiss».

Foto: Dainis Dembovskis

Один из самых важных навыков - экономичное вождение

Расход топлива имеет решающее значение для рентабельности любой логистической компании. При нынешних ценах на топливо аспект экономичного вождения остается особенно актуальным, ведь для автопарка из порядка 1 500 автомобилей с общим годовым пробегом в сотни миллионов километров важен каждый литр потребляемого топлива. Именно поэтому «Kreiss» использует самые современные автомобили, оснащенные всеми необходимыми системами и функциями, которые помогают водителям экономить топливо, одновременно сокращая выбросы CO2. «В 90-е годы грузовые перевозки осуществлялись на грузовиках советской сборки - КАМАЗах, МАЗах, которые были сложны в управлении и держались на честном слове. Затем стали появляться более современные машины, такие как Volvo, которые сейчас активно используются в «Kreiss». Как известно, на долю автомобильного транспорта приходится около трех четвертей глобальных выбросов парниковых газов от транспортного сектора, и треть из них приходится непосредственно на грузовые перевозки. Поскольку сокращение выбросов CO2 от автомобильного транспорта становится все более важным для логистической отрасли, за последние 20 лет грузовые автомобили перешли со стандарта Евро-1 на Евро-6, направленный на значительное снижение предельного уровня загрязняющих выбросов от большегрузных автомобилей. Ожидается, что в 2025 году Европейская комиссия введет стандарт Евро-7, который будет включать в себя еще более строгие меры по снижению выбросов. Следующим шагом станет повсеместное использование электрифицированных грузовиков, которые в настоящее время находятся на ранней стадии развития,» - поясняет Дидзис Дзелзкалейс, инструктор вождения «Kreiss».

Foto: Anna Kostrovskaya

Технологии, облегчающие рутину и улучшающие безопасность работы

Сфера логистики связана со сложными механизмами планирования, коммуникации, контроля, организации и отчетности. Технологический прогресс снова приходит на помощь, чтобы оптимизировать рабочие процессы. "В прошлом все системы информации, коммуникации и отчетности были основаны на кипах бумаги и бесчисленных таблицах Excel. Теперь все эти таблицы объединены в несколько взаимосвязанных компьютерных программ, которые позволяют быстрее, проще и прозрачнее передавать и хранить всю необходимую информацию. Например, водителям теперь не нужно тратить время на заполнение путевого листа - все уже компьютеризировано. Всего несколькими нажатиями водитель может ввести все необходимые данные в систему, где они автоматически становятся видны диспетчерам, бухгалтерам и логистам, а также, при необходимости, заказчику. Безопасность грузовиков также неизмеримо повысилась с 90-х годов. Современные большегрузы оснащены различными системами безопасности, защищающими как водителя, так и груз. Например, функция круиз-контроля в грузовиках намного совершеннее, чем в легковых автомобилях. Он может не только поддерживать заданную скорость и оптимальную дистанцию до других автомобилей, но и распознавать и классифицировать дорожное покрытие, регулируя интенсивность движения в зависимости от его характеристик. Машины «Kreiss» также оснащены рядом дополнительных зеркал и камер, которые полностью устраняют слепые зоны, позволяя водителю иметь полный обзор окружающего транспортного движения. Наши полуприцепы оснащены системой контроля топлива и сигнализацией, помогающей предотвратить кражу топлива, а также интеллектуальными замками, которые фиксируют, когда и как часто открывался полуприцеп. Эта функция обеспечивает безопасность груза и снижает риск различных правонарушений, таких как перевозка нелегальных иммигрантов. "Автомобили «Kreiss» оснащены телематическими системами, позволяющими удаленно отслеживать различные процессы, такие как давление в шинах, температура в рефрижераторе, уровень топлива в баке и т.д. Технологии не стоят на месте, грузовые автопарки становятся все более совершенными, и наши инструкторы и водители должны постоянно совершенствовать свои знания и навыки, чтобы иметь возможность работать с любыми инновациями. Конечно, поначалу процесс освоения новых технологических решений может быть сложным, но в итоге это значительно облегчает повседневную работу водителей", - говорит Д. Дзельзкалейс.

Foto: Dainis Dembovskis

Дальнобойщик – это образ жизни

Зная о ситуации на рынке труда в Латвии, где всегда ощущалась хроническая нехватка водителей, «Kreiss» стал первой логистической компанией, привлекшей к работе водителей из Индии. Пусть и это решение было связано с трудностями, поскольку культура дорожного движения и климат в Европе и Индии отличаются, водителей необходимо тщательно проверять и обучать, чтобы они чувствовали себя комфортно и безопасно в разных условиях. Тем не менее, это хорошее решение проблемы нехватки местных профессионалов, которую можно компенсировать за счет рабочей силы из-за рубежа. С 2021 года доля индийских водителей в «Kreiss» увеличилась до 150 человек. В настоящее время в компании представлены около 30 национальностей. «Kreiss» нанимает водителей из Узбекистана, Таджикистана, Пакистана, Индии, Украины и многих других стран. «Мы дружелюбны ко всем и стараемся найти общий язык с каждым коллегой. Конечно, из-за национальных различий случаются разные курьезы. Например, водителям из Азии, исповедующим ислам, приходится объяснять, что при всем уважении к чужой религии, специфика нашей работы не позволяет нам останавливаться в любом месте посреди маршрута, как только наступает время молитвы.» Следует отметить, что «Kreiss» уделяет большое внимание тому, чтобы водители чувствовали себя комфортно друг с другом в своих экипажах: пары водителей подбираются на основе более чем 20 критериев, чтобы исключить конфликты на почве религии или национальности, с учетом черт характера и личных интересов водителей, чтобы рейс проходил в максимально комфортной и дружеской обстановке», - указывает водитель Андрей Татулов, который в компании работает уже более десяти лет.

Foto: Andrejs D

Дайнис Мейя, еще один многолетний сотрудник «Kreiss» и водитель большегрузных автомобилей с богатым опытом, вспоминает, что в своей практике дальнего вождения он даже принимал участие в спасательной операции, когда коллегу из Италии нужно было доставить домой после травмы, полученной в аварии. «Мне поручили эту миссию как опытному работнику, уверенному, что я справлюсь со всеми сложностями, которые могут возникнуть на маршруте. Надо сказать, что водитель большегрузных автомобилей совмещает в себе несколько профессий - он и водитель, и грузчик, и таможенник, и бухгалтер, к тому же должен знать несколько языков хотя бы на базовом уровне», - говорит Мейя.

На вопрос, чем латвийские водители отличаются от иностранцев, инструктор по вождению «Kreiss» Д. Дзелзкалейс отвечает, что, будучи северянами, латвийские водители-дальнобойщики более сдержанны и невозмутимы на дороге, в отличие от своих южных коллег, которые более темпераментны. Но, независимо от национальности, шоферы чаще всего очень отзывчивы и готовы помочь друг другу, потому что знают, что значит в силу разных обстоятельств оказаться в дороге одному. Давние сотрудники «Kreiss» сходятся во мнении, что для того, чтобы чувствовать себя хорошо на своей работе, водитель должен выбрать эту профессию как образ жизни. Нужно быть самоотверженным, терпеливым, стрессоустойчивым и романтиком в душе, чтобы оценить главное преимущество этой профессии - возможность объездить практически весь мир, к тому же получая за это высокую плату.

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