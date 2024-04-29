Если вы хотите зеленый и красивый газон на своем участке, то не обойтись без регулярного покоса травы. В этом нелегком деле вашим лучшим другом будет надежная газонокосилка, которая обеспечит эффективный результат. Газонокосилки Stihl идеально подойдут для кошения как маленьких, так и средних участков!

Бензиновые газонокосилки шумные и требуют специальной подготовки – нужно следить, чтобы всегда было топливо, а во время работы косилки появляется неприятный запах. Компания Stihl нашла решение и предлагает газонокосилки, работающие с помощью заряжаемого литиевого аккумулятора – это экологически чистое решение по сравнению с бензиновыми газонокосилками.

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Удобно использовать, легко косить. Выберите наиболее подходящую модель для вашего сада

В ассортименте нового поколения аккумуляторных газонокосилок Stihl каждый может найти модель, которая будет наиболее полезной для ухода за конкретным газоном. Тут есть газонокосилки с различной шириной кошения, вместительностью травосборника, скоростью и продолжительностью работы. Вот четыре модели из нашего ассортимента, которые мы рекомендуем.

RMA 248 T – ширина кошения 46 см, подходит для маленьких газонов. Регулируемая высота рукоятки для эргономичного кошения. Высота скашивания травы от 20 до 100 мм на 7 уровнях. Вместительный складной травосборник на 52 литра. С аккумулятором Stihl AK 30 S можно покосить 340 м2 за один раз.

RMA 448 V – ширина кошения 46 см, подходит для средних газонов и уклонов. Оснащен приводом переменного тока Vario. Возможность регулировки скорости движения (2–4,6 км/ч). Складная, регулируемая рукоятка для эргономичного кошения. ЭКО-режим кошения. Высота скашивания травы от 20 до 100 мм на 7 уровнях. Вместительный складной травосборник на 52 литра. С аккумулятором Stihl AK 30 S можно покосить 340 м2 за один раз.

RMA 448 PV – ширина кошения 46 см, подходит для средних газонов и уклонов. Оснащен приводом переменного тока Vario. Возможность регулировки скорости движения (2–4,6 км/ч). Складная и регулируемая рукоятка с цифровым управлением. Высота скашивания травы от 20 до 100 мм на 7 уровнях. Вместительный складной травосборник на 52 литра. Благодаря последовательной разрядке газонокосилка переключается на другой аккумулятор системы Stihl AP, как только разрядится первый, то есть нет необходимости менять аккумуляторы вручную и можно эффективнее косить большие газоны. С аккумулятором AP 500 S можно покосить участок до 610 м2 за один раз.

RMA 453 PV – ширина кошения 51 см, подходит для средних газонов и уклонов. Оснащен приводом переменного тока Vario. Возможность регулировки скорости движения (2-4,6 км/ч). Высота скашивания травы от 20 до 100 мм на 7 уровнях. Самый вместительный складной травосборник на 55 литров. В этой модели предусмотрена последовательная разрядка и переключение на другой аккумулятор системы Stihl AP, как только разрядится первый, то есть нет необходимости менять аккумуляторы вручную и можно эффективнее косить большие газоны. С аккумулятором AP 500 S можно покосить до 540 м2 за один раз.

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Необходимо отметить, что производительность любой газонокосилки Stihl зависит от того, какой емкости аккумулятор вы выберете. Также все травосборники оснащены индикатором наполнения, который помогает отслеживать момент, когда травосборник нужно очистить. На цифровой панели управления, которая находится на рукоятке моделей газонокосилок серии PV, вы можете не только отслеживать уровень заряда аккумулятора, но и регулировать режимы движения от стандартного до ECO и до мощного Autoboost.

Все упомянутые модели газонокосилок имеют четыре функции – сбор травы, мульчирование, задний выброс и боковой выброс. Что это означает? Косилка собирает скошенную траву. При необходимости трава после мульчирования равномерно распределяется обратно на газон для естественного удобрения. А при использовании заднего или бокового выброса трава распределяется под косилку или вдоль ее боковой стороны во время кошения.

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Заряжай и коси! Каковы преимущества аккумуляторных газонокосилок?

Заряжаемые аккумуляторы – это экологичное будущее, которое уже давно стало реальностью. Приобретая дополнительный аккумулятор, вы всегда будете уверены, что покос газона не придется прерывать из-за разрядки. К тому же замена аккумулятора происходит быстро, просто и удобно.

Электрические моторы обеспечивают не только эффективное, но и тихое кошение. Газонокосилки оснащены лезвиями с крыльями, которые вместе с аэродинамическим корпусом создают поток воздуха, поднимая траву, прежде чем ее скосить. Все это создает условия для бережного использования аккумулятора. При кошении в режиме ECO вы экономите энергию, особенно при покосе короткой травы. А режим Autoboost идеально подходит для покоса более пышной и более длинной травы весной.

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Новое поколение газонокосилок Stihl оснащено эргономичной рукояткой, которая крепится к корпусу с одной стороны. Кроме того, она регулируется! Продуманный дизайн косилки позволяет одной рукой снять наполненный контейнер для сбора травы. Косилка успешно захватывает обратный поток травы. А функция мульчирования пригодится, чтобы не только не тратить время на опустошение контейнера, но и естественно удобрять газон.

Независимо от того, выбираете ли вы газонокосилку с аккумулятором системы AK или AP, вы можете настроить ее емкость по своим потребностям. Если у вас большой участок, выбирайте более емкие аккумуляторы, чтобы косить все за один проход. Кроме того, аккумуляторы можно удобно комбинировать с другими устройствами Stihl из той же серии для ухода за садом.

Узнайте больше на stihl.ginalas.lv, пишите на почту stihl@ginalas.lv или звоните по номеру +371 67293333.

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