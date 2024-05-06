Если вам нужно надежное и универсальное решение для крепления, Fix master предлагает большой выбор продуктов, подходящих как для профессионалов, так и для любителей. За долгие годы работы Fix master зарекомендовал себя как надежный партнер в области крепежных решений, предлагая более 10 000 наименований продукции для самых разнообразных конструкций.
Крепежи Fix master широко применяются для различных материалов – дерева, металла и бетона. Многофункциональнык крепежи могут быть использованы для разных задач – от больших строительных проектов до небольших домашних ремонтов.
Fix master – это безопасность и качество
Безопасность и надежность – это ценности, лежащие в основе Fix master. Каждый продукт проходит тестирование и проверку на практике, чтобы соответствовать самым строгим требованиям профессионального использования. Можете быть уверены: выбирая Fix master, вы используете продукты, разработанные для долгосрочного использования даже в сложных условиях.
Привлекательный внешний вид для легкого выбора
Продукция Fix master легко узнаваема по зеленой упаковке, созданной таким образом, чтобы выбор товаров и их представление в магазине были максимально простыми и привлекательными. Цветовая кодировка и ясные маркировки помогают выбрать наиболее подходящие продукты для любых целей.
Поддержка и обучение для дистрибьюторов Fix master
Уже 15 лет Ferrometal предлагает своим дистрибьюторам системы, которые облегчают продажи, начиная с магазинных полок и заканчивая заказами. Ferrometal также предлагает обучение по использованию продукции и постоянно обновляет ассортимент товаров, чтобы соответствовать изменяющимся требованиям рынка.
Выбирая Fix master, вы выбираете качество, надежность и удобство использования.
Мы ищем дистрибьюторов продукции Ferrometal Fix master в Латвии – если вы заинтересованы в сотрудничестве, свяжитесь с нами!
Чтобы узнать больше о продукции Fix master, пишите на электронный адрес latvia@ferrometal.fi или звоните по телефону +371 6728 0581.
Ferrometal Latvija, ул. Юрмалас 13C, Бабитский край, Марупский район, LV-2107 Пиньки, Латвия.