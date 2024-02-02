Последнее ежегодное исследование IKEA "Жизнь дома", проведенное в этом году, вновь подтвердило, что для 46% жителей Латвии аккуратная и организованная обстановка является важнейшим аспектом для того, чтобы чувствовать себя дома хорошо и уютно. Дизайнер интерьера рассказывает о решениях до 10 евро, которые помогут организовать кухню, гардероб и прихожую и таким образом привнести больше уюта в повседневную жизнь.

Дизайнер интерьера Дариус Римкус делится решениями стоимостью до 10 евро, которые помогут организовать кухню, гардероб и прихожую и тем самым сделать свою повседневную жизнь более комфортной. Некоторые из предлагаемых решений можно найти в IKEA по новой, сниженной цене: стремясь быть доступной для большего количества людей, IKEA с 1 февраля снизила цены на более чем 1000 товаров для дома.

Для более организованного гардероба и ящиков

Что делать, если одежды и аксессуаров у вас больше, чем места в шкафу? Если на данный момент расширение гардероба для вас не вариант, вы можете создать дополнительное место для хранения с помощью аксессуаров для гардероба.

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Различные коробки в ящиках и шкафах позволяют не только аккуратно хранить аксессуары, нижнее белье и другие мелкие предметы одежды, но и сложенную одежду в вертикальном положении. Благодаря этому удобно видеть все вещи, при этом, вынимая одну, не нарушать порядок, поэтому его наведение в гардеробе будет требовать меньше времени. Здесь пригодятся ящики с отделениями STUK по цене от 2,99 евро или ящики с отделениями SKUBB по цене от 5,99 евро.

Фото: Publicitātes foto

Когда места в шкафу меньше, чем одежды, незаменимым решением станет экономящая место вешалка для юбок и брюк GÅRDSMÄSTARE за 3,99 евро. На нее можно повесить сразу несколько брюк или юбок.

Фото: Publicitātes foto

Вешалка КOMPLEMENT за 2 евро выдвигается из гардероба и служит удобным решением, чтобы развесить одежду для проветривания, глажки или примерки. Установив ее в прихожей, вы сможете повесить мокрую уличную одежду сушиться, прежде чем поместить ее в шкаф.

Для более просторной кухни

Каждому по силам сделать кухню более упорядоченной и просторной, не снося стены и не покупая новую мебель. Вот несколько недорогих решений, которые позволят максимально эффективно использовать каждый сантиметр вашей кухни.

Довольно часто мы забываем о пространстве на стене между столешницей и шкафчиками. Однако, используя различные рейлинги (KUNGSFORS по цене от 4 евро), магнитные держатели для ножей и крючки, можно расчистить столешницу и хранить специи, чашки или столовые приборы на стене. Если использовать стены для хранения, у вас появится больше места для приготовления пищи и, возможно, даже освободится ящик.

Фото: Publicitātes foto

Если хранить крышки и разделочные доски в вертикальном положении, рабочая поверхность, ящики и шкафы будут выглядеть более аккуратно. Здесь пригодится подставка для разделочных досок и крышек AVSTEG за 2,99 евро.

Кухонные аксессуары PALYCKE по цене от 2 евро позволят вам максимально эффективно использовать каждый сантиметр кухни. Например, подвесная вешалка для полотенец или корзина легко крепятся на шкаф и не требуют сверления стены.

Никому не нравится, когда продукты высыпаются из пакетов по всему ящику или шкафу. Прозрачные и герметичные контейнеры для хранения продуктов IKEA 365+ за несколько евро помогут избежать подобных ситуаций. "Это отличный способ найти среди продуктов то, что вам нужно: как только вы открываете ящик или шкаф, вы видите, что находится внутри. Прозрачные банки для продуктов также помогут вам сэкономить место в шкафу. Их удобно складывать друг на друга и ставить рядом. Это также уменьшит количество пищевых отходов – ведь так мы не забудем, что у нас хранится, и продукты не испортятся", – говорит Д. Римкус.

Фото: Publicitātes foto

Для того чтобы создать больше дополнительного пространства в шкафах, пригодятся вставки для полок VARIERA. Они позволяют максимально эффективно использовать полки и создать больше места для мисок, чашек и стаканов. В зависимости от размера их стоимость составляет от 5 евро.

"Группировка предметов и продуктов в любом месте дома облегчает повседневную жизнь. Поэтому рекомендуется группировать предметы в шкафах и ящиках по их назначению и складывать их в коробки, чтобы они занимали меньше места, чем если бы они лежали свободно", – советует Д. Римкус. Контейнеры VARIERA стоимостью от 2,49 евро облегчают организацию кухонных шкафов и ящиков. Когда мелкая кухонная утварь и продукты хранятся в коробках, их легко найти и содержать в порядке.

Для более аккуратной прихожей

И в качестве вишенки на торте Д. Римкус делится еще несколькими приемам, которые помогут тем, кому надоела висящая на спинках стульев одежда, и тем, кто просто ищет способ упорядочить хранение обуви.

Фото: Publicitātes foto

Дверная вешалка LILLÅNGEN за 1,49 евро – отличное решение, которое не требует сверления отверстий в шкафу, если место ограничено. Может пригодиться, если вам не хватает места в шкафу или вы хотите держать халат под рукой.

Фото: Publicitātes foto

Полка для обуви GREJIG за 5 евро может стать решением для организации хранения обуви в шкафу. Она подойдет и для повседневно используемой обуви в прихожей, и для хранения сезонной обуви в гардеробе. Когда полка не нужна, ее легко сложить, а также поставить несколько полок друг на друга. Всего можно поставить друг на друга три полки, чтобы максимально использовать высоту имеющегося пространства.

Фото: Publicitātes foto

Mодуль для обуви MURVEL за 1 евро позволяет разместить в два раза больше обуви на том же пространстве, будь то шкаф или прихожая. Он экономит место за счет вертикальной укладки обуви, а также облегчает поддержание порядка.

IKEA снижает цены

Руководствуясь стремлением улучшить повседневную жизнь людей, с февраля 2024 года IKEA снижает цены более чем на 1000 товаров. Цены снижены на значительную часть ассортимента мебели для дома, охватывая сотни товаров различных категорий – от культовой мебели, такой как диваны, кресла, различные решения для хранения, до принадлежностей для дома. Например, цена на коробку DRONA снижена с 3,99 евро до 2,99 евро, на стеллаж KALLAX– с 44,99 евро до 39,99 евро, на комод MALM – с 59,99 евро до 49,99 евро, на письменный стол MICKE – с 99 евро до 79 евро. Те, кто начинает подготовку к летнему сезону заранее, смогут найти по более низкой цене предметы из коллекции NÄMMARÖ. Также снижены цены на одеяло SMÅSPORRE, каркас TROFAST и многие другие предметы домашнего интерьера.

Товары IKEA по новой, сниженной цене здесь.

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