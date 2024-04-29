Прошли те времена, когда ослепительная улыбка была доступна только знаменитостям. Эстетическая стоматология стала быстроразвивающейся и доступной каждому отраслью стоматологии, предлагающей разнообразные процедуры для улучшения вашей улыбки и повышения уверенности в себе. Однако все равно возникает вопрос, является ли она ценной инвестицией в себя или лишь ненужной роскошью. Давайте узнаем, как обстоят дела на самом деле.

Эстетическая стоматология находится, можно сказать, на перекрестке искусства и медицинской науки. В ней используют передовые методы лечения, материалы и современные технологии для улучшения улыбки и устранения нежелательных дефектов. Природа не всегда дарит нам идеально красивые зубы, но с помощью эстетической стоматологии без значительного инвазивного вмешательства можно гармонизировать черты лица, сделать тон зубов светлее или белее, выровнять зубной ряд; изменить форму зубов, а также устранить щели и трещины между зубами, придавая им более здоровый вид и повышая уверенность в себе с помощью красивой улыбки.

Однако эта область стоматологии часто окутана различными мифами, которые мешают нам задуматься о действительно необходимых процедурах.

Четыре самых распространенных мифа об эстетической стоматологии

Цель – просто улучшить внешний вид. Хотя эстетика является важным аспектом, многие эстетические процедуры могут также облегчить практические проблемы. Например, фарфоровые накладки или виниры могут изменить форму зубов или покрыть изношенные зубы, зубные коронки могут исправить неправильный прикус или заменить утраченные зубы, тем самым не только улучшая улыбку, но и восстанавливая функциональность зубов. Это могут позволить себе только знаменитости и другие богатые люди. Цена на услуги эстетической стоматологии может меняться в зависимости от выбранной процедуры и ее сложности. Существует множество эстетических процедур по разным ценам, а некоторые процедуры частично покрываются некоторыми страховыми компаниями. После консультации со специалистом-стоматологом можно найти подход, соответствующий потребностям и возможностям каждого из нас. Процедуры болезненные и страшные. Современная эстетическая стоматология предлагает малоинвазивные методы и кратковременную анестезию, безвредную для организма, обеспечивающую пациентам комфорт и безопасность. Современные стоматологические клиники созданы таким образом, чтобы обстановка была уютной и приятной, чтобы уменьшить страх и сделать посещение более спокойным. Результат выглядит искусственным. Используя передовые материалы и технику, специалисты эстетической стоматологии уделяют особое внимание естественному и стойкому результату. Желания, потребности и возможности обсуждают с пациентом перед процедурой, согласовывая каждый шаг для достижения естественного и гармонично визуального результата, поддерживающего индивидуальность пациента.

Фото: Jānis Deinats

Роскошь или необходимость?

Возможно, кто-то будет отрицать, что улыбка и вид зубов влияют на общение, однако различные исследования доказывают обратное. Ученые подтвердили, что люди с привлекательной улыбкой более дружелюбны, общительны и, конечно, более успешны. Также доказано, что плохое состояние зубов снижает уверенность в себе, влияет на желание строить отношения с другими людьми.

"Эстетическая стоматология способна существенно улучшить вашу жизнь, повышая уверенность в себе и оказывая положительное влияние на социальную и профессиональную жизнь. Люди с привлекательной улыбкой улыбаются чаще, чувствуют себя увереннее, их воспринимают более благосклонно, поэтому путь к красивой улыбке и здоровым зубам – это, прежде всего, инвестиции в себя. Красивая улыбка делает нас более открытыми, повышает уверенность в себе и помогает интегрироваться в общественную жизнь", – рассказывает Элла Крастыня (Ella Krastiņa), владелица стоматологической клиники Krastiņš un Krastiņa и эксперт в области эстетической стоматологии.

Является ли эта услуга просто роскошью для улучшения внешнего вида взыскательных и слишком критичных по отношению к себе людей? Но, возможно, опровержение только что упомянутых мифов позволит нам изменить это мнение, задуматься о здоровье зубов и его влиянии на нашу повседневную жизнь? Иногда для того, чтобы широкая улыбка снова стала естественным украшением вашего образа, нужно не так и много.

Самые популярные услуги и тенденции

Развитие цифровых технологий также повлекло за собой изменения в эстетической стоматологии. Сканирование и компьютерное планирование обеспечивают более точное лечение, индивидуальный подход и более предсказуемые результаты. Кроме того, все более популярными становятся малоинвазивные методы, а также снижается необходимость в удалении естественной структуры зубов, чтобы выполнить, например, такую ​​процедуру, как наложение зубных виниров или фарфоровых пластинок либо использование эстетической реставрации.

Давайте взглянем на тенденции в эстетической стоматологии и самые востребованные услуги!

Отбеливание зубов. Эта классическая процедура по-прежнему остается самой популярной услугой в странах Балтии, где зубы у людей более желтые от природы. Отбеливание позволяет сделать улыбку светлее, избавиться от неровного тона зубов или устранить пятна на зубах.

Фарфоровые накладки или виниры. Фарфоровые виниры используются для маскировки дефектов зубов, таких как трещины, а также для изменения формы и размера. С их помощью можно изменить цвет и форму зубов, выровнять ряд и улучшить общий вид.

Керамические коронки. К этой процедуре чаще всего прибегают пожилые люди, когда их зубы изношены, становятся более хрупкими и к тому же желтыми. Керамические коронки не только улучшают эстетический аспект, но и исправляют прикус и восстанавливают функциональность (например, способность жевать, легче говорить, предотвращают дальнейшее разрушение зубов).

Элла Крастыня, эксперт в области эстетической стоматологии, ведущий стоматолог и владелица клиники Krastiņš un Krastiņa отмечает: "Эстетическая стоматология важна для всех — от молодых до пожилых. Независимо от того, с какой проблемой пришел пациент и какую процедуру мы решили провести, это долгосрочная инвестиция не только в здоровье зубов, но и в психоэмоциональное благополучие пациента".

Ценная инвестиция в себя

Помимо решения стоматологических проблем, эстетическая стоматология оказывает поистине положительное влияние на здоровье и жизнь в целом. Красивая улыбка и привлекательный вид зубов повышают самооценку и уверенность в себе, улучшают черты лица, повышают качество жизни и косвенно влияют на социальные и профессиональные возможности.

Если вы хотите узнать о возможностях индивидуального подхода к улучшению здоровья зубов, найдите своего специалиста в стоматологической клинике для всей семьи Krastiņš un Krastiņa! У нас каждая работа - шедевр.

Текст: Стоматологическая клиника Krastiņš un Krastiņa

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