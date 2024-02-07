Если обновление ванной комнаты – ваша цель в новом году, то у нас для вас хорошие новости: вы можете сделать это, не потратив много денег или времени. Дизайнер интерьера IKEA делится простыми советами о небольших изменениях, которые помогут значительно улучшить обстановку в ванной комнате, создать больше мест для хранения и освежить ее вид.

Дизайнер интерьера IKEA Дариус Римкус рассказывает о простых и доступных способах, как обновить одно из самых маленьких помещений в доме – ванную комнату. Некоторые из предлагаемых решений вы можете найти в IKEA по новой, сниженной цене: стремясь быть доступной для большего количества людей, IKEA с 1 февраля снизила цены на более чем 1000 предметов домашней обстановки.

1. Обратите внимание на текстиль. "Самый простой и доступный способ освежить интерьер ванной комнаты – это сменить текстиль и практичные аксессуары. Эффект новизны можно создать без перекраски стен и замены плитки. Выберите новую занавеску для душа, коврик для ванной, банные полотенца, мыльницу и другие аксессуары подходящих оттенков – все это может стоить до 15 евро, а эффект будет заметным. Нужно только подобрать все аксессуары в соответствии с уже имеющейся цветовой палитрой стен и пола", – говорит Д. Римкус.

Например, цена полотенец DIMFORSEN начинается всего с 2,49 евро, и на выбор предлагаются три цвета. В то же время цена нового коврика для ванной FINTSEN или шторы для ванной BJÄRSEN составляет всего 2 евро.

2. Как и в любом другом маленьком помещении, в ванной комнате нужно использовать всю высоту стен. Как подчеркивает дизайнер интерьера, когда пространство ограничено, важно воспользоваться всей высотой комнаты до самого потолка. "Если у вас нет места для навесных шкафчиков, используйте стены и узкие места с пользой. Пустое пространство между шкафами может быть очень полезным. Это может быть место для узкого контейнера для белья SKUBB (9,99 евро) или стеллажа VESKEN (от 10 евро). А дверная вешалка ENUDDEN (3,49 евро), повешенная на дверь, создаст дополнительное место для халатов и полотенец", – советует дизайнер интерьера.

Он добавляет, что крючки стоимостью от 1 евро (SKOGSVIKEN) также отлично подходят для хранения текстиля и мелких предметов в ванной комнате, при этом прикрепить их можно практически везде. Пространство над дверью тоже может стать дополнительным местом для хранения. Это удобное место часто упускают из виду, однако оно идеально подходит для полки, на которой можно хранить чистые полотенца.

3. Устраните беспорядок. "Одна из самых распространенных вещей в ванных комнатах – хранение средств гигиены на краю ванны или на полу душевой кабины. Если ваша ванная комната маленькая, беспорядок еще более заметен. Визуально он создает ощущение захламленности помещения, не говоря уже о том, что это увеличивает время уборки. Быстрым решением стоимостью в несколько евро в ванной комнате могут стать настенные решения для хранения", – говорит Д. Римкус.

Он отмечает, что существуют решения, для которых не нужно проделывать отверстия в плитке, так как они крепятся к стене с помощью присосок – от держателя для зубных щеток до кронштейна для душа и корзины. Чтобы избавиться от беспорядка в ванной комнате, обратите внимание на угловую полку ТISKEN с присоской за 5,99 евро или подвесную корзину для душа KROKFJORDEN за 9,99 евро.

4. Используйте органайзеры. Даже если в ванной комнате у вас есть шкаф или ящики, где можно скрыть беспорядок, не поддавайтесь такому соблазну. Держите предметы для разных целей – средства для домашнего спа, косметика, предметы личной гигиены – в контейнерах, которые можно достать и убрать в любое время. Органайзеры для мелочей в ящиках – простой способ держать все под контролем. Здесь незаменим мини-комод GODMORGON с двумя ящиками, который стоит 12,99 евро.

5. Добавьте индивидуальности. Чтобы создать в ванной комнате атмосферу домашнего спа, воспользуйтесь декоративными элементами. "Поставьте на открытые полки растение, ваш любимый аромат, положите несколько свежих полотенец. Небольшие вазы с цветами добавят яркости и создадут в ванной комнате ощущение релакса, а коробки из натуральных материалов, таких как бамбук, или стеклянные контейнеры SILVTJÄRN (3,99 евро) станут красивым и практичным акцентом, который поможет хранить мелкие предметы организованно. Используйте красивые корзины для хранения любимых спа-продуктов, чтобы у вас всегда было под рукой все необходимое, когда наступит "время для себя"", – советует Д. Римкус.

IKEA снижает цены

Руководствуясь стремлением улучшить повседневную жизнь людей, с февраля 2024 года IKEA снижает цены более чем на 1000 товаров. Цены снижены на значительную часть ассортимента мебели для дома, охватывая сотни товаров различных категорий – от культовой мебели, такой как диваны, кресла, различные решения для хранения, до принадлежностей для дома. Например, цена на коробку DRONA снижена с 3,99 евро до 2,99 евро, на стеллаж KALLAX– с 44,99 евро до 39,99 евро, на комод MALM – с 59,99 евро до 49,99 евро, на письменный стол MICKE – с 99 евро до 79 евро. Те, кто начинает подготовку к летнему сезону заранее, смогут найти по более низкой цене предметы из коллекции NÄMMARÖ. Также снижены цены на одеяло SMÅSPORRE, каркас TROFAST и многие другие предметы домашнего интерьера.

Товары IKEA по новой, сниженной цене здесь.

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