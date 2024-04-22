На международной карте дизайна интерьера появился новый маршрут – Archideco Design Centre в Риге. Пространство площадью 700 квадратных метров создано как место встречи Человека и Мастерства, а также как источник вдохновения для дизайнеров интерьера, архитекторов и всех поклонников вневременного, аутентичного и долговечного дизайна. Archideco Design Centre предлагает не только экспозицию продукции лучших производителей со всего мира, позволяющую создать интерьер от "А" до "Я", но и эксклюзивную библиотеку материалов – среду для возникновения творческих идей и эксклюзивных решений.

Проект Archideco создан профессионалами отрасли, опираясь на многолетний опыт работы в области вневременного и устойчивого дизайна, а также сотрудничества с лучшими производителями, доверившими команде Archideco право эксклюзивной дистрибьюции своей продукции.

Foto: Archideco

Пространство Archideco делится на две части – экспозицию представляемых ими производителей (Design Centre) и самую большую в регионе эксклюзивную библиотеку материалов (Designers Library), которая пополняется ежедневно. В библиотеке можно найти как самые распространенные, так и самые необычные образцы мрамора, дерева, текстиля, кожи, стекла и металла, а так же отделочных материалов для стен и пола, например, отделочный материал для стен из кувшинок или магнетические панели для стен с разнообразными принтами, или отделочные материалы из дерева с самыми необычнымии фактурами и сочетвниями цветов.

Foto: Archideco

Образцы в Designers Library систематизированы не по брендам, а по цветам палитры. Дизайнеры, взяв кожаный поднос и отбирая образцы для создания мудбордов, могут дать волю своей фантазии и вдохновиться оттенками и фактурой материалов, превращая процесс продумывания интерьера в восхитительное творческое путешествие. Каждый из тщательно подобранных материалов библиотеки способен стать источником вдохновения для непредсказуемых идей и неожиданных решений.

Foto: Archideco

Профессионалы могут творить здесь часами, ни в чем не ограничивая свою фантазию. А поклонники дизайна могут использовать Designers Library как точку отсчета для рождения интерьера мечты, выбрав материалы, которые вдохновляют их и эстетически, и функционально. Archideco Designers Library является настоящим проводником в мир утонченного интерьера, граничащего с искусством, и одновременно инструментом для профессионалов отрасли, значительно облегчающим творческий процесс. В том числе, в будущем - с помощью дигитальной версии библиотеки и 3D-конфигуратора.

Foto: Archideco

Экспозиция тщательно отобранных производителей со всего мира, позволяющая создать интерьер от "А" до "Я", является не менее уникальной, чем Designers Library. Каждый бренд и продукт подбирался с учетом множества критериев, таких как качество, мастерство насчитывающее не одно десятилетие традиции, функциональность, эстетика и многое другое.

Foto: Archideco

Философия Archideco – "connecting craftsmanship with people", встреча человека и уникального мастерства лучших производителей мебели, сантехники, освещения, отделочных материалов и предметов интерьера, за которыми стоят десятилетия опыта и неповторимая история. Например, таких, как итальянский бренд Officine Gullo, внуки основателя которого сегодня продолжают дело своего деда, предлагая лучшие в мире металлические кухни, созданные руками флорентийских мастеров. Или бренд DOM Edizioni, основателем которого является один из выдающихся дизайнеров современности Доменико Мула, обладающий уникальной способностью вложить живую душу в каждый придуманный им предмет интерьера.

Foto: Archideco

Среди других брендов, продукция которых представлена в экспозиции Archideco Design Centre: производитель люксовых озонируемых гардеробных и шкафов, позволяющих максимально продлить срок жизни одежды Ludovica Mascheroni, бренд Arcahorn, создающий уникальные предметы интерьера из рога дикого зебу, добытого с уважением к этологии животных, производитель люксового оборудования для спорта из нержавеющей стали и натурального дерева, способный красотой и эстетикой своих изделий влюбить в спорт каждого - PENT., изящные, изысканные и лаконичные предметы интерьера от Pinetti, непревзойденная по качеству сантехника группы брендов House of Rohl, в которую входят такие бренды как victoria+albert, Perrin&Rowe, SHAWS и Riobel, такое редкое удовольствие как посуда HERMES, мягкие и шелковистые изделия из шерсти альпаки от WEICH Couture Alpaca, специализирующийся на уникальных отделочных решениях из мрамора, оникса, гранита, травертина и других видов камня местный производитель Decomarmi и многие другие.

Foto: Archideco

Портфель брендов представленных в Archideco будет постоянно пополняться так же, как и Designers Library, но их неизменно будут объединять общие ценности и эстетика, а также предпочтение вневременного дизайна сиюминутным трендам и полная открытость к диалогу и любым нестандартным или специальным заказам.

В ближайшее время в Archideco появятся стенды брендов, предлагающие еще больше отделочных материалов - паркет, ковровые покрытия для пола и т.д. Также, следуя концепции "one stop shop", Archideco Design Centre предложит ассортимент товаров для дома – от текстиля до аксессуаров для дома и столовых приборов, чтобы абсолютно всё, что нужно для создания дизайна интерьера, можно было приобрести в одном месте, и выбор товаров превратился из сложной задачи в настоящее удовольствие.

Foto: Archideco

Сотрудники Archideco - настоящие ценители и знатоки кофе, и гостей, в непринужденной атмосфере, вдохновляющей на новые идеи, всегда ждет приготовленная с любовью чашечка кофе лучших сортов.

Адрес Archideco Design Centre - Strēlnieku iela 8 (вход со стороны Emīla Melngaiļa iela).

archideco.lv

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