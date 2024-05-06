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Если вам нужно надежное и универсальное решение для крепления, Fix master предлагает большой выбор продуктов, подходящих как для профессионалов, так и для любителей. За долгие годы работы Fix master зарекомендовал себя как надежный партнер в области крепежных решений, предлагая более 10 000 наименований продукции для самых разнообразных конструкций.

Крепежи Fix master широко применяются для различных материалов – дерева, металла и бетона. Многофункциональнык крепежи могут быть использованы для разных задач – от больших строительных проектов до небольших домашних ремонтов.

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Fix master – это безопасность и качество

Безопасность и надежность – это ценности, лежащие в основе Fix master. Каждый продукт проходит тестирование и проверку на практике, чтобы соответствовать самым строгим требованиям профессионального использования. Можете быть уверены: выбирая Fix master, вы используете продукты, разработанные для долгосрочного использования даже в сложных условиях.

Foto: Publicitātes foto

Привлекательный внешний вид для легкого выбора

Продукция Fix master легко узнаваема по зеленой упаковке, созданной таким образом, чтобы выбор товаров и их представление в магазине были максимально простыми и привлекательными. Цветовая кодировка и ясные маркировки помогают выбрать наиболее подходящие продукты для любых целей.

Поддержка и обучение для дистрибьюторов Fix master

Уже 15 лет Ferrometal предлагает своим дистрибьюторам системы, которые облегчают продажи, начиная с магазинных полок и заканчивая заказами. Ferrometal также предлагает обучение по использованию продукции и постоянно обновляет ассортимент товаров, чтобы соответствовать изменяющимся требованиям рынка.

Выбирая Fix master, вы выбираете качество, надежность и удобство использования.

Foto: Publicitātes foto

Мы ищем дистрибьюторов продукции Ferrometal Fix master в Латвии – если вы заинтересованы в сотрудничестве, свяжитесь с нами!

Чтобы узнать больше о продукции Fix master, пишите на электронный адрес latvia@ferrometal.fi или звоните по телефону +371 6728 0581.

Ferrometal Latvija, ул. Юрмалас 13C, Бабитский край, Марупский район, LV-2107 Пиньки, Латвия.

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